«Рэмпейдж», «Тихое место» и другие премьеры недели

Основанный на одноименной культовой видеоигре из 80-х фильм-катастрофа — совершенно чудесный в своей идиотичности и с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли. Возвращающаяся мода на кайдзю (фильмы с гигантскими монстрами) доходит здесь до своего самого абсурдного воплощения, однако ленте это только в плюс.

В результате взрыва научной космической станции на Землю в нескольких экземплярах падает безумный генетический коктейль, после чего питомец приматолога Дэвиса Окойи — горилла Джордж — существенно увеличивается в размерах и становится агрессивным. Вскоре к нему добавляются выросшие до размеров здания волк и крокодил, которые принимаются крушить всю Северную Америку. Окойи отправляется на поиски антидота в попытке спасти своего друга — и остальной мир.

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«Тихое место» («A Quiet Place»), Джон Красински

Практически беззвучный (что само по себе уже интересно) хоррор Джона Красински, в котором он снял жену Эмили Блант и себя.

К 2020 захватили слепые, но слишком хорошо слышащие кровожадные монстры, уничтожившие большую часть человечества. Семейная пара кое-как приспособилась к жизни без звуков и общается в основном на языке жестов. Однако наличие троих детей, глухой с рождения Риган, Маркуса и Бо, осложняет ситуацию — как и то, что скоро на свет появится четвертый ребенок.

«Турецкое седло», Юсуп Разыков

Неспешная драма Юсупа Разыкова по собственному сценарию, название которой отсылает к образованию в человеческом черепе, в центре которого находится гипофиз.

В центре сюжета оказывается бывший агент КГБ и ФСБ Ильич, вышедший на пенсию. Однако сидеть без дела он не может — и по привычке продолжает за всеми следить. В определенный момент жизнь героя резко меняется и он влюбляется в свою новую знакомую — которую в силу отсутствия иных навыков также начинает тайно изучать.

«Славные пташки» («PLOEY. You Never Fly Alone»), Аудни Аусгейрссон

Легкая семейная анимация от исландца Аудни Аусгейрссона, до этого снимавшего серьезные и суровые драмы (чем вызвана подобная резкая смена вектора — неизвестно).

Мультфильм расскажет о приключениях птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона — последний будет помогать отбившемуся от стаи малышу добраться до Райской долины, где зимуют его сородичи.

«Distant Sky: Nick Cave & the Bad Seeds — Концерт в Копенгагене», Дэвид Барнард

На больших экранах покажут концерт легендарного Ника Кейва его The Bad Seeds, который прошел в копенгагенской «Ройал Арене» осенью 2017 года в рамках тура в поддержку последней пластинки коллектива — «Skeleton Tree». Функции режиссера исполнил Дэвид Барнард, до этого снимавший лайвы Radiohead, Red Hot Chili Peppers, New Order, Pet Shop Boys, Eurythmics и Бьорк.

Видеоверсия выступления получила восторженные отзывы западной прессы, поэтому над походом в кино точно стоит задуматься, — правда, все сеансы назначены только на 14 апреля. Кстати, живьем на Кейва жители двух столиц смогут посмотреть уже в июле.