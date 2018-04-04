«Калоев просил не выставлять его трусом»

На опубликованных снимках видно, что исполнивший в фильме главную роль актер Дмитрий Нагиев специально для съемок фильма похудел и отрастил бороду. Выход ленты на большие экраны запланирован на сентябрь этого года.

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Сам артист рассказал, что единственное пожелание Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером 1 июля 2002 года из-за трагической ошибки диспетчера, — «не выставлять его трусом».

«Это проскочило в некоторых западных изданиях, в частности в документальном фильме, есть свидетельства очевидцев, которые рассказывали, что он медленно и очень спокойно уходил с места преступления. И это мы учитывали, — сказал актер в интервью Super. — Все остальное художественное произведение, по мотивам трагедии».

Режиссер картины Сарик Андреасян отметил, что снимает «кино про то, что родители не должны хоронить своих детей».

«Я бы хотел делать кино как отец, я очень хорошо знаю, что такое любовь к семье», — рассказал постановщик. По его словам, Калоев «дал свое благословение» на съемки картины после того, как прочитал сценарий.

Первые кадры со съемочной площадки ленты Андреасяна были опубликованы на сайте «Кинопоиск».

История Виталия Калоева уже становилась основой для художественного фильма — в 2017 году на экраны вышла голливудская драма «Последствия», в которой снялся Арнольд Шварценеггер. Сам Калоев, который перестал смотреть телевизор и кино в 2002 году, ленту раскритиковал и заявил, что остался недоволен игрой Шварценеггера. Виталий отметил, что главный герой в течение всей картины «намеренно вызывает к себе жалость» вместо того, чтобы добиваться справедливости.

«Он словно просит весь фильм, чтобы его пожалели, погладили. Я скажу, что с моей стороны этого не было, я не хочу, чтобы меня жалели. Я хотел, настаивал, чтобы разобрались и, если виноваты диспетчер или кто-то еще, чтобы они ответили», — подчеркнул Калоев.

Его также возмутил тот факт, что авторы «Последствий» обошли стороной ошибки руководства авиакомпании Skyguide.

При этом он добавил, что в действительности никто не писал на стенах дома авиадиспетчера слова «Убийца» и не преследовал его, а также напомнил, что реальный Петер Нильсен даже сумел устроиться на должность диспетчера в другом аэропорту.

«Компания словно ни при чем. Компания, значит, не проводила с ними никакой аттестации, проверки. Это случайность, ошибка. Нильсена сделали какой-то жертвой. Он не виноват в этой ошибке. И как будто переживал, даже чувствовал, что к нему кто-то может прийти — пистолет купил. Когда он покупал пистолет, я думал, он застрелиться хочет, а оказывается, он для обороны его купил», — посетовал Калоев.

По его словам, Нильсен «обиделся» из-за перевода на низкооплачиваемую работу, после чего решил сменить работодателя, в то время как в фильме он только и делает, что плачет и раскаивается.

«Никакого раскаяния, ничего не было, и это было видно, когда я к нему пришел и посмотрел ему в глаза. Он так себя вел, будто мне делать нечего, а я к нему пришел. Такое высокомерие, такое презрение было во взгляде — в фильме это не отражено, — заметил Калоев. — Я посмотрел только для того, чтобы знать, что там они показали. Фильм абсолютно неинтересный».

Хотя авторы «Последствий» сообщали о том, что фильм будет основан на реальных событиях, в конечном итоге с историей Виталия Калоева он довольно существенно расходился.

Легшая в основу двух лент трагедия произошла 24 февраля 2004 года в Швейцарии. Тогда над Боденским озером столкнулись два самолета. В результате катастрофы погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка.

Калоев убил авиадиспетчера Питера Нильсена, по вине которого произошла катастрофа, после чего был осужден и приговорен к тюрьме. Он провел в заключении четыре года и был досрочно освобожден осенью 2007 года, после чего вернулся в Россию. В июне 2012 года он добился разрешения посетить Боденское озеро.