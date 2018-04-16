Народная Валерия: певица отмечает юбилей

Нечасто бывает, когда популярный музыкант кардинально меняет свой имидж, и это ему идет даже на пользу как минимум с финансовой точки зрения. Валерии это удалось. Джазовая певица, альтернативная исполнительница и, наконец, поп-дива — все эти образы смогла примерить на себя народная артистка России.

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Еще в середине 90-х годов люди подпевали под ее хит «Самолет», а через несколько лет танцевали под не менее известные «Часики», которые изменили жанровое направление певицы почти на 180 градусов.

Фоторепортаж: Валерия отмечает юбилей __is_photorep_included11719519: 1

Настоящее имя Валерии — Алла Перфилова. Она родилась в городе Аткарск Саратовской области в семье преподавателей музыки, что и предопределило ее дальнейшую жизнь. Алла закончила среднюю музыкальную школу по классу фортепиано. Там она приобщилась к джазовой музыке. Но она не хотела связывать дальнейшую карьеру с инструментом, а больше тяготела к эстрадному вокалу.

Окончив школу, Перфилова поступила в класс эстрадного вокала Гнесинского училища, где ее педагогами были Иосиф Кобзон и Гелена Великанова.

Телевизионный дебют певицы состоялся в 1988 году в известной в те времена передаче «Шире круг» с песней «Будь со мной». Bменно в те годы артистка приняла решение сменить имя Алла на Валерия, странным образом объясняя это намерением избежать прямой конкуренции с Аллой Пугачевой. Хотя уже не одно десятилетие показало, что конкуренция с главной певицей советской и российской эстрады изначально бессмысленна.

Тем не менее, на свет появилась новая исполнительница под хорошо знакомым сегодня именем — Валерия.

Певица постепенно набирала популярность, побеждала на различных конкурсах и в 1992 году познакомилась со своим будущим мужем продюсером Александром Шульгиным, который оказал огромное влияние на первый этап карьеры Валерии.

В этом же году тандем записал дебютный альбом «The Taiga Symphony», причем Шульгин использовал свои возможности и устроил запись в студиях Лондона и Мюнхена. По тем временам это было неслыханной роскошью. На тот момент продакшн, сведение и аранжировки звучали на очень высоком уровне и певица действительно заслужила тех авансов, которые ей начали раздавать критики.

В 1993 году наступил, пожалуй, самый интересный в музыкальном плане период творчества Валерии. Уже будучи ее мужем, Шульгин познакомил ее с известной рок-группой «СВ», с которой Валерия записала альбомы «Анна».

Большой опыт музыкантов группы Вадима Голутвина, Евгения Казанцева и Сергея Рудницкого заметно повысили качество материала, что представило Валерию в совершенно новом свете и подарило альтернативу однообразной поп-сцене 20-летней давности. В аранжировках активно использовались латиноамериканские мотивы, джазовые гармонии и даже фанковые вставки.

Сама певица также понимала, что сотрудничество с «СВ» смогло явить на свет поп-музыку совершенно другого уровня.

«В 90-х нам казалось, что мы совершаем некий прорыв. А сейчас многие мои песни, которые тогда крутились на радио, ни в один эфир не возьмут, скажут: «Ребята, чего ж у вас все так сложно-то, чего заумь-то такую играете?» — приводит слова певицы iz.ru.

Популярность певицы возросла, но, находясь на творческом подъеме, Валерия в конце 2001 года пропала со сцены. Причиной такого поступка стал разрыв с Шульгиным, после которого певица вернулась на малую родину.

Два года спустя к Валерии обратился продюсер Иосиф Пригожин, предложив контракт со своей компанией. Так появился на свет второй супружеский тандем, ставший еще более популярным, чем первый. Хит 2003 года «Часики» с альбома «Страна любви» был слышен из каждого окна.

Новый репертуар певицы разительно отличался от предыдущего и не в лучшую сторону. Из аранжировок исчезли живые инструменты, а все песни были написаны по знакомым стандартам поп-хитов. Четыре года спустя Пригожин и Валерия приняли решение переориентироваться на западный рынок и запеть на английском, что принесло певице умеренный успех.

Она записала несколько альбомов на английском языке, выступала с многими известными западными исполнителями и даже спела участником Bee Gees Робином Гиббом их бессмертный хит «Stayin' Alive».

В 2013 году Валерия получила звание народной артистки России.

Певица со своим мужем не скрывают своих политических взглядов и принимают активное участие в политической жизни страны. На выборах 2012 года Валерия была доверенным лицом Владимира Путина. Сейчас она член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации.

В марте 2014 года супружеская пара подписала известный документ «Деятели культуры России — в поддержку позиции президента по Украине и Крыму». Правда два года спустя Пригожин стал отрицать факт подписания.

В том же 2014 году Валерия попала в черный список МИД Латвии за поддержку присоединения Крыма к России, а Пригожин и вовсе оказался списке «Миротворца».