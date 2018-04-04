Телевизионная BAFTA теряет британское лицо

В этом году на премию претендует внушительное количество международных проектов и шоу из репертуара американского онлайн-кинотеатра Netflix. Во всех, конечно же, заняты актеры с Туманного Альбиона, однако изменения в политике Британской академии налицо — похоже, даже консервативные англичане готовы признать неизбежность глобализации (а точнее, американизации) телепроизводства.

Итак, в число кандидатов на звание лучшего драматического сериала вошли дорогущая «Корона» Питера Моргана, черная инди-комедия «Конец ***го мира», а также последние сезоны «По долгу службы» и «Острых козырьков».

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Из четырех номинантов на награду за лучший мини-сериал — ровно половина была произведена совместно с США. Так, «Говардс-Энд» Хэтти Макдональд по роману Э.М. Форстера и «Государство» Питера Козмински относятся к числу британо-американских шоу. В первом случае задействован телеканал Starz, во втором — National Geographic. Против них выступают чистокровные английские «Мурсайд» Пола Уиттингтона и «Три девушки» Филиппы Лоуторп.

К награде за лучшую мужскую роль представлены Шон Бин, сыгравший священника в экзистенциальной драме «Сломленный», а также Джо Коул за работу в серии «Черного зеркала» «Повесь диджея» и Джек Роуэн за «Рожденного убивать». Тим Пиготт-Смит, исполнивший свою последнюю роль в «Короле Карле III», номинирован посмертно.

В случае с лучшей женской ролью все не менее интересно: шансы получить награду есть у Клэр Фой (Елизавета II в «Короне»), у сыгравшей в «Трех девушках» Молли Уиндзор, а также у Шинэд Кинан («Мальчике в синей футболке») и Тэнди Ньютон («По долгу службы»).

Асим Чондри («Люди просто ничего не делают»), Роб Брайдон («Поездка в Испанию»), Самсон Кае («Famalam») и Тоби Джонс («Искатели сокровищ») претендуют на звание лучшего комедийного актера. В женской номинации соперничают Анна Максвелл Мартин («Родина»), Дэйзи Мэй Купер («Эта страна»), Шэрон Хорган («Катастрофа») и Шан Гибсон («По дороге»).

К награде за лучшую мужскую роль второго плана представлены Эдриан Дэнбар («По долгу службы»), Анупам Кхер («Мальчик с пучком на голове»), Брайан Ф. О'Бирн («Мальчик в синей футболке») и Джимми Симпсон (серия «Черного зеркала» «USS Каллистер»). На аналогичный приз среди актрис претендуют Анна Фрил («Сломленный»), Джули Хесмондал («Убийство на пляже»), Ванесса Кирби («Корона») и Лив Хилл («Три девушки»).

Среди лучших ведущих развлекательных программ по традиции присутствует Грэм Нортон, создатель собственной чат-передачи «Шоу Грэма Нортона». Компанию ему составляют Сэнди Тосквиг, сменившая Стивена Фрая в телевикторине «QI»,

Адам Хилл, один из ведущих ток-шоу «Последний этап», а также Майкл МакИнтайр и его комедийный проект «Большое шоу Майкла МакИнтайра».

В категории «Лучший международный проект» представлены «Рассказ служанки» стриминговой платформы Hulu по книге Маргарет Этвуд, «Большая маленькая ложь» телеканала HBO, проект FX «Вражда: Бетт и Джоан» и документальная передача «Вьетнам» Кена Бернса, вышедшая на PBS.

Церемония вручения наград пройдет 13 мая в лондонском «Королевском фестивальном зале». В роли ведущей, как и в прошлом году, выступит Сью Перкинс, сменившая в этой должности Грэма Нортона, который вел премию на протяжении девяти лет.