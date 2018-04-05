Юбилей легенды: гениальная и скандальная Бетт Дейвис

Ровно 110 лет назад родилась одна из величайших голливудских актрис Бетт Дейвис. Рут Элизабет Дейвис появилась на свет 5 апреля 1908 года в Лоуэлле, штат Массачусетс.

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Она поздно определилась со своей карьерой. Лишь в возрасте 18 лет, увидев спектакль «Дикая Утка» по пьесе Генрика Ибсена, Дейвис загорелась желанием попробовать себя на сцене.

Как выяснилось, в ней скрывался огромный талант, и уже в 1931 году состоялся ее кинодебют в картине «Плохая сестра».

Это был начало золотого века Голливуда, и киностудии снимали немыслимое количество картин. Это был период, когда Дейвис снималась в среднем в шести-семи фильмах в год.

Настоящий прорыв в карьере случился в 1934 году, когда актриса сыграла Милдред Роджерс в экранизации романа Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих». До этого Дейвис приглашали в основном на типовые роли роковых красавиц, и Милдред стала ее первой драматической работой.

Исполнение привело в восторг как кинокритиков, так и зрителей. Режиссер фильма Джон Кромвелл рассказывал, что дал ей полную творческую свободу во время съемок, что позволило Дейвис раскрыться на все сто процентов.

Многие утверждали, что Дейвис сыграла психологически самую сложную на тот момент роль в истории Голливуда.

Образ Милдред стал причиной первого из множества скандалов в карьере Дейвис. Вся Америка была шокирована отсутствием актрисы в списке номинанток на премию «Оскар». Это вызвало невиданный ранее прецедент. Академия кинематографических искусств и наук приняла решение позволить голосовавшим вписать любое имя на свое усмотрение, даже если оно не входит в список номинантов.

По итогам голосования «Оскар» получила Клодетт Колбер за фильм «Это произошло одной ночью», а неофициально номинированная Дейвис оказалась на третьем месте.

Награды у актрисы еще будут, однако эта история разозлила Бетт, и она еще долго вспоминала свое разочарование.

Уже в следующем году Дейвис получила премию «Оскар» за роль алкоголички в ленте «Опасная», однако сама артистка все равно проявляла недовольство и называла эту награду утешительной после того, как ее «подставили» в прошлом году.

Также Дейвис заявила, что это именно она придумала название награде Академии, так как ее первого мужа звали Хармон Оскар Нельсон и сама статуэтка имела с ним внешнее сходство.

Второй «Оскар» Бетт получила за картину 1938 года «Джезебель». Дейвис очень серьезно относилась к своим наградам и признавала, что мечтает получить третью статуэтку и хочет стать первой актрисой, награжденной тремя «Оскарами».

Увы, но это не случилось, хотя ее номинировали еще восемь раз.

В итоге она стала первым человеком в истории, номинированным на награду Киноакадемии десять раз.

Очень велик был шанс завоевать желанную третью статуэтку в 1950 году за роль в фильме «Все о Еве» — одной из самых ярких голливудских картин. Фильм был номинирован на 14 «Оскаров», но Дейвис так и осталась без статуэтки, зато получила приз Каннского кинофестиваля.

С последней возможностью получить заветную награду в 1962 году за роль в фильме «Сто случилось с Мери Джейн?» связана целая драма, которая разыгрывалась на глазах публики. Пожалуй, каждый американец знает историю противостояния Дейвис и ее коллеги Джоан Кроуфорд.

Когда пик карьеры обеих актрис уже прошел, им удалось договориться сняться в триллере «Что случилось с Мери Джейн?». Ранее Кроуфорд и Дейвис не отличались теплыми отношениями, но положение вынудило их стать партнерами на экране, чтобы перезапустить свои карьеры.

В прошлом году вышел на экраны сериал-антология «Вражда», первый сезон которого был как раз посвящен конфликту двух актрис золотого века Голливуда.

Во время съемок, как утверждают очевидцы, артистки проявляли должный профессионализм, однако по завершении производства картины Дейвис и Кроуфорд перестали себя сдерживать и начали публично отпускать неприятные комментарии в сторону друг друга.

Дейвис, в отличие от Кроуфорд, была номинирована на «Оскар», но и ее визави также присутствовала на церемонии награждения. Однако остальные четыре номинантки не смогли посетить вечер, о чем Кроуфорд знала заранее. В итоге Джоан договорилась со всеми актрисами, что в случае победы кого-либо из них она выйдет на сцену, чтобы от лица триумфатора принять награду.

Так и произошло. «Оскар» был вручен Энн Бэнкрофт, а Кроуфорд поднялась на сцену, чтобы позднее передать статуэтку актрисе.

Дейвис заслуженно считается одной из величайших голливудских актрис. Россыпь наград и номинаций говорят сами за себя. Она сыграла в невероятном количестве фильмов, а также снискала признание и на театральной сцене.

В 1999 году Американский институт киноискусства поставил ее на второе место в списке величайших актрис «золотого» Голливуда. На первом месте, само собой, оказалась незабвенная Кэтрин Хепберн.

Бетт Дейвис ушла из жизни 6 октября 1989 года в возрасте 81 года во французском городе Нейи-сюр-Сен. Актриса похоронена на Голливудских холмах.