Индиана Джонс в юбке: теперь по-настоящему

Знаменитый кинематографист, как пишет британское издание The Sun, утвердительно кивнул в ответ на вопрос корреспондента о возможности превращения Индианы Джонса в женщину в последующих сиквелах.

«Нам придется изменить имя с «Джонс» на «Джоан», — отметил режиссер. — И это не будет чем-то неправильным».

При этом Спилберг не стал раскрывать детали и подробности этой идеи, а также не объяснил, каким в таком случае будет полное имя героини. По сюжету персонажа Харрисона Форда зовут Генри Джонс-младший, а Индиана — это его прозвище, которое дал ему отец, чей образ воплотил на экране Шон Коннери в картине «Индиана Джонс и последний крестовый поход». В финале ленты он признается, что прозвище «Индиана» является кличкой их собаки.

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Стивен Спилберг поспешил заверить, что предстоящая пятая часть серии о приключениях доктора Джонса останется верна канонам.

«Это будет последний фильм Харрисона Форда в роли Индианы Джонса, я абсолютно уверен, но после этого мы определенно продолжим», — сказал он.

По словам режиссера, вопрос о «смене пола» будет поставлен только после завершения работы над пятым фильмом.

Кстати, на женскую версию Индианы Джонса можно было посмотреть еще в 2015 году — тогда в честь благотворительного праздника «День Красного Носа» актриса Анна Кендрик сняла юмористический ролик по мотивам «Индианы Джонса» с собой в главной роли, где спародировала культовую сцену из третьего фильма.

Начало съемочного процесса безымянной пока пятой ленты о докторе Джонсе запланированы на апрель 2019 года. При этом студия Disney уже объявила официальную дату выхода фильма в прокат — он появится на экранах 10 июля 2020 года.

О создании новой картины серии, посвященной археологу Индиане Джонсу, Стивен Спилберг задумался еще в 2015 году. В марте 2016 года компания Disney, которая владеет правами на франшизу с момента покупки студии Lucasfilm в 2012 году, официально объявила о начале производства картины. Тогда же стало известно, что кресло режиссера в пятый раз займет Спилберг, а Харрисон Форд вернется к исполнению роли доктора Джонса.

Сценарист последней вышедшей на данный момент ленты франшизы «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» Дэвид Кепп также был привлечен к проекту и сообщил о том, что другой известный режиссер — Джордж Лукас, который помогал создавать персонажа и являлся соавтором сюжета, — не будет задействован в новой части. В попытке защитить сценариста Спилберг заявил, что глупая идея со спасением в холодильнике после взрыва ядерной бомбы в «Королевстве хрустального черепа» принадлежит ему.

После трагической гибели персонажа Форда — Хана Соло — в седьмом эпизоде саги «Звездные войны», «Пробуждении силы», Спилберг пообещал фанатам Индианы, что не будет делать того же с доктором Джонсом.

Также сам Форд признал, что лично просил убить Хана Соло для того, чтобы сосредоточиться на роли Индианы Джонса.

Осенью 2017 года Кепп сообщил, что завершил работу над черновой версией сценария и уточнил, что герой Шайи Лабафа — сын Джонса — в картине не появится.

«Что я могу сказать о сюжете, так это то, что есть очень ценный артефакт, который будут искать главные герои», — рассказал сценарист в интервью.

Глава Disney Боб Айгер заявил о том, что пятый фильм будет одновременно и сиквелом, и ребутом всей серии. В январе 2018 года Спилберг сообщил о том, что наконец-то готов приступить к работе над пятым «Индианой Джонсом», а также подтвердил информацию о том, что

Джордж Лукас все-таки примет участие в проекте и выступит в качестве исполнительного продюсера — как и в предыдущих частях.

К исполнению функций композитора вернется бессменный автор музыки к серии об Индиане Джонсе Джон Уильямс.

Первый фильм франшизы, «В поисках утраченного ковчега», вышел на экраны в 1981 году. Спустя три года появился приквел — «Индиана Джонс и Храм судьбы», а в 1989-м был снял сиквел оригинальной ленты — «Индиана Джонс и последний крестовый поход». В 2008 году серия была продолжена картиной «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».