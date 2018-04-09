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Панночка not dead

Фильм «Гоголь. Вий» возглавил российский прокат

Кадр из фильма «Гоголь. Вий» (2018) Пресс-служба ТВ-3
Кадр из фильма «Гоголь. Вий» (2018)
Бокс-офис России: вторая часть киносериала про приключения Николая Гоголя ожидаемо поднялась на вершину проката, «Первый игрок» стал вторым, а «Винчестер» получил лишь «деревянную» медаль.

Вторая часть масштабного проекта по вольной экранизации произведений Николая Гоголя, заигрывающего с наследием Тима Бертона, вышла в прокат 5 апреля и за минувший уикенд собрала, по предварительным данным, 224,9 миллиона рублей, возглавив отечественный бокс-офис. Вышедший в августе прошлого года первый »Гоголь» в премьерные выходные поставил кассовый рекорд — 220 миллионов рублей.

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Таким образом, продолжение истории выступило на старте даже лучше «Начала».

В «Вие» уже знакомые зрителю Гоголь (Александр Петров), судебный писарь в III отделении ЕИВ Канцелярии и следователь Яков Петрович Гуро (Олег Меньшиков) продолжают расследовать таинственные убийства девушек в селе Диканька. При этом двум сыщикам до сих пор неизвестно, кем является таинственный Всадник. Однако оперативным работам мешает появление Вия — зловещего существа, способного одним лишь взглядом высосать душу из простого смертного.

В картине также заняты Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Ян Цапник и Алексей Вертков в роли Хомы Брута — мастера восточных единоборств, философа и охотника на ведьм.

Николай Васильевич сместил с пьедестала фаворита предшествовавшей недели — киберпанковский приключенческий экшен Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» по одноименному бестселлеру Эрнеста Клайна. За второй уикенд проката лента собрала 148 миллионов рублей, а общие сборы достигли 561,2 миллиона.

В антиутопичном 2045 году большая часть человечества проводит все свободное время в гигантской виртуальной онлайн-игре OASIS. Юный Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) вместе с командой друзей-пасхантеров пытается отыскать в компьютерной вселенной «пасхальное» яйцо, спрятанное создателем OASISа Джеймсом Холлидеем, которое позволит любому нашедшему стать владельцем игры. Однако корпорация IOI во главе с Ноланом Сорренто (Бен Мендельсон) также заинтересована в нахождении «пасхалки» и готова пойти на все ради достижения этой цели.

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На четвертом месте расположился еще один дебютант — мистический триллер Майкла Спирига «Винчестер. Дом, который построили призраки» с Хелен Миррен в главной роли.

История о том, как одинокая жительница гигантского фамильного особняка и наследница легендарной оружейной компании Сара Винчестер (Миррен) постоянно перестраивает свой дом, чтобы заточить в ловушке несколько сотен злобных призраков, обитающих в нем, собрала в прокате 27,6 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров сиквел «Тихоокеанского рубежа» Гильермо дель Торо (который на этот раз уступил кресло режиссера и исполнил функции продюсера), заработавший 27,5 миллиона рублей. По общей кассе лента, впрочем, превосходит всех остальных: по итогам прошедших выходных она составляет уже 638,8 миллиона рублей.