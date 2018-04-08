Громогласный старт «Тихого места»

Новый хоррор «Тихое место» стал лидером американского бокс-офиса за прошедший уикенд. Победа жанра ужасов — явление и так достаточно редкое, да еще и фильма, снятого по оригинальному сценарию, а не очередной сиквел популярной франшизы, или же ремейк какого-нибудь культового оригинала.

Для режиссера Джона Красински «Тихое место» стало дебютом в жанре «хоррор».

До этого молодой автор снимал лишь комедии, включая сверхпопулярный телесериал «Офис».

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Однако и сам режиссер отлично показал себя в новом для себя жанре, и присутствие на экране звезды высшего калибра Эмили Блант, и продюсерский талант Майкла Бэя сделали свое дело.

Фильм, снятый за скромные по нынешним меркам $17 млн, собрал в первый уикенд $50 млн, что стало одним из самых успешных стартов для жанра ужасов за всю истории.

Лучшие сборы показала лишь «Паранормальная активность 3». А как оригинальный фильм «Тихое место» побил все рекорды хорроров.

Мало того, ужастик с Эмили Блант обошел победителя бокс-офиса прошлого уикенда — блокбастер Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который собрал неделю назад почти $42 млн.

Лента Красински повествует о семье, проживающей на ферме в американской глубинке. Жизнь супружеской пары и их двоих детей внешне не отличается от других, однако все осложняет один неприятный фактор. Дом буквально кишит страшными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои картины научились выживать в этих условиях, разработав систему специальных жестов для общения друг с другом.

Что касается «Первого игрока», то после ожидаемого лидерства в стартовый уикенд фильм неплохо удержал свои позиции, оказавшись вторым в списке самых кассовых лент этих выходных в США. Сборы спилберговского творения потеряли относительно старта всего 40%, и касса картины составила $25 млн. Общие сборы «Первого игрока» достигли почти $97 млн.

Еще один дебютант проката комедия «Секса не будет!!!» (оригинальное название — Blockers) стартовала на достойной третье позиции с показателем $21,4 млн.

Фильм сняла Кей Кэннон, которая впервые в своей карьере оказалась в режиссерском кресле. Кэннон заработала себе известность на сценариях к популярному ситкому «Студия 30» с Тиной Фэй и Алексом Болдуином в ролях.

Еще более внушительным достижение комедии режиссера-дебютантки выглядит на фоне отсутсвия большой звездной притягательной силы для зрителя. Из известных лиц можно отметить супругу Джадда Апатоу — Лесли Манн, популярную в конце 80-х и 90-х годах Джину Гершон, а также одного их самых популярных рестлеров Америки Джона Сину, участие которого в картине стало большой неожиданностью.

Сина прежде всего известен своим персонажем в WWE, рассчитанным преимущественно на детскую аудиторию. Рестлер выступает в роли положительного героя, который, превозмогая нападки негодяев, в конечном итоге, выходит победителем. Однако привлечь целевую аудиторию он физически не в состоянии, так как «Секса не будет!!!» получила от Американской киноассоциации рейтинг R, означающий, что лица, не достигшие 17-летнего возраста допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей.

Картина рассказывает о трех подругах с большими планами на выпускной, которым их родители всячески пытаются помешать.

В пятерке самых кассовых фильмов продолжает держаться марвеловский тяжеловес «Черная Пантера», заработавшая за уикенд $8,4 млн, потеряв в сборах лишь 27%.

Общая касса кинокомикса составила $665 млн, что позволило ему обойти «Титаник» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых фильмов США.

Пятерку замкнул «Можно только представить», вышедший в прокат еще 16 марта. Семейная драма Эндрю и Джона Эрвинов собрала в прошедший уикенд $8,35 млн долларов и почти дотянулась до отметки в $70 млн по общим сборам.

На следующей неделе не ожидается громких блоксбастеров, однако сходить в американские кинотеатры можно будет сразу на несколько интересных фильмов. Это прежде всего шпионская драма «Точка невозврата» с Розамунд Пайк и Джоном Хэммом в главных ролях. Режиссером выступил автор ряда первоклассных хорроров Брэд Андерсон.

Интерес также представляет молодежный ужастик «Правда или действие», а также «Человек за бортом» — ремейк комедии 1987 года, в которой вместо Курта Рассела и Голди Хоун на экране появятся Эухенио Дербес и Анна Фэрис.