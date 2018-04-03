«Назло Трампу»: Алек Болдуин отмечает юбилей

Известному американскому актеру Алеку Болдуину исполнилось 60 лет. За свою карьеру Болдуин сыграл более сотни ролей в кино и на телевидении.
Известность к нему пришла в 1988 году, когда он сыграл одну из главных ролей в комедии ужасов Тима Бертона «Битлджус». Болдуин отлично вписался в компанию с уже знаменитыми на тот момент Майклом Китоном и Джиной Дэвис.
В 1990 году он получил роль Джека Райана из цикла шпионских романов Тома Клэнси в киноленте «Охота за «Красным октябрем», что значительно добавило актеру веса в Голливуде.
Одной из самых запоминающихся, хотя и коротких, ролей Болдуина стал безжалостный бизнес-тренер Блейк в экранизации пьесы Дэвида Мамета «Американцы» (оригинальное название — Glengarry Glen Ross).
Во второй половине 90-х годов актер ушел в тень в основном из-за коммерческих неудач фильмов, в которых он снимался.
Фоторепортаж: Алек Болдуин отмечает юбилей
Второй взлет карьеры Болдуина пришелся на середину 2000-х годов благодаря ролям в лентах Мартина Скорсезе «Авиатор» о бизнес-магнате Говарде Хьюзе и «Отступники» — ремейке гонконгской полицейской драмы «Двойная рокировка», получившем четыре награды Американской киноакадемии «Оскар» за лучший, фильм, лучшего режиссера, лучший адаптированный сценарий и лучший монтаж.
В 2003 году актер был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Тормоз».
Наибольшего признания в плане личных наград Болдуин добился на телевидении за роль Джэка Донаги — колоритного, решительного и консервативного босса главной героини сатрического ситкома «Студия 30» (30 Rock) о буднях медиа-гиганта NBC.
За роль Донаги Болдуин получил две «Эмми», три «Золотых глобуса», а также семь наград Гильдии киноактеров США, став рекордсменом по количеству премий организации.
Юбиляр и ранее был тесно связан с телевидением, несколько раз выступив в качестве ведущего и главной звезды комедийного шоу «Субботним ввечером в прямом эфире» (Saturday Nighy Live). В 2016 году в одном из выпусков SNL Болдуин спародировал тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, за что в 2017-м получил очередную награду «Эмми».
Однако работа Болдуина не понравилась как минимум одному человеку — самому Трампу, что привело к новому конфликту актера и политика в твиттере, который на долгое время привлек внимание подписчиков и их поклонников.
Как известно, Болдуин поддерживает демократов и дважды был доверенным лицом Барака Обамы на выборах. Он открыто критиковал Трампа до и после инаугурации президента и еще до своего нового образа в SNL актер вступал в полемику с Трампом.
Трамп после победы на выборах в президенты США назвал работу Болдуина «абсолютно однобокой и пристрастной», после чего задал риторический вопрос: «Разве это равенство?».
На что актер ответил: «Выборы закончились. Для нас больше не будет равенства».
После яркой работы Болдуина рейтинги SNL значительно выросли, и в выпусках шоу появились другие политики из команды президента. За пять дней до инаугурации Трамп вновь подверг критике передачу, написав в своем твиттере: «Не смешно, подбор актеров ужасен. Очень плохая работа!»
Вражда Трампа и Болдуина возобновилась с новой силой в начале марта этого года, после интервью актера изданию The Hollywood Reporter, где он прокомментировал свои пародии на главу государства, заявив, что ему это не приносит удовольствия.
«Каждый раз, когда я это делаю, я нахожусь в агонии. Уже не могу», — сказал Болдуин.
Эмоциальный Трамп не преминул ответить на слова своего обидчика в твиттере.
«Алек Болдуин, чья погибающая посредственная карьера была спасена кошмарной пародией в SNL, говорит теперь, что изображать меня было сравнимо с агонией. Алек, агонию испытывали те, кто был вынужден смотреть на тебя. Верните Даррелла Хэммонда, куда более смешного и талантливого», — написал президент.
Трамп сослался на многолетнего члена команды SNL Хэммонда, у которого за спиной пародии на многих известных политиков, включая Билла Клинтона, Альберта Гора, самого Трампа, Дика Чейни и Джона Маккейна.
Болдуин отреагировал на критику Трампа, «пожелав» ему скорее покинуть президентское кресло.
«Может быть, это и агония, но я предпочту остаться в шоу, чтобы дождаться импичмента, прощальной речи и полета на вертолете до «Мар-А-Лаго» (вилла Трампа во Флориде). Ты знаешь — это хорошие вещи, которые мы все ждем с нетерпением»,
— написал актер.
Позже Болдуин добавил еще одну колкость, заявив, что хотел бы увидеть Президентскую библиотеку Трампа, и предположил, что там обнаружится только лента твиттера, а также «маленькая черная книжечка с телефонными номерами порнозвезд».