Первый игрок пришел первым

Новый фильм Стивена Спилберга сам по себе повод пойти в кинотеатр, а уж если речь идет не просто о фильме, а о фантастике, к которой режиссер обращается не так часто, как хотелось бы, то, казалось бы, кассовый успех гарантирован. Впрочем, не все так просто. Речь идет об экранизации романа Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться» — киберпанка о виртуальной реальности, уже основательно подзабытых компьютерных и кинохитах далеких 80-х и приключениях в онлайн-игрушке. Книга вышла семь лет назад и тогда же стала бестселлером и в определенном смысле культовой вещью, а за прошедшее время успела вплотную подойти к тому, что стать классикой жанра — но это не отменяет и того, что к переносу на экран игровых событий у зрителей отношение самое настороженное. Например, недавние «Варкрафт» или «Tomb Raider» сумели окупиться только за счет международного проката. Но снятую Спилбергом картину по книге Клайна, возможно, ждет совсем другая судьба.

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Фильм «Первому игроку приготовиться» заработал за уикенд с 30 марта по 1 апреля в США $41,2 млн и стал лидером американского бокс-офиса.

При этом в прокат фильм был выпущен на день раньше обычного — в четверг, 29 марта, — и общие сборы четырех дней у ленты, в принципе, даже можно назвать неплохими — $53,2 млн; киноаналитики были уверены, что картина соберет не больше 42 млн долларов. Впрочем, окупать 150-миллионный бюджет «Первому игроку» предстоит, видимо, также в основном в международном прокате, и пока что все показывает, что с этим у картины проблем не будет. Сейчас общие сборы ленты составляют $181,2 млн; примерно треть этой суммы была заработана в Китае — $61,7 млн, и это стало самым большими стартовыми сборами в этой стране для фильмов компании Warner Bros. В России «Первый игрок» также стартует с первого места с предварительной выручкой 330 млн рублей.

The Tyler Perry Company Inc. Кадр из фильма «Раздражительность» (2018)

У еще одной новинки этого уикенда в США — триллера Тайлера Перри «Раздражительность» — шансов победить фильм Спилберга, разумеется, не было, но, кажется, исключительно за счет малого числа копий (2 тысячи против 4,2 тысяч у «Первого игрока»). Средняя же выручка у двух картин очень близка ($8,5 тысяч и $9,7 тысяч соответственно), хотя Перри обычно снимает фильмы о чернокожих и для чернокожих — среди его работ, к примеру, комедийный сериал о матушке Медэе (которую он сам и играет). В этом фильме Медэи нет, а главной героиней стала жена, которая после восемнадцати лет брака заподозрила мужа в измене; в России показ картины не планируется.

А в США «Раздражительность» заработала за уикенд $17,1 млн и заняла второе место.

Кинокомикс «Черная пантера» понемногу сдает позиции — на этой неделе фильм из марвеловской киновселенной занял только третье место, заработав $11,2 млн за три дня. Общие сборы «Пантеры» составляют $1,274 млрд, а в местном, американском прокате фильм с $650 млн вплотную приблизился к «Миру Юрского периода» ($652,3 млн) и «Титанику» ($659,4 млн). Правда, «Аватар» ($760,5 млн) и «Пробуждение силы» ($936,7 млн) по-прежнему недосягаемы.

Marvel Studios Кадр из фильма «Черная пантера» (2018)

Четвертой стала семейная драма «Можно только представить», посвященная созданию и записи песни «I Can Only Imagine» христианской группы MercyMe — за уикенд эта картина заработала $10,8 млн и довела общие сборы до $55,5 млн. Для бюджет в $7 млн это очень и очень неплохой результат.

А замыкает топ-5 американского проката рухнувший с первого места «Тихоокеанский рубеж 2» с $9,2 млн.

По сравнению с прошлыми выходными фильм потерял 67% выручки — результат в чем-то даже выдающийся. Впрочем, удивляться не приходится: сиквел четырехлетней давности фильма Гильермо дель Торо посвящен борьбе землян с громадными инопланетными ящерами и, в принципе, рассчитан на ту аудиторию, которая в эти выходные предпочла посмотреть «Первому игроку приготовиться». Правда, это может окончательно поставить крест на всей франшизе — 150-миллионный фильм пока собрал во всем мире лишь $168 млн и вряд ли сможет окупиться. Хотя, разумеется, пока загадывать сложно.