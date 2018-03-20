Галина Уланова родилась в «балетной» семье — ее родители были артистами Мариинского театра. Поэтому будущее девочки, как это часто бывает в таких случаях, было предопределено: в 9 лет по желанию родителей она поступила в Петроградское театральное училище.

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«Нет, я не хотела танцевать. Непросто полюбить то, что трудно. А трудно было всегда, это у всех в нашей профессии: то болит нога, то что-то не получается в танце...» — вспоминала позднее Уланова.

Несмотря на то, что первым педагогом в училище стала ее родная мать, девочка тяжело переживала разлуку с семьей, домом и своими увлечениями — все детство она играла в мальчишеские игры и мечтала стать моряком. К тому же, мешала природная стеснительность — Уланова была замкнутой и необщительной.

Балерина

Между тем, музыкальность, врожденная грациозность, сила воли, большая работа и невероятная самодисциплина вскоре сделали девочку первой ученицей в классе. После выпуска Уланову приняли в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета им.Кирова — первые же выступления юной балерины обратили на себя внимание критиков.

В 19 лет Уланова проснулась знаменитой — после блестящей Одетты в «Лебедином озере» балерине рукоплескали.

Среди ее звездных ролей в Кировском театре — Жизель в одноименном балете, Маша в «Щелкунчике», Мария в «Бахчисарайском фонтане», Джульетта в «Ромео и Джульетте», Аврора в «Спящей красавице».

Во время Великой Отечественной войны Уланова оказалась в Алма-Ате, танцевала в труппе Казахского театра оперы и балета, выступала перед ранеными, а в 1944-м получила перевод в Большой театр.

«В Москву я никогда бы не переехала, да так власти распорядились, чуть ли не решение ЦК по этому поводу приняли», — вспоминала позднее балерина.

Почти 20 лет Уланова была примой в Большом --

она танцевала главные партии во всех ведущих балетах, а среди поклонников балерины были знаменитые и яркие люди, в их числе — Фаина Раневская, Алексей Толстой, Борис Пастернак, Юрий Завадский, Ираклий Андроников, Сергей Эйзенштейн, Елена Образцова. «Она — гений русского балета, его неуловимая душа, его вдохновенная поэзия», — говорил о балерине композитор Сергей Прокофьев. Другие вторили: «Богиня!», «Волшебница!».

«Я не помню случая, чтобы она позволила себе опоздать на репетицию или хотя бы перед ее началом, в последнюю минуту, подшивать ленты у туфель. Если репетиция назначена в один час, Уланова стоит в час совершенно готовая, «разогретая», собранная, предельно внимательная», — вспоминал балетмейстер Леонид Лавровский.

В 1956-м Уланова участвовала в триумфальных первых зарубежных гастролях Большого в Лондоне.

По словам очевидцев, успех балерины — ее Жизель и Джульетты — был невероятен. Ничего подобного публика не видела со времен Анны Павловой.

«Еще когда я учился балету в Америке, Вы были для меня олицетворением русского балета. Больше, чем что бы то ни было другое, меня завораживала откровенная и искренняя человечность, которая сияла в Ваших глазах, — писал известный американский танцовщик и балетмейстер Джон Ноймайер. — Вы никогда не были просто балериной, поражающей своей виртуозностью. Именно Ваш незабываемый образ женщины вдохновил и направил меня на мой собственный творческий поиск. С глубоким уважением и величайшим восхищением я буду помнить балерину Уланову, а в душе мне всегда будет не хватать Вас!»

Последним спектаклем в карьере Улановой стала «Шопениана» — 29 декабря 1960 года она танцевала последний раз.

Педагог

Уланова-педагог известна не меньше Улановой-балерины. Ее ученики прославили русский балет не меньше своего учителя, среди них — Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Светлана Адырхаева, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова, Малика Сабирова, Марина Колпакчи, Ирина Прокофьева, Алла Михальченко, Надежда Грачева, Николай Цискаридзе.

Кроме того, Уланова работала с солистами Парижской оперы, Гамбургского балета, Шведского королевского балета, Австралийского балета, артистами балетных трупп Японии.

«Дорогая Галина Сергеевна! Когда Вы перестали танцевать, мы перестали ходить в балет.

Случайно Вы об этом узнали, помните? И произнесли только одно: «напрасно!» Сегодня мы снова ходим на балетные спектакли и радуемся успехам улановских учеников. Это редкий дар — суметь щедро, не оставляя секретов, передать накопленное… Но для нас Вы по-прежнему как живой идеал, который и сегодня, непостижимый, манит!», — писала жена пианиста Святослава Рихтера Нина Дорлиак.

В преподавании Уланова всегда делала ставку на индивидуальность. «Я не хочу повторения себя в учениках, — говорила балерина, — это в любой области искусства порочный метод. Учитель, да не повтори себя в ученике, сумей раскрыть его природные данные, его индивидуальность».

Столько наград и званий, сколько имела Уланова, не было ни у кого из балерин:

народная артистка СССР (1951), дважды Герой Соцтруда (1974, 1980), 4 Сталинских премии (1941, 1946, 1947, 1950), Ленинская премия (1957), премия Анны Павловой Парижской академии танца (1958), премия Оскара Парселли (1988) и другие. Уланова также была почетным членом Американской академии искусств (1961).

Уланова стала единственной балериной, которой при жизни установили памятники в Санкт-Петербурге (1984) и Стокгольме (1984). В Голландии в ее честь назвали сорт тюльпанов, а во Франции легендарный зал «Плейель» после реконструкции открылся представлением в ее честь.

Человек

После ухода со сцены балерина была все так же строга к себе. По утрам она в течение часа делала специальный комплекс упражнений, который позволял до конца жизни сохранять прекрасную форму и неизменный юношеский вес 49 кг. У примы не было помощников — всю работу по дому она делала сама. Единственная роскошь, которую она себе позволяла, — личный шофер.

Уланова редко появлялась в обществе — жила замкнуто и уединенно.

Детей и близких друзей у нее тоже не было. «Раньше в Петербурге ходили конки. На лошадей надевали шоры, чтобы ничто их не отвлекало. Вот в таких «шорах» я и проходила почти всю свою жизнь. Чтобы ничто не мешало работать, думать о своей профессии. Самое комфортное для меня состояние — одиночество», — говорила о себе балерина.

Уланова ушла из жизни 21 марта 1998 года — ей было 88 лет.