«Назло Трампу»: Алек Болдуин отмечает юбилей

Известному американскому актеру Алеку Болдуину исполнилось 60 лет. За свою карьеру Болдуин сыграл более сотни ролей в кино и на телевидении.

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Известность к нему пришла в 1988 году, когда он сыграл одну из главных ролей в комедии ужасов Тима Бертона «Битлджус». Болдуин отлично вписался в компанию с уже знаменитыми на тот момент Майклом Китоном и Джиной Дэвис.

В 1990 году он получил роль Джека Райана из цикла шпионских романов Тома Клэнси в киноленте «Охота за «Красным октябрем», что значительно добавило актеру веса в Голливуде.

Одной из самых запоминающихся, хотя и коротких, ролей Болдуина стал безжалостный бизнес-тренер Блейк в экранизации пьесы Дэвида Мамета «Американцы» (оригинальное название — Glengarry Glen Ross).

Во второй половине 90-х годов актер ушел в тень в основном из-за коммерческих неудач фильмов, в которых он снимался.

Фоторепортаж: Алек Болдуин отмечает юбилей __is_photorep_included11704466: 1

Второй взлет карьеры Болдуина пришелся на середину 2000-х годов благодаря ролям в лентах Мартина Скорсезе «Авиатор» о бизнес-магнате Говарде Хьюзе и «Отступники» — ремейке гонконгской полицейской драмы «Двойная рокировка», получившем четыре награды Американской киноакадемии «Оскар» за лучший, фильм, лучшего режиссера, лучший адаптированный сценарий и лучший монтаж.

В 2003 году актер был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Тормоз».

Наибольшего признания в плане личных наград Болдуин добился на телевидении за роль Джэка Донаги — колоритного, решительного и консервативного босса главной героини сатрического ситкома «Студия 30» (30 Rock) о буднях медиа-гиганта NBC.

За роль Донаги Болдуин получил две «Эмми», три «Золотых глобуса», а также семь наград Гильдии киноактеров США, став рекордсменом по количеству премий организации.

Юбиляр и ранее был тесно связан с телевидением, несколько раз выступив в качестве ведущего и главной звезды комедийного шоу «Субботним ввечером в прямом эфире» (Saturday Nighy Live). В 2016 году в одном из выпусков SNL Болдуин спародировал тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, за что в 2017-м получил очередную награду «Эмми».

Однако работа Болдуина не понравилась как минимум одному человеку — самому Трампу, что привело к новому конфликту актера и политика в твиттере, который на долгое время привлек внимание подписчиков и их поклонников.

Как известно, Болдуин поддерживает демократов и дважды был доверенным лицом Барака Обамы на выборах. Он открыто критиковал Трампа до и после инаугурации президента и еще до своего нового образа в SNL актер вступал в полемику с Трампом.

Трамп после победы на выборах в президенты США назвал работу Болдуина «абсолютно однобокой и пристрастной», после чего задал риторический вопрос: «Разве это равенство?».

На что актер ответил: «Выборы закончились. Для нас больше не будет равенства».

После яркой работы Болдуина рейтинги SNL значительно выросли, и в выпусках шоу появились другие политики из команды президента. За пять дней до инаугурации Трамп вновь подверг критике передачу, написав в своем твиттере: «Не смешно, подбор актеров ужасен. Очень плохая работа!»

Вражда Трампа и Болдуина возобновилась с новой силой в начале марта этого года, после интервью актера изданию The Hollywood Reporter, где он прокомментировал свои пародии на главу государства, заявив, что ему это не приносит удовольствия.

«Каждый раз, когда я это делаю, я нахожусь в агонии. Уже не могу», — сказал Болдуин.

Эмоциальный Трамп не преминул ответить на слова своего обидчика в твиттере.

«Алек Болдуин, чья погибающая посредственная карьера была спасена кошмарной пародией в SNL, говорит теперь, что изображать меня было сравнимо с агонией. Алек, агонию испытывали те, кто был вынужден смотреть на тебя. Верните Даррелла Хэммонда, куда более смешного и талантливого», — написал президент.

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 марта 2018 г.

Трамп сослался на многолетнего члена команды SNL Хэммонда, у которого за спиной пародии на многих известных политиков, включая Билла Клинтона, Альберта Гора, самого Трампа, Дика Чейни и Джона Маккейна.

Болдуин отреагировал на критику Трампа, «пожелав» ему скорее покинуть президентское кресло.

«Может быть, это и агония, но я предпочту остаться в шоу, чтобы дождаться импичмента, прощальной речи и полета на вертолете до «Мар-А-Лаго» (вилла Трампа во Флориде). Ты знаешь — это хорошие вещи, которые мы все ждем с нетерпением»,

— написал актер.

Agony though it may be, I'd like to hang in there for the impeachment hearings, the resignation speech, the farewell helicopter ride to Mara-A-Lago. You know. The Good Stuff. That we've all been waiting for. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) 2 марта 2018 г.

Позже Болдуин добавил еще одну колкость, заявив, что хотел бы увидеть Президентскую библиотеку Трампа, и предположил, что там обнаружится только лента твиттера, а также «маленькая черная книжечка с телефонными номерами порнозвезд».