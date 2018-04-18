«Властелин бокс-офиса» Спилберг снимет кинокомикс

Председатель студии Warner Bros. Тоби Эммерих объявил, что Стивен Спилберг, который в декабре будет праздновать свое 72-летие, готов попробовать себя в новом жанре. Поразительно, но ранее именитый кинематографист ни разу не работал над лентами о супергероях. Исправит ситуацию предстоящая экранизация комиксов о Черном ястребе.

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В комиксах под личиной этого супергероя скрывается польский военный Януш Прохазка, командир отряда пилотов-асов, сражающихся против немецких нацистов и их союзников во время Второй мировой войны. Впервые он появился в 1941 году в первом выпуске Military Comics, и неожиданным образом остался популярен и после победы над Гитлером.

Сценаристом будущей картины назначен Дэвид Кепп, который написал для Спилберга «Парк Юрского периода», «Войну миров» и четвертую часть франшизы про археолога Индиану Джонса.

В данный момент они со Стивеном занимаются пятым фильмом серии, который должен выйти на экраны 10 июля 2020 года.

На сегодняшний день общая сумма сборов всех фильмов 71-летнего постановщика перевалила за отметку в 10 миллиардов долларов. Ключевую роль в этом сыграла касса вышедшего в марте «Первому игроку приготовиться» — на данный момент выручка от проката составляет 475,1 миллиона долларов.

Это, впрочем, не самый успешный (пока) фильм Спилберга — его персональным рекордом до сих пор является первая часть франшизы «Парк Юрского периода», вышедшая еще в 1993 году. Научно-фантастический боевик сумел заработать около миллиарда долларов.

При этом в списке самых кассовых лент в истории «Парк» занимает только 27 строчку, в то время как первенство удерживают две самые известные картины Джеймса Кэмерона «Аватар» и «Титаник» — со сборами 2,7 и 2,1 миллиарда долларов соответственно. Однако по суммарной выручке всех снятых фильмов Кэмерон уступает Спилбергу целых три позиции — его работы в общей сложности собрали 6,14 миллиарда.

Впрочем, на четвертом месте в топе наиболее прибыльных лент располагается первая часть перезапуска франшизы про заповедник с динозаврами — «Мир Юрского периода», собравший 1,6 миллиарда долларов. Спилберг исполнил функции исполнительного продюсера картины.

Благодаря кассам «Индианы Джонса и Королевства хрустального черепа» (787 миллионов) и культового «Инопланетянина», принесшего создателям 717 миллионов,

Спилберг на три с лишним миллиарда обгоняет новозеландца Питера Джексона.

Фильмы последнего взяли порядка 6,5 миллиарда долларов, причем примерно 90 процентов этой суммы собрали две трилогии по произведениям Дж. Р. Р. Толкина — «Властелин колец» (2,91 миллиарда) и «Хоббит» (2,93 миллиарда).

Следом идут виновный в «Трансформерах» Майкл Бэй с кассой 6,4 миллиарда (4,3 из них заработали инопланетные роботы) и уже упомянутый Кэмерон.

Замыкает пятерку постановщик последних четырех фильмов про Гарри Поттера и новой спин-офф-франшизы «Фантастические твари» Дэвид Йейтс, чьи работы в сумме взяли 5,3 миллиарда (4,9 — заслуга Мальчика, Который Выжил и волшебного зоолога Ньюта Саламандера).

В десятке самых успешных в коммерческом плане картин Спилберга — сиквел «Парка Юрского периода» (618,6 миллионов), «Война миров» (591.7), «Спасти рядового Райана» (481.8), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (474.2), «Челюсти» (470.7) и «Приключения Тинтина: Тайна единорога» (374).

Некоторое время назад картина Спилберга «Капитан Крюк» 1991 года оказалась в рейтинге худших фильмов, снятых успешными режиссерами.

Подборка была составлена на основе статистики агрегатора рецензий Rotten Tomatoes — «свежесть» фильма, по мнению профессионалов, составляет лишь 29%. С коммерческой точки зрения картина выступила лучше, собрав 300.9 миллиона долларов по всему миру.

Культовый «Список Шиндлера» заработал чуть больше — 321.3 миллиона.

К слову, согласно данным портала Box Office Mojo, в финансовом вопросе слабейшей была мелодрама Спилберга «Всегда», выпущенная в 1989 году и заработавшая 74.1 миллиона. Эта лента стала последней ролью легендарной актрисы Одри Хепберн, которая скончалась четырьмя годами позже в возрасте 63 лет.

Если «Первому игроку приготовиться» смело можно считать абсолютным кассовым успехом, то предыдущая картина кинематографиста «Секретное досье», вышедшая этой зимой, заработала только 174,4 миллиона долларов (но стоит учитывать скромный бюджет в 50 миллионов).