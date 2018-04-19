США обрезали русской приме крылья

В выдаче виз артистам было отказано еще 10 апреля, однако сообщили об этом только 18 числа. На понедельник у них был запланирован гала-вечер в нью-йоркском «Линкольн-центре». Все билеты на него были раскуплены заранее. По версии организаторов мероприятия, решение Министерства внутренней безопасности США может иметь политические мотивы.

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В среду на сайте ведомства было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что артистам «10 апреля 2018 года было отказано в прошении о выдаче неиммиграционной рабочей визы».

«Я этого не понимаю. Одна из версий, что это связано с политикой, — отметила председатель международного танцевального конкурса Youth America Grand Prix Линда К. Морзе. — Это моя непроизвольная реакция, но

я не понимаю почему — кроме того, что они русские. Но в этом нет никакого смысла».

Она также добавила, что крайне обеспокоена сложившейся ситуацией: «Если вы подумаете об истории балета, даже в худшие [моменты] холодной войны артисты Большого и Мариинского театров приезжали сюда».

Морзе заявила, что Смирнова сейчас считается «балериной номер один в мире», поэтому отказ в выдаче разрешения на въезд в США ее «поражает».

Представители Большого театра сообщили, что придерживаются иной точки зрения и предполагают, что рабочую визу для Смирновой просто не успели оформить.

«Скорее всего, речь идет о техническом сбое, — цитирует заявление пресс-службы театра РИА «Новости». --

Это рабочая виза, которую просто не успели оформить».

Кроме того, не исключена вероятность того, что проблема заключается в некорректном заявлении: издание Page Six отмечает, что организаторы подавали документу на визу, которая обычно выдается всему коллективу артистов, однако Смирнова и Тисси планировали выступать на гала-вечере как отдельные исполнители.

Представитель иммиграционной службы, в свою очередь, заявил, что «никаких изменений в политике рассмотрения заявлений на данный вид визы на основании страны происхождения заявителя не было».

Ольга Смирнова уже неоднократно приезжала в США (и в частности в Нью-Йорк) с выступлениями, и раньше проблем со въездом в страну у нее не возникало. В последний раз она выступала там прошлым летом.

В 2011 году Смирнова окончила Академию русского балета имени А.Я. Вагановой и была принята в балетную труппу Большого театра.

Весной 2014 года она дебютировала в качестве приглашенной артистки в Американском театре балета, выступив в партии Никии в балете «Баядерка» в Нью-Йорке, и в том же году В 2014 году получила премию Леонида Мясина в категории «Танцовщица года на международной сцене».

В декабре 2015 и январе 2016 она стала приглашенной артисткой балетной труппы Монте-Карло в балете «Casse-Noisette Compagnie» хореографа Жана-Кристофа Майо в княжестве Монако.

В ее репертуаре на текущий год — одна постановка, заглавная партия в «Анне Карениной» на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Кэта Стивенса.

Конкурс YAGP был организован в Нью-Йорке в 1999 году, с тех пор он проводился ежегодно. Идея принадлежит экс-солистке Большого театра Ларисе Савельевой, которая во время гастролей в США в начале 90-х годов решила остаться в Нью-Йорке вместе со своим мужем — бывшим танцовщиком Большого театра и Американского театра балета Геннадием Савельевым.

Сейчас «Молодежное гран-при Америки» считается самым крупным подобным состязанием в мире.

В рамках конкурса дебютировали многие звезды российского балета: Наталья Осипова, Иван Васильев и Полина Семионова.

После завершения конкурса в Нью-Йорке проходит гала-концерт «Современные звезды встречают звезд завтрашнего дня» — именно в нем и должны были принять участие Смирнова и Тисси. В рамках этого мероприятия победители YAGP делят сцену с солистами центральных балетных театров мира — в том числе Большого и Мариинского.