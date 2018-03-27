День траура на ТВ: рекламы не будет

Владимир Путин объявил среду, 28 марта, днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В этот день на всей территории России будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телеканалам будет предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи. Эти отмены не являются обязательными, но федеральные (а также и региональные) каналы, как правило, изменяют эфирные сетки, чтобы убрать развлекательный контент.

Первый канал отменяет на среду все увеселительные программы и показ рекламы.

Реклама

Точно известно, что в этот день на Первом не выйдет шоу «Вечерний Ургант»; на странице программы в фейсбуке говорится об отмене съемок и эфира, а также выражаются соболезнования родным и близким жертв трагедии.

Эта программа не выходила на канале в понедельник, 26 марта, и вторник, 27 марта; также в эти дни был отменен эфир шоу «Давай поженимся», которая, очевидно, не выйдет и в среду. Чем будут заменены эти программы 28 марта, канал пока не уточнил.

На канале «Россия 1» также снимают из эфира среды всю рекламу.

В пресс-службе канала «Газете.Ru» уточнили, что развлекательных передач на этот день запланировано не было.

На НТВ «Газете.Ru» рассказали, что развлекательные программы и их анонсы канал не показывает с понедельника, а в день траура также уберут из эфира и с официального сайта всю рекламу.

Холдинг «СТС Медиа», в который входят каналы «Домашний», СТС, «Че» и другие, также убирает рекламу и развлекательные шоу, а вместо запланированных по программе комедий будут показаны художественные фильмы; точные списки замен пока не известны. Канал ТНТ тоже снимает с эфира рекламу и все увеселительные программы.

«В этот день на телеканале ТНТ будут транслироваться выпуски телепередач «Экстрасенсы ведут расследование» и «Экстрасенсы. Битва сильнейших», — говорится в сообщении пресс-службы канала. На ТНТ также выразили соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии.

На РЕН ТВ в день траура снимут из эфира рекламу, развлекательные проекты и анонсы развлекательных программ.

«К эфиру готовится специальный проект »#КЕМЕРОВО. МЫ С ТОБОЙ» об ужасной трагедии, которая стала горем для каждого жителя России. Выражаем соболезнования родным и близким жертв», — рассказали «Газете.Ru» на канале.

25 марта в Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня»; во время пожара, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин в Кемерово провел совещание по ликвидации последствий пожара и помощи людям. После возвращения он подписал указ о дне траура.

Министерство культуры России рекомендовало своим подведомственным учреждениям отказаться в день траура от увеселительных мероприятий.

«В связи с объявлением 28 марта 2018 года в Российской Федерации днем траура по погибшим в результате пожара в Кемеровской области Министерство культуры Российской Федерации рекомендует отменить все цирковые мероприятия, а также воздержаться от проведения мероприятий, носящих увеселительный характер», — говорится в телеграмме ведомства. К таким учреждениям относятся — кроме тех, кто подчиняется напрямую Минкультуры, — также региональные и муниципальные цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи.