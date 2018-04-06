«Это мужское решение»: Машков возглавил «Табакерку»

Предложение возглавить «Табакерку» поступило Машкову еще 23 марта, о чем сообщил министр культуры России Владимир Мединский. Актер не стал сразу отвечать и взял время на размышление.

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«Я буду должен принять осознанное решение, если оно будет необходимо», — сообщил он в конце марта.

Стоявший во главе МХТ имени Чехова и «Табакерки» народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта этого года. Легендарный актер и режиссер не оставил пожеланий насчет своего наследника на посту худрука.

Фоторепортаж: Владимир Машков назначен на пост худрука «Табакерки» __is_photorep_included11708059: 1

В пятницу же в беседе с журналистами Владимир Машков выразил уверенность в том, что теперь «Табакерке» «предстоит интересная жизнь», объяснив это тем, что ему «отступать некуда».

«Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность», — пояснил он.

Представил Машкова на сборе труппы заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

«Мы долго размышляли о том, кто должен возглавить театр, созданный Олегом Павловичем Табаковым. Мы решили прописать вам Машкова? и, судя по вашим аплодисментам, для вас это не было неожиданностью, и вы это назначение воспринимали благожелательно, и нам это очень радостно», — отметил он.

В свою очередь, вдова Табакова актриса Марина Зудина призналась, что испытала облегчение после того, как Машков принял предложение занять пост худрука «Табакерки».

«Не могу сказать, что это было ожидаемое назначение, но я надеялась, что Володя согласится, это решение очень мужское, — отметила она. — Он человек успешный, у него много своих планов, думаю, что он согласился из любви к учителю, к Олегу Павловичу».

Зудина добавила, что у Табакова и Машкова была «очень человеческая, душевная связь».

Она призналась, что они часто беседовали по телефону, и Олег Павлович постоянно просил Машкова что-нибудь поставить в одном из его театров.

«Володя жил своей жизнью, гораздо проще реализовывать собственные проекты, чем взять на себя ответственность за театр. Так что он сделал мужской поступок, а мне стало спокойнее. Надеюсь, что «Табакерку» ждет новый виток, новая жизнь, — подытожила Зудина в интервью ТАСС. — Володя обладает всеми качествами, необходимыми для этой должности.

Это правильное назначение, грамотное в человеческом плане».

Табакова возглавлял еще один театра — МХТ. На прошлой неделе его руководителем был назначен основатель Студии театрального искусства Сергей Женовач, он должен приступить к работе примерно через две недели — 23 апреля.

Женовача новый худрук «Табакерки» назвал «хорошим добрым человеком». «Мы все должны помочь ему, мы должны быть внимательны и последовательны, — подчеркнул Машков. — Надеюсь, что все у Сергея получится».

«Табакерка» зародилась в 70-е годы во время занятий Табакова со студентами актерского курса ГИТИСа и учениками его студии в Дворце пионеров.

В 1986 году был официально основан Московский театр-студия под руководством Олега Табакова.

Машков сначала занимался в школе-студии МХТ, а в 1990 году стал актером «Табакерки». Помимо актерской деятельности, он также занимался режиссурой и ставил спектакли как в «Табакерке», так и в МХТ имени Чехова.

В Московском театре-студии в его постановке шли спектакли «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер». Машков также пробовал свои силы в кинорежиссуре — в 1997 году он выпустил новогоднюю трагикомедию «Сирота казанская», а в 2004-м снял по собственному сценарию драму «Папа» по мотивам пьесы Александра Галича «Матросская тишина».

Фильмография Машкова как актера насчитывает более 60 картин — последняя вышедшая лента с его участием «Движение вверх» собрала в прокате рекордные 3 миллиарда рублей. За свою работу он удостаивался премий «НИКА», «Золотой орел» и «ТЭФИ».