Чудеса в ФБР: как фокусник стал агентом

После одного из особо удачных выступлений популярного иллюзиониста Кэмерона Блэка (Джек Катмор-Скотт, «Kingsman: Секретная служба») задерживает полиция, и он вынужден признать, что у него есть тайный брат-близнец Джонатан (Джек Катмор-Скотт), вместе с которым они и проворачивали свои невероятные трюки.

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Джонатана сажают в тюрьму за непреднамеренное убийство, Кэмерон уходит в долгий запой, но однажды он смотрит новости о проваленной полицейской операции и видит все признаки одного из своих лучших фокусов – исчезновения самолета. Он отправляется на место преступления и показывает агенту ФБР Кэй Дэниелс (Ильфенеш Хадера), как все было на самом деле.

Несмотря на помощь, Дэниелс относится к Блэку несерьезно, но по настоянию начальства принимает его помощь в организации поимки сбежавшего наркобарона. Иллюзионист собирает свою старую команду – продюсера и визажиста Дину Кларк (Ленора Кричлоу) и мастера спецэффектов Гунтера (узнаваемый Винни Джонс), добивается, чтобы выпустили из тюрьмы брата и просит у ФБР бюджет и необходимый реквизит. А потом с помощью своих фирменных приемов – с отвлечением внимания и подменой – ловит опасного преступника и его пулю.

Телеканал ABC начал показ сериала «Хитрость»

— криминальной драмы, которая реабилитирует фокусников и иллюзионистов и делает их настоящими волшебниками.

В фильмах про различные спецслужбы жанр обычно задается сразу, и зрителю не нужно решать по мере просмотра, смеяться ему или плакать. Чаще всего это, конечно, драмы – жанр понятный и простой. Но и комедии про агентов того же Федерального бюро расследований вполне допустимы, правда, совсем уж недотепами их, как правило, не выставляют, как и их коллег из ЦРУ — все же эти люди делают важное дело по обеспечению безопасности граждан своей страны. Исключения случаются – как не вспомнить о мультфильме «Американский папаша», но для его создателя, Сета Макфарлейна, вообще ничего святого на свете не существует.

Есть и другой киношный прием – новичок, внезапно оказавшийся в одной лодке с профессионалами своего дела, вдруг вчистую переигрывает их на их же поле. В качестве примера можно привести даже российского «Мажора», в котором избалованный сынок богатого бизнесмена приходит на работу в обычное отделение полиции и становится настолько хорошим стражем порядка, что долго делавшие карьеру полицейские тихо плачут от зависти.

«Хитрость» полностью оправдывает свое название.

В оригинале сериал называется «Deception» — среди значений этого слова есть и обман, и жульничество, так что в том, что он добросовестно вводит зрителя в заблуждение, нет ничего удивительного. «Хитрость» изначально задумывалась обычным процедуралом, в котором агенты ФБР сталкиваются с каким-либо злом в человеческом обличии и до конца каждой серии должны раскрыть все обстоятельства дела и арестовать всех причастных. Помогает им в этом изобретательный и популярный иллюзионист со всей своей командой – у него есть и личная заинтересованность, и бросивший вызов соперник (вернее, соперница). Предполагалось, видимо, что герой-фокусник и немного заносчивая агент ФБР составят противоречивую пару напарников, которые обычно и развлекают зрителей во время скучных расследований.

ABC

Но личная вендетта Кэмерона Блэка очень быстро становится едва ли не главной аркой первого сезона сериала, а отличительной чертой этой мести становится легкость и даже в некотором смысле юмор, который напоминает о том, что шоу — это когда еще и смешно. В этой арке сотрудники правоохранительного ведомства как-то незаметно и дружно – словно по мановению волшебной палочки — отходят на второй план и стараются не мешаться под ногами у настоящего мастера своего дела.

Напарников из фокусника и агента ФБР не получается.

С одной стороны, это объяснимо — Кэмерон Блэк привык быть звездой и вряд ли настолько быстро, всего лишь за один пилотный эпизод, сможет изменить свой образ жизни. В случае расследования он ведет себя так, будто снова вышел на сцену – только теперь его выступление увидят не зрители в Лас-Вегасе, а очень ограниченный круг допущенных к тайне.

При этом неважно, что это за тайна – наличие двух одинаковых фокусников-близнецов или поимка особо опасного мексиканского наркобарона, — главное, чтобы благодарная публика рукоплескала в конце. Ну а возможность рассказать несколько секретов мастерства становится приятным – даже очень приятным – бонусом к работе на значимую правительственную структуру. Ведь таким даже Дэвид Копперфильд не мог похвастаться.