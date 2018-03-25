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Рубеж остановил пантеру

Фильм «Тихоокеанский рубеж» стал лидером проката США

Кадр из фильма «Тихоокеанский рубеж 2» (2018) Universal Pictures
Кадр из фильма «Тихоокеанский рубеж 2» (2018)
Бокс-офис США: «Тихоокеанский рубеж 2» слабо начинает в Америке, но показывает неплохие результаты в остальном мире, «Черная пантера» наконец отходит на второй план, а «Шерлоку Гномсу» не удается напомнить зрителям о семилетней давности «Гномео и Джульетте».

Самой большой интригой прошедшего уикенда для кинопроката США был вопрос — сумеет ли кинокомикс «Черная пантера» удержать лидерство шестую неделю подряд или кто-либо из амбициозных новичков сумеет одолеть этого титана. Аналитики находили доводы в пользу обоих вариантов — но все же новые премьеры (вернее, одна из них) сумела справиться и занять первое место в американском бокс-офисе.

За выходные с 23 по 25 марта фильм «Тихоокеанский рубеж 2» заработал $28 млн и занял первое место в рейтинге проката США.

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Фильм этот довольно сложной судьбы. Напомним, что первый «Тихоокеанский рубеж» вышел в далеком уже 2013 году и был посвящен борьбе человечества (с помощью огромных роботов) с нашествием инопланетных монстров, напоминающих продвинутую версию Годзиллы. Люди тогда победили, но опасность из далекого космоса сохранилась, и режиссер первого фильма, знаменитый Гильермо дель Торо, подал заявку на съемки продолжения. Вот только с финансовой точки зрения «Тихоокеанский рубеж» абсолютно не впечатлил: бюджет картины был $190 млн, во всем мире он заработал $411 млн и, строго говоря, с трудом окупил затраты на производство и продвижение, причем международные сборы составили три четверти всей выручки. Но потом киностудия Legendary Pictures была продана китайской Wanda Group, картина была переориентирована на китайский рынок (где и первая часть собрала неплохие деньги), дель Торо сам объявил, что режиссером станет Стивен С. Денайт (для которого это будет полнометражным дебютом), да и сценарий сиквела был переписан.

Ставка на зарубежный прокат, в принципе, сработала.

В США стартовые сборы «Тихоокеанского рубежа 2» не впечатляют — даже у первого фильма было больше ($37,3 млн). А вот всего во всем мире 150-миллионный фильм заработал уже $150,5 млн — и есть надежда, что его сборы превзойдут выручку оригинала. Правда, критики так и не разобрались в своем отношении к сиквелу (46% «свежести» на Rotten Tomatoes), но кто и когда учитывал их мнение, если выручка намного превышала бюджет? В России, кстати, картина также стартует с первого места с 390 млн рублей сборов — это почти на 100 млн больше, чем было пять лет назад у первой части.

Кадр из фильма «Черная Пантера» (2018) Marvel Studios Inc.
Кадр из фильма «Черная Пантера» (2018)

Что касается «Черной пантеры», то у нее все более чем хорошо. Фильм уже собрал в международном прокате $1,24 млрд, если учитывать только американские сборы, то у него $631 млн и пятое место в рейтинге — он обошел, к примеру, «Последних джедаев» ($620 млн) и «Мстителей» ($623,4 млн) и нацелился на то, чтобы обогнать «Мир Юрского периода» ($652,3 млн) и «Титаник» ($659,4 млн). До «Аватара», кстати, тоже остается не так далеко ($760 млн), а вот справиться с «Пробуждением силы» ($936,6 млн) будет очень сложно, если не невозможно.

За прошедший уикенд в США «Черная пантера» заработала $16,7 млн и осталась на втором месте.

Семейная драма «Можно только представить» сохранила третье место в рейтинге, заработав за выходные $13,8 млн — всего на 20% меньше, чем неделю назад. История создания и записи песни «I Can Only Imagine» христианской группы MercyMe за десять дней в кинотеатрах уже собрала $38,3 млн — при 7-миллионном бюджете. Данных по сборам картины в остальном мире пока нет.

Еще один большой релиз этой недели — мультфильм «Шерлок Гномс» — проявить себя не смог и занял только четвертое место с $10,6 млн.

Кадр из фильма «Шерлок Гномс» (2018) Metro-Goldwyn-Mayer
Кадр из фильма «Шерлок Гномс» (2018)

Этот фильм — продолжение вышедшего еще в 2011 году мультфильма «Гномео и Джульетта», в котором шекспировский сюжет разыгрывали садовые гномы. При скромном бюджете ($36 млн) картина заработала в прокате почти 200 млн долларов и заслужила право на сиквел, которого, правда, пришлось ждать необычной долго. В новой части к знакомым персонажам добавился еще один классический герой — Шерлок Гномс, который, которому предстоит раскрыть таинственное исчезновение гномов; в оригинале его озвучивает Джонни Депп. У «Шерлока Гномса» бюджет чуть повыше, чем у первого фильма ($59 млн), а стартовые сборы оказались ниже (у «Гномео и Джульетты» было $25,3 млн). Так что третья часть, видимо, пока что под большим вопросом.

Замыкает топ-5 американского проката так и не взлетевший приключенческий фильм «Tomb Raider: Лара Крофт», заработавший за выходные $10,4 млн. Впрочем, общемировые сборы картины о бесстрашной искательнице приключений с Алисией Викандер в заглавной роли сейчас составляют $211,7 млн — и их вполне достаточно для того, чтобы окупить 94-миллионный бюджет. А вот достаточно ли их для того, чтобы получить сиквел — станет ясно после подведения итогов проката.