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Худей правильно

Комедия «Я худею» стала лидером проката России

Кадр из фильма «Я худею» (2018) Киностудия «Друг друга»
Кадр из фильма «Я худею» (2018)
Бокс-офис России: «Я худею» удивляет победой и устанавливает рекорд, фантастический «Излом времени» обыгрывает «Черную пантеру», а «Лед» уходит с достоинством.

В США уже месяц бокс-офис выглядит достаточно однообразно – новинки появляются и исчезают, а рейтинг четыре уикенда подряд возглавляет марвеловский кинокомикс «Черная пантера», успевший за это время заработать в мировом прокате миллиард долларов. В России все значительно скромнее, хотя свои рекордсмены-долгожители тоже имеются – вспомните спортивную драму «Движение вверх», которая определяла отечественный прокат весь январь. Но сейчас март, советские баскетболисты остались в прошлом, как и недавний «Лед» про талантливую девушку-фигуристку. Прошлый уикенда был отдан все той же «Черной пантере», мимо которой кинотеатры России пройти не могли.

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А за уикенд с 8 по 11 марта лидером бокс-офиса России стал комедия «Я худею», заработавшая за четыре дня 331 млн рублей.

Данные, конечно, предварительные и неофициальные, уточняет портал «Кинобизнес сегодня»; система ЕАИС дает фильму 310 млн рублей – но, правда, без учета сборов в странах СНГ. Но в любом случае результат весьма достойный – это двенадцатый старт в истории российского кинематографа, а среди комедийных картин – вообще четвертый. Лучше выступили только «Самый лучший фильм» (403,7 млн рублей), «Nasha Russia: Яйца судьбы» (375,4 млн рублей) и «Ёлки 3» (368,6 млн рублей).

Сюжет картины, кстати, не слишком сложен. Девушку Аню (Александра Бортич, Рогнеда из недавнего «Викинга») из-за слишком сильного аппетита бросил ее парень, и теперь она намерена похудеть до модельных размеров. Ирина Горбачева («Артимия») играет подругу главной героини, которая поддерживает ее во всех начинаниях, а еще одна роль – отца Ани – досталась Сергею Шнурову.

Успех «Я худею» предсказать, в принципе, было несложно.

У картины вполне достаточное для хорошей выручки количество копий (1,34 тысячи), а также узнаваемая актриса в главной роли. Тем более что именно отечественные комедии регулярно окупаются в прокате, что для российского кинематографа в целом явление, скажем так, не самое привычное, а так даже неоднократно раскритикованные «Самый лучший фильм» или «Яйца судьбы» находили свою аудиторию. Ну а когда у зрителей в качестве выбора есть диснеевская и рассчитанная на подростков фантастика «Излом времени», марвеловский кинокомикс «Черная пантера» или идущий четвертую неделю «Лед» — несложно предположить, что они предпочтут свежую комедию.

Кроме того, сыграл свою роль и праздник – именно в четверг, 8 марта, «Я худею» установила рекорд кассовых сборов в первый день проката, заработав 110 млн рублей; предыдущим рекордсменом был «Лед» с 93,5 млн рублей выручки. Ну и пока что у «Я худею» лучшая касса стартового дня за 2018 год – не факт, что это достижение доживет до декабря, но всякое бывает.

Опра Уинфри в фильме «Излом времени» (2018) imdb.com
Опра Уинфри в фильме «Излом времени» (2018)

Невзрачное на этом фоне выступление фантастического фильма «Излом времени» чем-то необычным не выглядит. Для «Диснея» это своего рода эксперимент – поиск новых источников вдохновения (картина снята по книге Мадлен Л'Энгл) и новых, не засвеченных в детском кино постановщиков (режиссером стала Ава Дюверней). Эксперимент, кажется, дал не самый положительный результат – 103-миллионный фильм в США стартовал со $33,3 млн и занял второе место в американском прокате, получил в целом негативную критику (42% «свежести» на Rotten Tomatoes) и плохие отзывы зрителей.

В России «Излом времени» также начал со второго места, заработав за уикенд 251,2 млн рублей.

Зато у нас этой картине удалось сделать, чего он не смог сделать в США – подвинуть «Черную пантеру». Марвеловский кинокомикс, который был лидером неделю назад, сейчас отошел сразу на третье место (179 млн рублей за выходные), но зато вплотную приблизился к психологически важной отметке в 1 млрд рублей (сборы в России и в странах СНГ составляют 985 млн рублей). Долларовым миллиардером «Черная пантера», кстати, уже стала – в чем помогло очередное лидерство в бокс-офисе США и в хорошие выручки в мировом прокате.

Кадр из фильма «Лед» (2018) Кинокомпания «Водород»
Кадр из фильма «Лед» (2018)

Занявшая четвертое место спортивная драма «Лед», в принципе, с легким сердцем может уходить на покой. За месяц в кинотеатрах картина дважды возглавляла российской бокс-офис и давно преодолела миллиардную отметку; сейчас у нее сборы 1,43 млрд рублей – этого должно быть достаточно, чтобы окупить бюджет. За прошедший уикенд «Лед» заработал 130 млн рублей.

А замыкает топ-5 российского проката еще одна новинка — криминальный триллер «Пассажир» с Лиамом Нисоном в главной роли. У фильма не очень много копий – 550, и на них он сумел заработать 71,5 млн рублей. В мировой прокат «Пассажир» вышел еще в январе и сумел за это время заработать $105,6 млн.