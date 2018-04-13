От ресторана до Кремля: юбилей Михаила Шуфутинского

Карьера известного на всю страну шансонье Михаила Шуфутинского сложилась весьма необычном образом. Певец долгое время выступал в Советском Союзе, пел в ресторанах, но большой популярности не добился. А народное признание пришло к нему, когда он находился в эмиграции в США.

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Это не уникальный случай в отечественном шоу-бизнесе. До Шуфутинского в Америку уезжали такие известные исполнители, как Вилли Токарев и Любовь Успенская.

Но, пожалуй, именно Шуфутинский стал самым популярным исполнителем шансона в стране.

Многие его песни стали по-настоящему народными шлягерами: «Пальма-де-Майорка», «За милых дам», «Ночной гость» и многие другие.

А не самая его популярная композиция «3 сентября» получила вторую жизнь спустя 20 лет после ее премьеры, став популярным мемом в сети. Возможной причиной стала привязка текста к непримечательной дате, что и послужило поводом для юмора.

Шуфутинский родился в еврейской семье в Москве в 1948 году. В возрасте пяти лет будущий певец потерял мать. Отец же работал врачом и из-за напряженного графика не мог полностью посвятить себя воспитанию сына, поэтому детство Михаил провел в основном с бабушкой и дедушкой.

Параллельно с общеобразовательной школой, Шуфутинский поступил в музыкальную по классу «баян».

Учеба давалась ему легко, он постоянно принимал участие в детских выступлениях, и после получения аттестата о среднем образовании у Михаила не было сомнений, в какое высшее учебное заведение подавать документы.

Шуфутинский поступил в Московское музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова по специальностям «дирижер», «хормейстер» и «преподаватель музыки и пения». Любопытно, что в параллельной группе в это же время училась будущая суперзвезда Алла Пугачева.

После окончания училища Шуфутинский начал выступать в ресторанах и барах столицы, причем в качестве аккомпаниатора. Впервые певец взял в микрофон в руки лишь через несколько лет, когда переехал Магадан, где продолжил играть в ресторанах. И именно там Шуфутинский начал петь. Основным репертуаром магаданского периода стали так называемые «блатные» песни.

В Москву Шуфутинский вернулся в 1974 году и снова стал выступать в качестве пианиста.

На некоторое время он стал участником ВИА «Лейся, песня» и в ее составе даже стал лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей эстрадных песен в Сочи.

Популярность к музыканту так и не приходила, и Шуфутинский эмигрировал в США, последовав примеру Токарева и Успенской. И именно за океаном к Михаилу пришла популярность. Он продолжил выступления в ресторанах и быстро нашел своего зрителя. Очень быстро Шуфутинский стал самым высокооплачиваемым певцом среди российских эмигрантов. После этого он получил широкую известность и на родине.

В 1990 году певец вернулся в СССР с гастролями, которые собрали внушительное количество зрителей, что побудило певца постоянно приезжать в страну с концертами.

В 90-е годы артист по сути жил в двух городах — Лос-Анджелесе и Москве. Только в 2003 году Шуфутинский окончательно перебрался на родину.

В России Шуфутинский стал главным шансонье страны. За свою карьеру певец выпустил более 30 альбомов и более десяти сборников.

С 2002-го артист каждый год неизменно получает премию «Шансон Года». Таким образом, он стал обладателем награды уже 16 раз подряд. Последнюю из них Шуфутинский получил в прошлом году за песни «Тополя» и «Провинциальный джаз-бэнд». В 2013 году его достижения отметили в Кремле, присвоив звание заслуженного артиста России.

Шуфутинский также издал две автобиографические книги и даже попробовал себя в кино. В 1984 году певец появился на экране в эпизодической роли певца в картине «Москва на Гудзоне» с Робином Уильямсом в главной роли. В фильме также снялся еще один известный эмигрант Савелий Крамаров.

В 2012 году Шуфутинский принял участие в дубляже диснеевского мультфильма «Храбрые сердцем». В российской озвучке голосом певца говорит король Фергус.