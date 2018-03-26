«Огромная трагедия для всей страны»: ТВ меняет сетку

В связи с трагическими событиями в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта, погибли и пострадали люди, российские теле- и радиоканалы меняют режим работы на 26 марта.

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Канал СТС объявил об отмене двух комедийных сериалов – премьеры второго сезона «Ивановы-Ивановы» и «Улетный экипаж» отменены, сообщает пресс-служба холдинга «СТС Медиа». Вместо них будут показаны серии сериала «Воронины», в премьеры новых шоу перенесены на неделю, на 2 апреля.

Также в холдинге выразили соболезнования родственникам погибших.

На Первом канале в понедельник отменены шоу «Давай поженимся» и Вечерний Ургант»; на телеканале решают, чем заменить эти программы в эфирной сетке. Отменять намеченную на 26 марта премьеру детективного сериала «Тот, кто читает мысли» — российский ремейк американского «Менталиста», — канал не стал.

В пресс-службе НТВ «Газете.Ru» рассказали, что из эфира были убраны все анонсы развлекательных форматов.

«Трагедия в Кемерове стала главной темой наших информационных программ. Сегодня в эфирной сетке НТВ нет развлекательных проектов, мы убрали из эфира все анонсы развлекательных форматов. Произошедшее – огромная трагедия для всей страны, и мы скорбим вместе с Кемерово», — сообщили на НТВ. На канале добавили, что в эфирной сетке на понедельник нет развлекательных программ.

Канал Россия-1 убрал в понедельник из своего эфира все анонсы развлекательных программ на неделю, передает РИА «Новости».

Телеканал ТНТ выразил «глубочайшие соболезнования всем, кого коснулось страшное горе».

«В связи с трагедией ТНТ оперативно убирает из эфира развлекательные анонсы и заставки. В Кемерово с эфира снята вся региональная реклама», — сообщили в пресс-службе канала. Кроме того, ТНТ отменил запланированное размещение развлекательного контента в своих группах в социальных сетях.

«ТНТ присоединится в эфире к соболезнованиям, которые выражает вся Россия», — заключили на канале.

РЕН ТВ отказался от показа развлекательных программ, рассказали в пресс-службе канала; подробностей о замене передач пока нет.

В пресс-службе холдинга «ГПМ Радио» «Газете.Ru» сообщили, что формат утренних и вечерних шоу на станциях «Авторадио» и РАДИО ENERGY изменился с вечера воскресения – он стал более информационным и не содержит развлекательного контента; в более серьезном формате выходят и радиостанции «Юмор FM» и «Comedy Radio».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта; пожарные борются с огнем до сих пор. На месте трагедии найдены тела 64 погибших, несколько десятков человек пострадали. Сейчас задержаны четыре подозреваемых, чьи действия могли привести к стольким жертвам – технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где мог находиться центр возгорания, сотрудник и глава организации, отвечающей за обслуживание пожарной сигнализации. Кроме того, решается вопрос о задержании сотрудника ЧОП, который подозревается в отключении системы оповещения после поступления сигнала о пожаре.