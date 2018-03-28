Голос Олега Анофриева знали, наверное, все дети в СССР — он пел в таких популярных мультфильмах, как «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню», которые пересматривались бесконечное множество раз. И, пожалуй, самым большим откровением для юных зрителей было узнать, что такие разные вокальные партии исполнял всего лишь один человек — сложно представить, что такое вообще возможно. Но оказывалось — возможно, если у человека есть талант.

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Олег Анофриев родился в 1930 году в семье врача, детство провел в Москве и после окончания школы поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Сергея Блинникова и Георгия Герасимова. А потом по распределению оказался в Центральном Детском театре, который в одном из интервью назвал «своей академией». Он вспоминал, что в те годы — вторая половина 50-х — этот театр был очень сильным, в нем ставили спектакли Анатолий Эфрос и Олег Ефремов.

«Первый мюзикл, который еще так не назывался, а именовался музыкальной комедией, я сыграл именно у Олега Ефремова.

Он назывался «Димка-невидимка» и дал мне старт на всю оставшуюся жизнь», — рассказывал актер.

Фоторепортаж: Умер Олег Анофриев __is_photorep_included11698742: 1

Одновременно с театральной началась и карьера Анофриева в кино: в 1954-м вышел короткометражный фильм «Секрет красоты», в котором он сыграл стилягу, попавшего в неумелые руки своей возлюбленной, сдававшей экзамен на парикмахера. Потом картины, в которых он появлялся — как правило, в ролях второго плана, — выходили едва ли не ежегодно. Он снимался в производственной комедии о повышении качества обслуживания населения «За витриной универмага» (одной из его партнерш по картине была Светлана Дружинина), музыкальной комедии «Девушка с гитарой» с Людмилой Гурченко, Михаилом Жаровым и Фаиной Раневской, в «Алых парусах», «Сказке о потерянном времени» — там 34-летний Анофриев играл пожилую версию главного героя.

Анофриев действительно увлекся кино— и это привело к конфликту с театром. В 1960-м он перешел в театр имени Маяковского, где Николай Охлопков собрался ставить «Ревизора», а ему предлагал роль Хлестакова. Но постановка не случилась, и спустя два года Анофриев перешел в театр Моссовета, где, по его воспоминаниям, «начал с высокой ноты» — сыграл Василия Теркина в одноименном спектакле, который имел огромный успех. «Я стал все больше времени уделять кино и эстраде, а к этому в театре относились если не презрительно, то довольно прохладно. Это привело к тому, что я играл в театре все меньше и меньше, а через некоторое время вообще ушел из театра», — рассказывал актер.

Ну а в конце 60-х случились «Бременские музыканты».

В то время Анофриев был не только востребованным актером. Он уже выступал на эстраде, в его репертуаре были известные песни, он участвовал в радиопередачах. Еще он тогда увлекался «Театром одного актера», в театре пробовал сыграть сразу несколько ролей и за возможность воплотить эту концепцию ухватился обеими руками. Но сначала была выпущена пластинка с песнями Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина, а когда популярность этого альбома стала зашкаливать, был сделан и мультфильм, ставший не менее популярным, чем пластинка.

Песням в исполнении Анофриева, пожалуй, повезло больше, чем его актерской ипостаси.

У него более двадцати озвученных мультфильмов — среди их персонажей есть и Львенок с Черепахой, которые пели песню. Фильмография у Анофриева тоже солидная — более полусотни работ, в числе которых Соловей-разбойник в «Там, на неведомых дорожках» и царь Авдей в «После дождичка в четверг». Он играл в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» и в комедии Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Последний раз в кино он снялся в 1999 году в картине «Опять надо жить».

«Я гордый очень. Всегда был максималистом и эгоистом. Считал, что должен быть первым на сцене, иначе зачем вообще выходить к зрителям. Но, как выяснилось, в кино я первым быть не могу. В лучшем случае буду числиться где-то в тридцатке. Именно поэтому я посвятил себя целиком песне», — рассказывал он в интервью о своих отношениях с кинематографом. Он даже пробовал режиссуру — в 1992-м снял фильм «Быть влюбленным», — но понял, что это не его.

Но его вокал в тех мультфильмах или, например, в фильме «Земля Санникова» («Есть только миг») надолго пережил свое время и остается актуальным и поныне. И он всегда на концертах исполнял свои самые знаменитые песни, хотя и очень не любил этого.

В 2004-м Олег Анофриев получил и звание народного артиста России — на 74-м году жизни.

О смерти артиста сообщил в своем блоге на Instagram телеведущий Александр Олешко. Позже эту информацию подтвердила и семья артиста; по их словам, артист долго болел.

«Прощание состоится в пятницу в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента. Похороны тоже пройдут 30 марта, где и во сколько — пока решаем», — сказал зять Анофриева, передает ТАСС.