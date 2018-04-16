Шоу продолжается: Урганту – 40

Известному телеведущему и шоумену Ивану Урганту исполнилось 40 лет. Более десяти лет внук актрисы Нины Ургант остается одной из самых популярных фигур отечественного телевидения.

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Уже на протяжении почти шести лет он ведет на «Первом канале» шоу «Вечерний Ургант», которое быстро набрало популярность почти сразу с момента выхода. Передача построена по принципу вечерних шоу на американском ТВ, где ведущий приглашает в каждый выпуск известного гостя, сюжет передачи перебивается комедийными скетчами, а в студии играет живой ансамбль.

Этот формат легко прижился в России, тем более что в передачу приходят гости из всех стран мира, включая знаменитых актеров и музыкантов, таких как Хью Джекман, Мэрилин Мэнсон, Арнольд Щварценеггер и многие другие.

Иван Ургант родился в Ленинграде в 1978 году в актерской семье. Его бабушка Нина Ургант известна всей стране по роли Раи в картине «Белорусский вокзал». Родители, Андрей Ургант и Виктория Киселева, также занимались актерским ремеслом и часто появлялись на экранах.

Фоторепортаж: Утренний, дневной и вечерний: Ивану Урганту -- 40 __is_photorep_included11718655: 1

Неудивительно, что Иван с раннего детства мечтал стать актером, наблюдая за выступлениями своих популярных родственников. Родители тоже понимали, что мальчик растет творческий, поэтому Ургант учился в гимназии при Государственном русском музее, где помимо углубленного преподавания гуманитарных предметов хорошо развиты театральные, танцевальные и художественные кружки. Окончив школу, Ургант поступил в Санкт-Петербургскую театральную академию.

Однако увлечение театром и кинематографом неожиданно прошло, и по окончании вуза Иван пошел работать на радио. Очень быстро его пригласили в Москву, где он успел побыть ведущим на «Русском Радио» и «Хит-ФМ».

Телевизионный дебют Урганта состоялся на канале «MTV Россия» в мае 2001 года.

Очень быстро на неординарного ведущего обратили внимание и центральные каналы, и уже в 2003 году Ургант стал ведущим проекта «Народный артист».

Важнейшей вехой в карьере Ивана стало неожиданное приглашение «Первого канала» стать ведущем популярной кулинарной передачи «Смак», которую на протяжении многих лет вел Андрей Макаревич. Быстро завоевав популярность среди зрителей, Ургант стал вести целый ряд программ.

Параллельно со студийной работой он занялся съемками документального фильма «Одноэтажная Америка» с корифеем отечественной журналистики Владимиром Познером, что добавило веса на тот момент еще молодому ведущему.

В 2008 году принял учатие в новом юмористическом проекте «Прожекторперисхилтон» вместе Александром Цекало, Гариком Мартиросяном и Сергеем Светлаковым, который просуществовал четыре года. Сотрудничество с Цекало продолжилось, и в том же году ведущие уже в дуэте представили новую передачу «Большая разница».

В 2012 году был осуществлен запуск нового шоу «Вечерний Ургант», которое выходит и по сей день.

Параллельно с работой на телевидении Ургант снимался в кино, хотя первые свои роли он сыграл еще до переезда в Москву. Так, Ивана можно увидеть в одной из серий популярного в конце 90-х годов сериала «Улицы разбитых фонарей».

Самой известной ролью Урганта на экране стал Борис в картине «Елки».

Киноальманах продюсера Тимура Бекмамбетова стал лидером отечественного кинопроката и породил множество сиквелов, в которых неизменно появлялся Ургант. Всего вышло шесть фильмов франшизы.

Последней работой Урганта в кино стала роль в комедии продюсера Федора Бондарчука «Мифы». В картине задействованы много известных актеров. Помимо Урганта и самого Бондарчука в фильме снялись Сергей Безруков, Максим Суханов, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Ирина Розанова, а также Ксения Собчак в коротком камео.

В конце 90-х годов Ургант попробовал себя в музыкальном шоу-бизнесе, выступая под псевдонимом Внуук. В 1999 году он выпустил разработанный Максимом Леонидовым альбом «Звезда». После продолжительного перерыва Иван возобновил карьеру музыканта и взял себе новое сценическое имя Гриша Ургант, выпустив под этим псевдонимом в 2012 году альбом «Estrada».

Ургант получил широкое признание на телевидении и уже восемь раз становился лауреатом национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ. Первую из них юбиляр получил в 2007 году.