Между космосом и Землей

На Первом канале вечером в понедельник состоится премьера спродюсированного Валерием Тодоровским сериала «Частица вселенной». Многосерийная лента рассказывает о группе космонавтов, отправившихся на орбиту для ликвидации последствий аварии.

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На Земле их ждут жены и дети, у которых тоже есть жизненные проблемы и трудности, порой не менее сложные, чем у мужей, работающих в космосе.

Членов космического экипажа сыграли Алексей Макаров, Сергей Пускепалис и Владимир Яглыч. В роли их жен выступили Анна Михалкова, Виктория Исакова и Яна Гладких.

Тодоровский еще в 1999 году спродюсировал «Каменскую» по мотивам детективов Александры Марининой. Затем были нашумевшая «Бригада» и экранизация Достоевского «Идиот», а также «Мастер и Маргарита» по бессмертному произведению Михаила Булгакова.

В режиссерском кресле на съемках сериала он сидел только однажды — в 2013 году. Тогда он снял многосерийный фильм «Оттепель», рассказывающий о советских кинематографистах 60-х годов. Именно в этот период начинал работать отец режиссера, Петр Тодоровский.

Говоря о «Частице вселенной», Тодоровский пояснил, что «это в первую очередь человеческая история».

«Не побоюсь это слова — мелодрама, лав-стори. Мы сняли историю живых людей, помноженную на работу в космосе, так как наши герои — космонавты», — рассказал он «Газете.Ru».

«Мы, конечно же, воспользовались помощью консультантов. Нам разрешили снять в ЦУПе. Было непросто туда попасть, но нам помогли. Поэтому в этом отношении на экране все настоящее. Нам также помогали строить декорации космической станции.

Отмечу также, что это все-таки сериал, а не блокбастер, и поэтому наши финансовые возможности соответствовали формату. Но могу сказать, что в рамках многосерийного телефильма мы сделали очень много, и постарались выжать все, что можно», — подчеркнул Тодоровский.

Режиссером «Частицы вселенной» выступила Алена Званцова.

Еще в 1999 году она создала свой первый сценарий к сериалу «Простые истины» про жизнь школьников. После ряда сценариев к телефильмам Званцова также стала писать и для художественных фильмов.

Известность в качестве режиссера пришла к ней в 2010 году с выходом «Доктора Тырсы» с Михаилом Пореченковым в главной роли, где она же выступила сценаристом.

Совместная работа с Пореченковым продолжилась в «Небесном суде», где его партнером выступил Константин Хабенский. Многосерийная картина рассказывает о суде, который ведется над душами умерших людей и решается, куда они затем отправятся — в рай или ад. Всего вышло два сезона и полнометражный фильм (который был смонтирован из серий первого сезона).

Званцова стала сотрудничать с Тодоровским на съемках «Оттепели», к которой она написала сценарий.

«Это драматический триллер в полной мере, и действие в нем происходит в пропорции 50 на 50 между космосом и Землей. Как и в жизни, это разделено по значимости в рваной мере. Можно привести пример «Аполлон 13», где много внимания уделено сотрудникам на Земле», — рассказала она «Газете.Ru».

«Мы сняли многосерийный фильм с единым сюжетом. Это романная форма — все сплетено в единый клубок.

У нас нет такого, когда у каждого своя история, которая работает как временное отвлечение от основного сюжета, что характерно для многих других сериалов», — пояснила постановщица.