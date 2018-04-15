«Скала» бесчинствует и побеждает

Новый фантастический экшн с Дуэйном «Скалой» Джонсоном «Рэмпейдж» прогнозируемо возглавил американский бокс-офис за прошедший уикенд. Фильм снят по видеоигре 80-х годов и рассказывает о нападении на Чикаго трех мутировавших в гигантских монстров животных, которым в организм ввели некую опасную субстанцию.

«Скала» здесь абсолютно на своем месте и вместе с напарницей Наоми Харрис в роли доктора Кейт Колдуэлл занимается привычным делом — всех спасает. Картина заработала за стартовый уикенд $34,5 млн.

На вторую строчку опустился победитель прошлого уикенда «Тихое место» с Эмили Блант. Хоррор Джона Красински об американской семьей, живущей в окружении страшных тварей, реагирующих на малейший шорох, сильно выступил на второй неделе и принес $32,6 млн. С начала проката фильм ужасов почти достиг планки $100 млн, что для этого жанра является большим успехом.

Причем за прошедшую неделю картина собрала $67 млн, что стало лучшим результатом в американском прокате.

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Для сравнения первый фильм весьма успешной франшизы «Заклятие» добрался до отметки с восемью нулями на шесть дней позже, чем «Тихое место».

Что еще важнее, хоррор с Эмили Блант в ближайшее время может стать самым кассовым фильмом Paramount Pictures после сиквела «Стартрек: Бесконечность», вышедшего летом 2016 года.

Жанр хоррора в апреле в почете у американского зрителя. На третьем месте бокс-офиса комфортно расположилась «Правда или действие», рассказывающая о том, как обычная популярная в Америке одноименная игра превращается в смертельную рулетку, где на первый план выходят сверхъестественные силы. Как только участник игры не выполняет указанное действие или говорит неправду, его настигает зловещий конец.

Фильм вызовет ностальгию у поклонников популярных в 90-е годы видеоклипов «Black Hole Sun» группы Soundgarden и «Come to Daddy» культового электронщика Aphex Twin.

Картина заработала за уикенд $19 млн в США, хотя в международном прокате выступила пока не столь сильно ($2,6 млн).

Продолжает держаться в пятерке самых кассовых фильмов страны блокбастер Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Картина показала весьма неплохой результат на третьей неделе после премьеры, собрав за прошедший уикенд $11,2 млн. Общие сборы ленты на родине почти достигли $115 млн.

Однако для 175-миллионного бюджета американскую кассу можно считать не столь успешной. Ситуацию спасает весь остальной мир, принесший детищу Спилберга дополнительные $300 млн.

Пятерку замыкает комедия «Секса не будет!!!», чьи сборы неожиданно упали всего лишь на 50%. За прошедший уикенд фильм собрал достойные для своего жанра $10,3 млн и почти добрался до отметки в $37 млн. Молодежная комедия о старшеклассницах и старающихся помешать им провести выпускной родителях нашла отклик о американского зрителя. А главная звезда фильма Джон Сина вполне гармонично вписался в картину с рейтингом R.

Последние две недели американский бокс-офис не демонстрирует фантастических цифр, что связано со скорым выходом на экраны главного блокбастера года «Мстители: Война бесконечности», который выйдет на экраны в США 27 апреля. Многие другие компании попросту не желают тягаться с гигантом. Так, премьера самого кассового фильма этого уикенда «Рэмпейдж» была перенесена на неделю раньше, чтобы успеть заработать до выхода приключений супергероев в борьбе с суперзлодеем Таносом.