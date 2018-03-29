После Пауэрса и Бората: Трампу нашли режиссера и продюсера

Телевизионный сериал по книге американского журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» получил режиссера, сообщает издание «The Hollywood Reporter».

Поставит многосерийный фильм четырехкратный лауреат премии «Эмми» Джей Роуч.

«Огонь и ярость» рассказывает о первом годе президентства Дональда Трампа; книга вышла в начале января 2018 года и через два дня возглавила список бестселлеров газеты New York Times — за первую неделю было продано около полутора миллионов экземпляров. Книга должна выйти в нескольких десятках стран мира; в России ее выпустит в апреле издательство АСТ.

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Книга Волффа уже вызвала неудовольствие действующего президента – в ней журналист собрал множество компрометирующих сведений о Трампе, членах его семьи и представителях ближайшего круга. Сам Дональд Трамп заявил, что в книге много лжи и искажений, а ее автора и вовсе назвал «полным неудачником», который выдумал вошедшие в нее истории. Кроме того, Трамп назвал книгу «скучной».

Впрочем, его противники считают иначе.

Книга стала частью церемонии вручения премии «Грэмми» в конце января – перед объявлением лауреатов в номинации «лучшая аудиокнига» был представлен ролик, в котором Шер, Снуп Догг и другие знаменитости зачитывали отрывки из «Огня и ярости». При этом нет сомнений, что аудиоверсия книги Вулффа через год станет одним из главных претендентов на победу в этой категории.

За право экранизации развернулась нешуточная борьба, которую выиграла компания Endeavor Content. При этом до сих пор неизвестно, на каком канале выйдет сериал – предположительно, в какой-то момент будет устроен аукцион между всеми желающими. Наиболее очевидным выбором выглядит, впрочем, канал HBO, и назначение режиссером Джея Роуча эту версию в какой-то степени подтверждает.

Mario Anzuoni/Reuters Режиссер Джей Роуч на мероприятии в Калифорнии, 2016 год

Роуч весьма опытный постановщик и продюсер, в его активе есть несколько успешных полнометражных проектов – например, он был режиссером трех частей комедийной шпионской саги об Остине Пауэрсе, делал комедию «Знакомство с Факерами» с Беном Стиллером и Робертом Де Ниро, а среди его продюсерских работ – «Автостопом по галактике», а также «Борат» и «Бруно» с Сашей Бароном Коэном.

Но пригласили Роуча на экранизацию «Огня и ярости» не только из-за сделанных им или при его участии комедий.

Дело в том, что практически все последние фильмы этого режиссера в той или иной мере относятся к политике. В 2008 году он снял «Пересчет» — художественное переосмысление президентских выборов в США в 2000-м, победы Джорджа Буша и проигрыша Альберта Гора; эта картина принесла Роучу две премии «Эмми» — как продюсеру и как режиссеру.

В 2012 году он снял менее серьезную ленту «Грязная кампания за честные выборы», в которой герои Уилла Феррелла и Зака Галифианакиса вели непримиримую борьбу на выборах в Палату представителей. И тогда же канал HBO выпустил телефильм «Игра изменилась» — экранизацию документального романа Джона Хейлиманнаи и Марка Хэлперина «Игра изменилась: Обама и Клинтоны, Маккейн и Пэйлин, а также гонка всей жизни».

«Игра изменилась» — как и «Пересчет» — была посвящена президентской кампании (на этот раз 2008 года) и тоже получилась весьма успешной для Роуча, который получил еще две «Эмми».

HBO купил права на еще одну книгу Хейлиманна и Хэлперина — о выборах-2012, а потом задумал экранизировать и их книгу о противостоянии Дональда Трампа и Хиллари Клинтон в 2016 году. Книга эта, правда, еще не вышла, а теперь уже и не выйдет — осенью 2017-го Хэлприна обвинили в сексуальных домогательствах, и издательство расторгло контракт на публикацию. HBO тоже объявил о прекращении сотрудничества с Хэлприным – из-за чего остался без работы и Джей Роуч, который должен был снимать этот фильм.

Впрочем, работа над сериалом по «Огню и ярости» будет вести за пределами контракта Роуча с HBO, так что возможны различные варианты. Режиссер, кстати, назначен и одним из продюсеров фильма. Дата премьеры сериала по-прежнему не называется.