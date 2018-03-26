Подумай дважды

Даниил Романов (Йeхецкель Лазаров) когда-то работал на телевидении, изображал там экстрасенса и в одной из передач описал маньяка по кличке Демон как совершенно недостойного человека. С того времени они стали заклятыми врагами, Романов перешел в следственный комитет и помогает следователю Екатерине Филатовой (Анастасия Микульчина) распутывать сложные дела, в которых преступник пытается всех обмануть. Но после того, как он устраивает провокацию, чтобы разоблачить убийцу молодой девушки — ее отца, а его убивают, Романова отстраняют от дел. Но услышав о следующем случае, в котором снова всплыл неуловимый Демон, он сам себя возвращает на службу. Убита молодая девушка и ее лечащий врач; подозреваемых нет, следствие рассматривает все версии, и только холодная логика Романова помогает правоохранительным органам найти настоящего преступника.

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Первый канал начал показ детективного процедурала «Тот, кто читает мысли (Менталист)» — почти дословного ремейка американского «Менталиста» с теми же сюжетными ходами и похожим главным героем.

Оригинальный сериал стартовал на канале CBS в 2008 году и продержался там семь сезонов; за это время было показано более полутора сотен эпизодов, в которых психолог-практик Патрик Джейн (его роль исполнил Саймон Бейкер) помогает Калифорнийскому бюро расследований раскрывать различные преступления. А заодно ищет маньяка по кличке Красный Джон, к которому у него личные счеты — тот убил его жену и дочь. У Патрика были сложные отношения с начальницей — Терезой Лисбон (Робин Танни) и другими коллегами, а также со свидетелями и подозреваемыми, которые недолюбливали бывшего телевизионного экстрасенса за излишнюю прямоту и проницательность.

Пресс-служба Первого канала

Все это в отечественной версии заботливо сохранено — за исключением имен и фамилий героев, которые в «Том, кто читает мысли» вполне удобопроизносимые. Да и актеры в большинстве своем знакомые — как, к примеру, Анастасия Микульчина, сыгравшая главную роль в сериале «Сонька Золотая Ручка» и Риту Овсянину в «А зори здесь тихие…» Рената Давлетьярова.,А главной неожиданностью российского «Менталиста» стал кастинг на роль заглавного персонажа — его сыграл израильский актер и театральный режиссер Йeхецкель Лазаров, российским зрителям знакомый только сериалу «Мата Хари», где он исполнил роль одного из любовников легендарной шпионки и куртизанки времен Первой мировой. Правда, озвучить свою роль Лазаров не смог — он не знает русского языка, но свой голос ему подарил Кирилл Кяро («Нюхач»), который, пожалуй, мог и бы и сам справиться с этим героем.

В остальном все в точности так, как было в американском оригинале — и это хорошая новость для любителей хороших отечественных детективов.

К российским версиям западных сериалов зрители относятся по-разному — какие-то принимают, какие-то — нет. В первом случае речь обычно идет о ромкомах вроде «Ворониных» (в оригинале — «Все любят Рэймонда»), во втором — когда российские телевизионщики обращают внимание на хиты, ставшие как минимум культовыми. Например, сериал «Доктор Рихтер» — ремейк «Доктора Хауса» — в России приняли очень неласково; конечно, речь идет о той части аудитории, которая знает, что Грегори Хауса играл Хью Лори. Неудачной вышла и «Родина» Павла Лунгина (в оригинале — «Homeland») — за счет слишком буквального переноса ситуации с американцами на Ближнем Востоке на реалии войны в Чечне в середине 90-х. Детективным сериалам на этом фоне везло больше — например, вполне нейтрально был воспринят «Клим» (британский «Лютер»), «Налет» с Владимиром Машковым (французский «Braquo») или недавнее «Преступление» с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным (ремейк скандинавского «Убийства»). Также вряд ли можно сказать, что зрители с каким-то особенным ужасом ждут российский вариант шведско-датского «Моста» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым — тем более, что и мост нужный у нас нашелся, между Нарвой и Ивангородом.

Пресс-служба Первого канала

Все то же самое касается и русского «Менталиста».

Сериал снят предельно условно — герои работают в условном следственном комитете, действие происходит в каком-то условном городе, а то, что действие происходит именно в России, можно догадаться лишь по именам персонажей. В целом это производит странное впечатление своей стерильностью, но для любителей детективов отсутствие излишних подробностей скорее во благо — они не отвлекают от процесса расследования и наблюдения за действиями главных героев. Которые тем более интересны, что Лазаров совсем не копирует Саймона Бейкера, исполнителя главной роли в американском «Менталисте», а играет того же персонажа совершенно иначе.