Признание хип-хопа: «Пулитцер» для рэп-короля

Известный американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию в музыкальной номинации за альбом «DAMN», вышедший в апреле прошлого года.

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Организаторы премии наградили лонгплей за «виртуозную коллекцию песен, объединенных искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой, дающих впечатляющие зарисовки множества составляющих современной жизни афроамериканцев».

Администратор Пулитцеровского комитета Дана Канеди отметила после церемонии награждения, что жюри проголосовало за Ламара единогласно.

Для 30-летнего рэпера это стало огромным достижением, так как впервые в истории премию получил музыкант, не выступающий в жанре классической либо джазовой музыки. Что еще более интересно, в последний раз джазовая работа была удостоена «Пулитцера» в далеком 1997 году.

Решение жюри вывело весь жанр хип-хопа на качественно иной уровень. Если ранее классика и джаз считались музыкой для особого круга людей, то после признания Ламара, рэп-музыка, если и не встала в один ряд с классикой, то заставила задуматься скептически настроенных меломанов.

«DAMN», может быть, и не самый музыкальный альбом Ламара. Двумя годами ранее у Кендрика вышел монструозный «To Pimp a Butterfly», в котором рэпер переосмыслил все джазовое и ритм-энд-блюзовое наследие. Аранжировка лонгплея буквально завораживает, а от прослушивания диска создается ощущение осмысленного концептуального альбома. «To Pimp a Butterfly» получил восторженные отзывы критиков и слушателей и стал чем-то вроде «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» Канье Уэста.

Вдоволь поэкспериментировав над музыкальной формой, музыкант при работе над «DAMN» прибег к минимализму в аранжировках и сосредоточился на поэтической форме.

Кендрик еще в самом начале карьеры прославился злободневными и насущными текстами, однако в последнем альбоме его владение словом непонятным образом достигло еще больших высот, хотя казалось, что в этом аспекте Ламар уже давно приблизился к идеалу.

Однако нельзя отбрасывать и музыкальную составляющую диска — за внешним минимализмом скрываются яростные биты, элементы R&B и даже трэпа. Причем, Ламар в фирменном стиле может смешать в одном треке сразу несколько непохожих друг на друга тем, заставив их звучать одновременно вызывающе и гармонично. В качестве приглашенных гостей на «DAMN» отметились Рианна и группа U2 в полном составе.

«DAMN» — самый короткий по продолжительности альбом рэпера. Он состоит из 14 трэков общей протяженностью 55 минут. Но именно насыщенное содержание и отсутствие «проходных» вещей позволило диску получить всемирное признание.

Еще до «Пулитцера» альбом получил россыпь наград, включая «Грэмми», премию Национальной ассоциация содействия прогрессу цветного населения, а также премию American Music Awards. Журнал Billboard назвал «DAMN» альбомом года.

На счету уроженца Комптона четыре сольных альбома, каждый из которых был тепло воспринят критиками.

Коммерческим прорывом стал второй лонгплей в дискографии Ламара «Good Kid, M.A.A.D City», который получил статус платинового. Альбом был номинирован на пять премий «Грэмми», однако не завоевал ни одной.

Амбициозный «To Pimp a Butterfly» вознес Кендрика на олимп рэп-музыки и принес артисту первую в карьере «Грэмми» за лучший рэп-альбом года.

Последней работой Ламара на сегодняшний день является «Black Panther: The Album» — совместный альбом-саундтрек к марвеловскому блокбастеру «Черная пантера». Диск состоит из песен Кендрика и его коллег, написанных под влиянием фильма, но в большинстве своем не звучащих в нем. Только три композиции из альбома появились в киноленте. Этот диск, по сути, стал пятым номерным альбомом Ламара.

Пулитцеровская премия вручается ежегодно с 1917 года. Это одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Премия названа именем газетного магната Джозефа Пулитцера. За несколько лет до смерти Пулитцер составил завещание, согласно которому был основан фонд его имени.

Премия за достижения в области музыки впервые была присуждена в 1943 году, и с тех пор вручается ежегодно.

Любопытно, что в изначальной формулировке награда присуждалась за «выдающееся произведение американского композитора, созданное в любой крупной форме — оркестровые, хоровые и камерные произведения, оперы и другие композиции».

Случай с наградой Ламара, когда популярная музыка проникает в смежные области искусства, не стал первым. В 2016 году американский блюзовый и фолковый певец и композитор Боб Дилан получил Нобелевскую премию в области литературы.