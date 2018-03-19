Лара Крофт победила без выбора

Выборы редко влияют на кинопрокат – напротив, слегка уставшие от политики люди с удовольствием идут в кинотеатры, особенно если там идет нечто легкое и непритязательное. В США в ноябре 2016 года, когда там выбирали Дональда Трампа, было именно так – тогда, напомним, лидером стал марвеловский кинокомикс «Доктор Стрэндж», и даже «Прибытие» Дени Вильнева показало вполне вменяемые результаты. В России какие-то прогнозы на выборный уикенд делать сложно – в 2012-м, когда президента выбирали в предыдущий раз, ситуация с прокатом была совсем иная, а лидерами первого мартовского уикенда тогда стали «Мамы», «Призрачный гонщик» и «Август. Восьмого».

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Вот и прошедший уикенд (с 15 по 18 марта) показал, что наибольшим спросом на фоне политических баталий пользуются развлекательные фильмы.

Победила с большим отрывом «Tomb Raider: Лара Крофт», заработавшая за четыре дня 237 млн рублей.

Это перезапуск кинематографической составляющей франшизы, основанной на приключениях отважной героини компьютерных игр серии «Tomb Raider»; в этой картине ее сыграла обладательница «Оскара» Алисия Викандер. По сюжету ей нужно проникнуть в страшную гробницу (Tomb Raider в переводе – «Расхитительница гробниц»), что найти следы своего отца, пропавшего без вести. В американском прокате новой «Ларе Крофт» не удалось справиться с кинокомиксом «Черная пантера» — она заняла только второе место с выручкой в $23,5 млн; в России она выступила чуть лучше, чем прошлогодняя «Чудо-женщина», у которой было на старте 227 млн рублей.

Зато мировой бокс-офис покорился этой героине без видимых усилий с ее стороны.

Общемировые сборы «Tomb Raider: Лара Крофт» сейчас составляют $126 млн – и при 94-миллионном бюджете такой результат даже обнадеживает.

Правда, солидная часть этой выручки поступила из Китая, где фильм заработал $41 млн (260 млн юаней). Этого, конечно, следовало ожидать – китайский кинопрокат сейчас на подъеме, это один из самых крупных рынков в мире. И, кстати, на данный момент – то есть на середину марта – второе и третье места в рейтинге самых кассовых лент 2018 года занимают именно китайские фильмы – «Операция в Красном море» ($529 млн во всем мире, почти все заработаны в Китае) и «Детектив из Чайнатауна 2» ($522 млн). Для сравнения – «Черная пантера» в этом списке на первом месте с $1,18 млрд, а четвертое место у «Пятидесяти оттенков свободы» ($365 млн). Пятое место тоже за китайскими кинематографистами – там расположилось комедийное фэнтези «Охота на монстра 2» ($355 млн).

Киностудия «Друг друга» Кадр из фильма «Я худею» (2018)

Но вернемся к российскому прокату. Лидер прошлой недели, комедия «Я худею» с Александрой Бортич, разумеется, уступила агрессивной новинке, а сборы этой картины упали с 336 млн рублей, собранных за прошлый уикенд, до 118 млн рублей, которые достались ей по итогам прошедших выходных.

Впрочем, бюджет у «Я худею» не слишком большой – по данным портала «KinoData», на съемки было потрачено 98 млн рублей, которые фильм окупил еще за стартовый уикенд. С учетом прошедшей недели, общая выручка картины перевалила за полмиллиарда (508,5 млн рублей). Так что, видимо, следует ожидать чего-то вроде «Я худею 2».

На третьем месте в российском бокс-офисе обосновался мультфильм «Шерлок Гномс» с 78 млн рублей.

Это новая история от авторов «Гномео и Джульетта» герои которой на этот раз вместе с новым персонажем (вдохновленным, конечно, Шерлоком Холмсом) должны расследовать загадочные события. В американский прокат фильм выйдет только на этой неделе (и будет соперничать с «Тихоокеанским рубежом 2»), а в России ее стартовые показатели оказались чуть выше, чем у первой части – вышедшая в 2011 году картина собрала в первый уикенд 70 млн рублей.

Paramount Pictures Кадр из мультфильма «Шерлок Гномс» (2018)

Оставшиеся два места в топ-5 российского бокс-офиса достались большим релизам прошлых недель. Фантастический фильм «Излом времени» заработал в свою копилку еще 50 млн рублей и довел общие сборы до 339 млн рублей. Правда, вряд ли это поможет картине окупить 100-миллионные затраты на производство – во всем мире она собрала лишь $71,6 млн.

У «Черной пантеры» ситуация с финансами значительно лучше – она входит в престижный «клуб миллиардеров», незадолго до начала этого уикенда фильм стал попал и в рублевые «миллиардеры», и сейчас его сборы в России составляют 1,055 млрд рублей. Из них «Пантера» заработала за выходные 40,5 млн – которых хватило только на пятое место в отечественном рейтинге. В США, напомним, фильм из марвеловской киновселенной лидирует пятый уикенд подряд.