«Лара Крофт» и другие премьеры недели

«Tomb Raider: Лара Крофт»

Перезапуск кинематографической составляющей огромной франшизы, основанной на серии компьютерных игр «Tomb Raider». Два фильма с Анджелиной Джоли выходили в 2001-м и 2003-м, но даже не смогли окупиться в прокате. Новый фильм создан на основе перезапуска игровой серии, сделанной в 2013 году, а главная роль досталась шведской актрисе и оскаровскому лауреату Алисии Викандер («Девушка из Дании», «Тюльпанная лихорадка»). Она в образе Лары Крофт будет искать пропавшего без вести отца и открывать тайны древних цивилизаций. Ну и расхищать гробницы, конечно. Поставил фильм норвежский режиссер Роар Утхауг («Волна» 2015).





«Леди Бёрд»

Фильм о трудностях взросления и режиссерский дебют Греты Гервиг. Главная героиня (Сирша Ронан) заканчивает школу и мечтает продолжить учебу в Нью-Йорке, но денег в семье нет и, возможно, эта мечта так и останется недостижимой для девушки. Картина получила 99% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, получила пять номинаций на «Оскар» (в том числе за лучший фильм, режиссуру и лучшей актрисе), но не получила ни одной. Зато картина выиграла два «Золотых глобуса» — один как лучшая комедия, а второй достался Сирше Ронан, ставшей лучшей комедийной актрисой.





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«Шерлок Гномс»

Семь лет назад полнометражный мультфильм «Гномео и Джульетта» при весьма скромном бюджете ($36 млн) заработал в прокате почти 200 млн долларов. Продолжения пришлось ждать долго — хотя о нем было объявлено еще в 2012 году, а в результате в привычный уже мир, в котором гномы переосмысливают «Ромео и Джульетту», добавился еще один классический персонаж — Шерлок Гномс, который пришел напрямую из понятно чьих книг. Главных героев по-прежнему озвучивают (в оригинале, разумеется) Джеймс Макэвой и Джульетта, а бесстрашному сыщику, которому предстоит раскрыть загадку исчезновения гномов, свой голос подарил Джонни Депп.





«Отпетый мачо»

Незамысловатая комедия о престарелых рок-звездах, страшных похитителях и хитроумных спецслужбах. Бывший участник известной группы Генри (Антонио Бандерас) продолжает жить в рок-н-рольном угаре и однажды вместе с женой (Ольга Куриленко) отправляется в отпуск в Чили. Но праздник приходится прервать — супругу похищают и требуют за нее миллион долларов. Деньги у Генри, в принципе, есть, он даже готов заплатить и уже посетил банк, но местный консул решает использовать ситуацию к пользе собственной карьеры. А это означает, что просто не будет никому — особенно Генри и его жене.