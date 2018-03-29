Квест для Спилберга

В 2045 году человечество находится на грани выживания — полезные ископаемые почти закончились, по всему миру идут войны, а большая часть населения живет в нищете и голодает. Единственная отдушина и развлечение — доступ к миру виртуальной реальности ОАЗИС, который когда-то был многопользовательской онлайн-игрой, а теперь превратился в нечто большее. И в ОАЗИСе его создатель, компьютерный гений Джеймс Холлидей, спрятал виртуальное «пасхальное яйцо» --

Реклама

любой нашедший его станет мультимиллиардером и владельцем этой вселенной. Игрокам-пасхантерам нужно обнаружить три ключа, пройдя серию испытаний-квестов.

Тинейджер Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) живет на окраине города Коламбус в перенаселенном парке трейлеров. Он посвящает все свободное время разгадыванию загадок Холллидея, и однажды ему удается найти первый ключ. Но добыть победу не так-то просто — зловредная корпорация IOI и ее глава Нолан Сорренто (Бен Мендельсон) готовы на все — в том числе и в реальном мире, — чтобы добыть заветные ключи и получить власть над ОАЗИСом. Обыграть огромный и отлаженный механизм Уэйд сможет только с помощью друзей — симпатичной девушки под ником Арт3мида (Оливия Кук), орка-воина, который отзывается на прозвище Эйч и двух братьев-самураев.

ЛитRPG как литературный жанр весьма молод, и в силу молодости считается чем-то не слишком престижным

— примерно как научная фантастика годах в 30-40-х прошлого века или фэнтези к выходу «Властелина колец».

Правда, ни фантастике, ни фэнтези так и не удалось окончательно поделить своеобразный литературный пьедестал с так называемым мейнстримом (Нобелевку за фантастику пока не вручали), но свое место под солнцем она отвоевала, а критики, скрепя сердце, признают за отдельными образцами этого жанра и определенные литературные достоинства.

На самом деле, уровень книг ЛитRPG — как и в целом в литературе — сильно зависит от автора. Про жизнь в игре пишут многие, в российском «Эксмо» даже есть специальная книжная серия и, в принципе, в этом жанре уже сложилась определенная «табель о рангах»; существуют и настоящие рекордсмены — как, например, южнокорейская сага «Легендарный лунный скульптор», в которой более полусотни томов.

И по закону больших чисел когда-нибудь должно было появиться что-то уровня романа, написанного Эрнестом Клайном, но статистика в данном случае дала сбой — «Первому игроку приготовиться» вышел еще в 2011 году, в целом даже поспособствовав распространению и популяризации литературной обработки ролевых онлайн-игр.

Впрочем, на Западе книгу Клайна относят к проверенному временем киберпанку — и это, пожалуй, ближе к истине.

В романе нет так называемых «игровых логов», а повышение уровня игроков хотя и упоминается, но не является определяющим для сюжета. Фактически он вышел на то поле, которое в свое время занимали Уильям Гибсон и Брюс Стерлинг, и использовал игровую вселенную (а ОАЗИС изначально — многопользовательская игра) примерно так, как тогда еще братья Вачовски использовали свою «Матрицу» — для создания нового мира, более привлекательного по сравнению с царящей вокруг антиутопией и разрухой.

Но все проблемы героям книги приходится решать — по большей части — в обычном мире, хотя и с помощью предоставляемых виртуальной составляющей возможностей.

Удивительно, но права на экранизацию «Первому игроку приготовиться» были выкуплены до ее официального выхода — видимо, кинокомпании сумели еще тогда оценить потенциал романа и затеяли целый аукцион. Выиграла его Warner Bros, у которой подходила к концу серия фильмов о Гарри Поттере и которая искала нечто равноценное на замену. Впрочем, вряд ли в компании всерьез рассчитывали на то, что эта книга сможет встать вровень с созданной Джоан Роулинг вселенной.

Дело в том, что «Первому игроку приготовиться» предназначен прежде всего для взрослой аудитории.

Кадр из фильма «Первому игроку Приготовиться»

В книге умирают персонажи — не ключевые, конечно, но не в игре, а по-настоящему, в реальном мире. Некоторые шутки и сцены рассчитаны на рейтинг «18+», ну а чтобы разобраться со всеми упомянутыми Клайном играми, фильмами, музыкой и сериалами 80-х нужно быть либо таким же повернутым на том времени гиком, как Уэйд Уоттс или Саманта Кук (реальное имя девушки с ником Арт3мида), или же иметь возможность во время чтения серьезно и вдумчиво изучать как минимум википедию (и не факт, что это поможет).

Гиков вообще немного и только с их помощью роман Клайна никогда бы не стал бестселлером, а последняя опция в случае с экранизацией не работает — во всяком случае для зрителей в кинозале.

Сводить концы с концами позвали Стивена Спилберга.

Знаменитый режиссер к задаче подошел ответственно и с квестом справился на отлично. У него получилось адаптировать гиковский формат под более широкую аудиторию, даже, пожалуй, слишком широкую. Киноверсия «Первому игроку приготовиться» в чем-то напоминает фильм «Гарри Поттер и Философский камень» с живущим у злых родственников сиротой, которому доступен другой, волшебный мир, где он становится Избранным, Мальчиком-Который-Нашел-Ключ.

Правда, нельзя и сказать, что сценаристы выкидывали из книги целые куски ради снижения возрастного рейтинга. Да, история стала проще, вместо скучного прохождения квестов на допотопных игровых автоматах герои гоняются наперегонки с Донки Конгом на узнаваемых автомобилях — на таких ездили герои «Тачек» и «Назад в будущее».

Да, многое у авторов фильма не получилось реализовать из-за сложностей с авторскими правами. Но внимательный зритель будет едва ли не ежесекундно узнавать различные пасхалки вроде Кинг Конга, того же «ДеЛориана», Джима Рейнора из второго «Старкрафта» или орка из «World Of Warcraft».

Ну а почти дословное воспроизведение сцен «Сияния» сделано настолько талантливо, что вызовет восторг даже у тех, кто фильм Стэнли Кубрика не видел или прочно забыл.

При этом практически невозможно выбрать, что лучше — книга или фильм. Фанатам романа Клайна картина Спилберга, пожалуй, покажется немного пресноватой, а привнесенные киношные штампы — вроде Сопротивления, которого в книге не было, — слишком чужеродными. Но, в принципе, Спилберг и не ставил перед собой цель потрафить вкусам именно гиков. Он, скорее, и сам душой вернулся в восьмидесятые, которые у каждого свои.

Для него это время «Инопланетянина» и «Индианы Джонса», работы над «Назад в будущее» и другими замечательными проектами. Молодость, в конце концов — для 71-летнего режиссера и это, навреное, важно. И Спилберг снял фильм, на который можно смело пойти всей семьей — как на того же «Инопланетянина». Его «Первому игроку приготовиться» не фантастика, а обычное, сделаное по всем канонам жанра кино в фантастическом антураже, в котором от ЛитRPG не осталось даже того немногого, что было у Клайна. И это, наверное, даже к лучшему.