Апокалипсис сегодня: 7 фильмов о ядерной катастрофе

«Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (США)

Классика мирового кинематографа выдающегося режиссера Стэнли Кубрика. Фильм снят в 1964 году в разгар холодной войны. Карибский кризис завершился годом ранее, однако отношения СССР и США оставались крайне напряженными.

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Картина основана на триллере Питера Джорджа «Красная тревога», в котором ярко описывается атмосфера всеобщего страха перед ядерным апокалипсисом. Однако Кубрик всегда обладал своим собственным оригинальным взглядом и снял черную комедию абсурда.

Фильм рассказывает о бригадном генерале Джеке Д. Риппере (созвучно на английском языке с Джеком Потрошителем — прим. «Газеты.Ru»), который, руководствуясь «планом R», начал массированную атаку на Советский Союз бомбардировщиками B-52, несущими ядерное оружие.

Власти обеих стран узнают о саботаже Риппера и всеми силами пытаются остановить надвигающуюся войну. Фильм наполнен гротескными персонажами, которые изображают сильных мира сего недалекими и смешными людьми.

«Парень и его пес» (США)

Культовый фильм 1974 года режиссера Л. К. Джонса с молодым Доном Джонсоном в главной роли. Лента повествует о приключениях Вика и его верного пса Блада, с которым у него есть телепатическая связь, по Америке после Четвертой мировой войны, за пять дней практически уничтожившей все человечество.

Фильм представляет собой злую и местами грубую сатиру на социальные отношения и человеческое общество. Главные герои ведут между собой едкие диалоги, нисколько не заботясь о корректности и толерантности, а финал картины продолжает повергать в шок уже не одно поколение зрителей.

Франшиза «Безумный Макс» (Австралия)

Знаменитая на весь мир франшиза Джорджа Миллера рассказывает о бывшем полицейском Максе Рокатански, который теряет семью в дистопической Австралии, потерявшей все признаки цивилизованной страны из-за череды войн в результате нефтяного кризиса. Первый фильм вышел на экран в 1979 году.

Миллер сначала создал трилогию с Мелом Гибсоном в главной роли, а затем в 2015 году снял ребут под названием «Безумный Макс: Дорога ярости» с Томом Харди в главной роли, получивший восторженные отзывы кинокритиков.

В оригинальной трилогии с Мелом Гибсоном особняком стоит второй фильм «Безумный Макс 2: Воин дороги», который представил мрачный и безжалостный мир, где правят бродячие банды и бензин является самой ценной валютой.

«Последняя битва» (Франция)

Полнометражный дебют знаменитого француза Люка Бессона состоялся в 1983 году. И уже тогда он поразил как зрителей, так и критиков своей неординарной фантазией. Молодой Бессон представил на суд черно-белую картину, в которой герои не произносят ни одного слова.

В мире после не названной глобальной катастрофы люди утеряли умение говорить. На нашу многострадальную планету вернулись рабство и диктатура сильных. Главный герой, обозначенный в титрах просто как «человек»? пытается сбежать из деградировавшего общества и натыкается на поселение, сохранившее остатки гуманности. Однако суровая реальность не хочет его отпускать.

«Письма мертвого человека» (СССР)

Советский кинематограф также коснулся темы последствий ядерной катастрофы. В 1986 году молодой режиссер Константин Лопушанский снял фильм «Письма мертвого человека» с Роланом Быковым в главной роли. Сценарий к картине написал поражающий воображение квартет: Борис Стругацкий, Алексей Герман, Вячеслав Рыбаков и сам постановщик.

Действие происходит через некоторое время после ядерной войны.

Герой Быкова ученый Ларсен, спасшийся в бомбоубежище с другими людьми, ищет смысл произошедшего, пытается прийти хоть к какому-то рациональному объяснению случившейся катастрофы и до последнего не теряет оптимизма и веры в человечество.

«Книга Илая» (США)

Постапокалиптический экшн с Дэнзелом Вашингтоном в главной роли, вышедший на экраны в 2010 году. Илай выжил после глобальной ядерной катастрофы и идет по американской пустыне на западное побережье в Сан-Франциско. Он несет с собой ценную книгу, которую не показывает никому. Илай убежден, что в пункте назначения она принесет большую пользу и поможет человечеству возродиться.

Фильм получил смешанные отзывы, однако актерские таланты Вашингтона и Гари Олдмена помогли картине подняться на уровень выше среднего.

«Судья Дредд 3D» (Великобритания)

Вторая экранизация комикса «Судья Дредд» по сценарию Алекса Гарленда вышла в прокат в 2012 году. В отличие от первой попытки переложить культовую серию на экран, в которой главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне, фильм с новозеландцем Карлом Урбаном в роли Судьи Дредда был обласкан критиками.

После ядерной войны территория США представляет собой радиоактивные пустоши. Люди живут в Мега-Сити Один — колоссальном мегаполисе, растянувшемся от Бостона до Вашингтона, с населением 800 млн человек. Уровень преступности зашкаливает, и единственная сила, способная ей противостоять — специально обученные судьи, также наделенные правами прокуроров, присяжных и исполнителей.

Лента рассказывает о противостоянии Судьи Дредда с наркобароном Мадлен Мадригал по кличке «Ма-Ма» в исполнении Лины Хиди, известной ролью Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов».