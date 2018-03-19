«Наверное, Макаревича окружают злобные люди»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сравнил россиян и американцев не в пользу первых. «Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Реклама

Один из пользователей написал комментарий к этому посту: «Поразительно насколько эффективна госпропаганда в современной России, в советское время она вызывала только смех. Видимо шовинизм более близок темной стороне человеческой натуры».

Макаревич же ответил на этот комментарий еще более скандальным высказыванием.

«Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал музыкант о гражданах России.

Слова Макаревича уже вызвали реакцию со стороны других деятелей культуры. С критикой своего коллеги выступил музыкант Юрий Лоза, передает ФАН.

«Ну и что, это его личное мнение. Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра», — заявил Лоза.

По его словам, сам он общается с нормальными и хорошими людьми. Музыкант отметил, что тоже посещал США, и в последний раз ему не понравилось отношение американцев к русским. «Вообще, в любой нации есть доброжелательные люди, а есть — не очень. И среди американцев, и среди русских. Кто-то вам будет рад, кто-то — нет. И сделать вывод по какой-то одной поездке или по одному высказывания невозможно», — подчеркнул Лоза.

После 2014 года скандалы с высказываниями Макаревича случаются регулярно. Взгляды музыканта не находят отклика среди большинства российских граждан.

Негатив по отношению к Макаревичу в российском обществе начал проявляться после того, как он выступил в занятом украинской армией Славянске. Тогда россияне стали обвинять музыканта в предательстве интересов родины, а концерты «Машины времени» стали отменяться по всей стране.

45% опрошенных Левада-центром в 2014 году россиян согласились с тезисом «Макаревич предал интересы России, и теперь публика не хочет ходить на его концерты». Однако среди москвичей высока доля тех (32%), кто склонен считать, что Макаревич «поступил по совести», а вокруг него была устроена травля. 28% респондентов допускают, что Макаревич поступил непатриотично, однако для срывов его концертов в разных городах России сейчас используется административный ресурс.

Всего поддерживающих Макаревича и осуждающих «травлю» среди опрошенных оказалось немного — 13%. Однако даже встретившись с критикой больших слоев населения, Макаревич от своих взглядов не отступился.

«Мне от слова «патриотизм» хочется пойти потошнить», — говорил музыкант журналистам весной 2017 года.

На нынешних же президентских выборах музыкант отказался голосовать за кого-либо из кандидатов, о чем рассказал в эфире НСН. «Я не буду голосовать», — сказал он.

Стоит отметить, что Макаревич является не единственным деятелем культуры, кто выступает с критикой России. Так недавно разразился скандал вокруг актера Алексея Серебрякова, который в интервью блогеру Юрию Дудю заявил, что «национальной идеей России являются сила, наглость и хамство». Эти слова вызвали критику в обществе, культурной и политической сферах.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин сравнил Серебрякова с Павлом Смердяковым — персонажем из романа Достоевского «Братья Карамазовы», который ненавидит Россию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер фильма «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова подлостью и указал на то, что проживающему с 2012 года с семьей в Канаде Серебрякову не стоило бы зарабатывать деньги в России.

Писатель Сергей Лукьяненко призвал Серебрякова не проецировать на всех россиян личные недостатки и указал, что государству не следует выделять деньги на съемки фильмов, в которых снимается Серебряков.