«Белль и Себастьян», «Гоголь. Вий» и другие премьеры недели

«Белль и Себастьян»

До российских кинотеатров добирается вышедшая в 2013 году экранизация знаковой французской детской книги Сесиль Обри — первая часть целой кинотрилогии, поставленной режиссером Николя Ванье.

Произведение Орби уже находило воплощение на экранах в виде французского телесериала, выходившего в 1965 году, а также становилось основой одноименного японского аниме. «Белль и Себастьян» расскажет о трогательной дружбе мальчика и пиренейской горной собаки, в которой все окружающие видели страшное чудовище. В картине снялись Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Марго Шателье, Димитри Сторож, Андреас Пичман и Юрбен Канселье.

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«Гоголь. Вий»

Вторая часть масштабного проекта по вольной экранизации произведений Николая Гоголя. Первый фильм «Гоголь. Начало» вышел в августе 2017-го и познакомил зрителей с собственно Гоголем (Александр Петров), судебным писарем в III отделении ЕИВ Канцелярии, и следователем Яковом Петровичем Гуро (Олег Меньшиков), которые расследуют убийства девушек в селе Диканька.

В «Гоголь. Вий» расследование продолжается, и двум сыщикам все еще неизвестно, кем является таинственный Всадник. Также в этой картине заняты Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Ян Цапник и Алексей Вертков в роли Хомы Брута — мастера восточных единоборств, философа и охотника на ведьм.

«Жажда смерти»

Герой криминального боевика — бывший хирург, который после гибели семьи от уличной банды начинает мстить виновным, а заодно и всем прочим преступникам. Он выкладывает ролики с записью своей мести в интернет и становится звездой. Правда, полиция все равно его ищет — нести закон и справедливость обществу могут только специально обученные люди, а не какие-то видеоблогеры.

Фильм является ремейком одноименной картины 1974 года с Чарльзом Броснаном; этот проект собирались реализовать давно — например, в 2006-м его хотел делать Сильвестр Сталлоне с собой в главной роли. В окончательной версии главного героя играет заслуженный Брюс Уиллис, а режиссером стал Элай Рот («Хостел»). В ленте также снимались Винсент Д'Онофрио и Элизабет Шу.

Библейская драма о женщине, которая, согласно Новому Завету, была исцелена Иисусом Христом от одержимости, сопровождала его в странствиях, присутствовала при распятии и затем стала одной из жен-мироносиц, а также первой увидела воскресшего Христа; в легендах ее отождествляли с другими женскими персонажами Библии.

Фильм о Марии Магдалине снял Гарт Дэвис («Лев» с Девом Пателем, Николь Кидман и Руни Марой), заглавную роль сыграла Руни Мара, роль Христа исполнил Хоакин Феникс, а апостола Петра — Чиветел Эджиофор.

«Винчестер. Дом, который построили призраки»

Сара Винчестер, вдова и наследница знаменитого изобретателя-оружейника, постоянно строит огромный дом. В нем возводятся новые стены и новые проходы, что-то добавляется, и здание превращается в лабиринт.

Этот дом существует на самом деле, и любой желающий может посмотреть на то, что от него осталось после землетрясения. Но есть легенда, что такая планировка появилась не случайно — таким образом Сара Винчестер спасалась от призраков людей, убитых изобретенным ее мужем «винчестером». В главной роли в этой малобюджетном мистическом триллере снялась британская актриса Хелен Миррен.