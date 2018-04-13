«Притворство» Райана Мерфи и другие трейлеры сериалов

«Притворство» («Pose») — 1 сезон

Новый проект создателя «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений» Райана Мерфи, с которым Netflix недавно подписал контракт на 300 миллионов долларов, который расскажет о жизни нью-йоркской элиты в конце 80-х годов — эпоху подъема Дональда Трампа. Главные герои, Стэн и Пэтти, приезжают в «Большое яблоко» и пытаются влиться в богемную тусовку.

Мерфи писал сериал совместно со своим давним коллаборатором Брэдом Фалчуком и ветераном ремесла Стивеном Кеннелзом. Еще обещали поставить рекорд по количеству ЛГБТК-персонажей. Саундтреком трейлера стал гимн хаус-музыки «Move Your Body» Маршалла Джефферсона — поэтому в аутентичности шоу нет никаких сомнений.

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«Ты» («You») — 1 сезон

Сериал от продюсера шоу из линейки DC («Флэш», «Стрела» и прочие) Грега Берланти и экс-шоураннера «Сверхъестественного» Серы Гэмбл, затрагивающий актуальную в эпоху медиатизации реальности проблему сталкинга. Снят, кстати, по одноименному бестселлеру писательницы Кэролайн Кепнес. Переехав на стадии разработки с Showtime на Lifetime, проект сразу получил зеленый свет и заказ на 10 эпизодов — минуя пилотный этап.

В центре сюжета оказывается владелец книжного магазинчика, который влюбляется в девушку, после чего начинает преследовать и изучать ее, пытаясь приблизиться к объекту своей одержимости.

«Патрик Мелроуз» («Patrick Melrose») — мини-сериал

Экранизация серии романов Эдварда Сент-Обина о вымышленном плейбое-аристократе со звездой «Шерлока» и последних фильмов Marvel Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. За сценарий отвечал писатель Дэвид Николлс, чьи собственные работы также были перенесены в свое время на экраны (только на большие, а не на малые).

Пять серий (каждая — по отдельной книге) расскажут историю Патрика Мелроуза, злоупотребляющего выпивкой и беспорядочными половыми связями аристократа, который пытается удержать собственную жизнь в руках и окончательно не поддаться соблазнительному пути саморазрушения. Действие будет проистекать в период с 1960-х годов до начала следующего века. Нетленка The Clash «London Calling» в качестве музыкального сопровождения, как обычно, ласкает слух.

«Реллик» («Rellik») — мини-сериал

В США выходит прошлогодний британский нуарный мини-сериал «Реллик» («Киллер» наоборот), рассказанный — по аналогии с названием — задом на перед. Созданием шоу занимались братья Гарри и Джек Уильямсы, до этого написавшие «Пропавшего без вести», «Одного из нас» и «Лжеца».

Сюжет шоу крутится вокруг расследования детектива Гэбриэла Мэрка и его напарницы Элейн цепочки страшных преступлений, к которой привели таинственные причины, — их и пытаются понять полицейские.