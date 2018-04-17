«Голос» выйдет на пенсию

Вокальный проект «Голос» собирается расширяться, и в скором времени на телевидении появится первый сезон шоу «Голос. 60+». Из названия понятно, что конкурсантами нового формата проекта будут люди старше 60 лет. На сайте «Первого канала» уже появилась анкета для заявки на участие в проекте. Об этом же говорится и в инстаграме канала.

«Главный вокальный проект страны продолжает раздвигать горизонты! «Первый канал» объявляет о начале приема анкет на 7-й сезон проекта «Голос» и на 1-й сезон проекта «Голос. 60+»! Заполняйте анкету!» — написано в сообщении.

Публикация от Первый Канал (@1tv) 16 Апр 2018 в 9:07 PDT

Первый сезон «Голос. 60+» стартует в сентябре этого года, однако точная дата премьеры пока не называется.

В соцсетях зрители отнеслись к новшеству неоднозначно — были, как положительные, так и отрицательные отзывы.

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«Мне очень нравится! Ведь возраста не существует — есть только восприятие себя. Отличная идея, будем следить», «Удивляюсь Первому! Вас все меньше и меньше хочется смотреть», — прокомментировали зрители новость.

Пока не названы наставники первого сезона шоу «Голос. 60+», но острые на язык пользователи соцсетей уже в шутку предположили, кто может ими стать.

«А в жюри, вероятно, будут родители наставников», — написал один из зрителей.

Пока поклонники проекта ждут новостей о конкурсе для новой возрастной группы, к концу близится пятый сезон шоу «Голос. Дети». Уже определены все девять финалистов, и в пятницу, 20 апреля, зрители узнают нового победителя.

В финале примут участие по три человека от каждого наставника. В команду Валерия Меладзе вошли Анастасия Гладилина, Тали Купер и Олеся Машейко. За честь Пелагеи поборются Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля и Эден Голан. А Баста отправит в бой Александру Ушакову, Акмаля Ходжаниязова и Софию Федорову.

В пятом сезоне «Голос. Дети» был введен дополнительный этап, который дал шанс конкурсантам, не прошедшим в финал на решающей стадии «поединков». В последнем выпуске за три путевки боролись девять участников, а финалистов определили не наставники, а зрители посредством голосования.

На дополнительный этап детей пришли поддержать известные исполнители и актеры.

Так, с представителями команды Пелагеи Сергей Безруков исполнил песню «Березы». Ребятам коллектива Меладзе помогла справиться с нервами Ани Лорак со своей композицией «Сопрано», а дети Басты спели песню группы Uma2rman «Проститься» вместе с ее авторами.

Претенденты на выход в финал были разбиты на тройки, чтобы от каждого наставника дальше прошел только один участник. Звзедные педагоги выбрали песни для своих подопечных, и телезрители голосовали отдельно по каждому трио.

Наиболее плотной борьба получилась среди ребят Пелагеи и Басты. Победители в каждой тройке получили менее 40% голосов, а проигравшим отдали предпочтение более 30% зрителей.

Дополнительный этап дал возможность наставникам отдохнуть от самой, пожалуй, тяжелой ноши — выбора победителя. Еще на «поединках» Меладзе и Пелагея не скрывали своих эмоций, когда были вынуждены выбирать финалистов, а остальных претендентов оставлять за бортом проекта. Завидную стойкость проявил только Баста, на лице которого не дрогнул ни один мускул. Однако по глазам наставника тоже было заметно, как сильно он переживал за своих подопечных.

В предпоследнем выпуске пятого сезона «Голос. Дети» была также применена новая технология HbbTV (Hybrid broadcast broadband), с помощью которой обладатели соответствующих телевизоров, подключенных к интернету, смогли принять участие в голосовании за наставников следующего сезона шоу.

Среди кандидатов в преподаватели были Сергей Шнуров, Валерий Кипелов, Филипп Киркоров и многие другие известные музыканты.

Обладатели технологии HbbTV также смогли ответить на вопрос, нравится ли им ведущий шоу Дмитрий Нагиев.