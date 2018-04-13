«Путина, конечно, жалко»: Сергею Шнурову — 45

Релиз нового альбома Шнуров анонсировал у себя в инстаграме днем ранее.

«В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии, — написал музыкант. — И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно — в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций».

«Наверное, то, что получилось, можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю, — продолжил Шнуров. — Назвать решил «Всякое», потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите — всеобъемлющее и ничтожное одновременно, ну и потом я, конечно, имел в виду, что мастера кратких рецензий, коими кишит интернет, обязательно напишут «говно», тем самым невольно достраивая всем известную цитату.

Забавно. Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки — буду рад, нет — не расстроюсь. Мне 45».

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В трек-лист альбома вошли восемь композиций, среди которых, например, есть песня «Путин», в которой поется о том, что лидера страны «конечно, жалко — столько лет одно и то же».

Сергей Шнуров родился в 1973 году в Ленинграде — в честь своего родного города он позже назвал свое детище. Будущий герой отечественной рок-сцены учился в духовной семинарии, получил диплом реставратора, потом — чуть не закончил философский факультет.

После учебы перебивался различными подработками, успев побывать и грузчиком, и сторожем в детском саду, и стекольщиком, и кузнецом, и столяром, и даже дизайнером в рекламном агентстве, пока в 1991 году, наконец, не посвятил себя музыке, основав хардкор-рэп-группу «Алкорепица». Через несколько лет он перебрался в коллектив «Ухо Ван Гога», а

в 1997-м запустил «Ленинград».

По словам самого Шнура, тогда группа была настоящим народным коллективом — брали туда всех желающих, и участников первого состава он уже не может вспомнить.

Сначала лидирующую позицию в «Ленинграде» занимал солист Игорь Вдовин, а Шнуров выступал в качестве автора песен и бас-гитариста. В 1998-м, впрочем, Вдовин ушел из группы, и с тех пор Шнур является бессменным вокалистом и фронтменом коллектива.

У «Ленинграда» уже вышло 19 студийных альбомов, еще две пластинки Шнуров издал сольно.

Кроме этого, музыкант написал музыку для двух фильмов режиссера Петра Буслова — «Бумер» и «Бумер. Фильм второй», вышедших в 2003-м и 2006 году соответственно.

Сергей Шнуров известен крайне экспрессивными живыми выступлениями. Он сам признавался, что этому его научил лидер «АукцЫона» Леонид Федоров, который продюсировал первый лонгплей «Ленинграда» — «Пулю».

«Федоров возился с нами долго… Наша группа в корне изменилась после такого сотрудничества. Появилось понимание драйва, отдавания себя на сцене всецело», — вспоминал Шнуров.

В декабре 1998 года участники «АукцЫона» организовали малоизвестному еще «Ленинграду» первое крупное выступление в столице, позвав к себе на разогрев.

В 2008 году было объявлено о распаде группы, однако уже через два года начался реюнион, после которого коллектив пережил вторую волну популярности, которая продолжается по сей день. Во многом это объясняется сменой стратегии выпуска нового материала — очень много песен выходит в виде роликов сразу на ютьюбе, и в последние несколько лет качество выпускаемых клипов достигло уже кинематографического размаха.

Шнуров, помимо музицирования, известен также как актер, телеведущий, художник и блогер. Он регулярно выкладывает в инстаграм комментарии на злобу дня в стихотворной форме (местами сомнительное поздравление женщин с 8 Марта, кстати, оказалось текстом песни с нового альбома) и ведет телеграм-канал «Тупость, Глупость и Задор». В последнем артист анализирует творчество Ольги Бузовой с точки зрения отсылок к внешнеполитическому курсу России и всячески философствует — в конце концов, образование позволяет.