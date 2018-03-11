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Монголом единым

Первый канал покажет сериал «Золотая Орда»

Кадр из сериала «Орда» (2018) Пресс-служба Первого канала
Кадр из сериала «Орда» (2018)
На Первом канале начинается показ сериала «Золотая Орда» — исторического фэнтези с вымышленными князьями и ханами на основе настоящих исторических событий времен монголо-татарского ига.

Конец XIII века. Монгольский хан Берке (Рамиль Сабитов) стар и болен, он хочет успеть построить город и дать ему свое имя, но разведка доносит, что в Персии собирают армию и собираются идти на его Золотую Орду войной. Берке отправляет своего племянника Менгу-Темира (Санжар Мади) на Русь, к князю Ярославу (Александр Устюгов), чтобы набрать новых воинов. Среди даров, которые хан передает своему вассалу — своенравная служанка Наргиз (Аружан Джазильбекова) и дорогой конь. А сам Менгу-Темир положил глаз на жену Бориса, брата Ярослава, Устинью (Юлия Пересильд) — и готов снизить ради нее требования Орды, уменьшить количество полонян, которых уведут на верную смерть. У Бориса (Артур Иванов) тоже есть, что потребовать взамен жены — и вот Устинья едет в далекую и страшную Орду.

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Первый канал начинает показ сериала «Золотая Орда» — исторической драмы с выдуманным сюжетом о взаимоотношениях и взаимосвязях Древней Руси и монголо-татар.

Кадр из сериала «Орда» (2018) Пресс-служба Первого канала
Кадр из сериала «Орда» (2018)

После появления эпического фэнтези «Игра престолов» в среде отечественных кинематографистов начались разговоры о том, что нечто подобное вполне можно снять и на основе собственной истории. Разговоры эти не то что ничем не закончились — в итоге вышли относительно неплохие проекты вроде фильма «Викинг» (в производстве участвовал Первый канал) или сериала «Софья» («Россия 1»). Но история — та история, которую преподают в школах и институтах, — в данных случае использовалась, скорее, лишь как одно из определений жанра, к собственно исторической науке отношение имеющее лишь опосредованное. И неважно, насколько близко сюжет картин приближался к канве реальных событий, до экрана доходило нечто, что можно смело назвать историческим фэнтези — персонажи которого, конечно, не использовали магию, но мечом размахивали с энтузиазмом. Ну и драконы в этих фильмах, к сожалению, отсутствовали как класс.

«Золотую Орду», пожалуй, тоже можно упрекнуть в излишней фэнтезийности.

В принципе, конец XIII и начало XIV веков в русской истории правильнее будет назвать темными временами, из которых школьники с трудом вспомнят Ивана Калиту и возвышение Москвы — да и они меркнут по сравнению с деяниями Александра Ярославовича по прозвищу Невский и Дмитрия Ивановича по прозвищу Донской. Так что своих героев создатели сериала придумали сами, как и вообще всю эту историю, оставив из общих знаний только противостояние обитателей Древней Руси и собственно Золотой Орды.

А где противостояние, там и повышенная серьезность, без шуток и прибауток. Суровые мужики с Руси обсуждают, как жить дальше, и размышляют, не порубить ли монгольское посольство в капусту, чтобы не давать того, чего те просят. Но тут же вспоминают, что с войском ныне ситуация аховая, так что рубить лучше немного погодя, когда силы будут. У монголов все примерно то же самое — хан периодически ловит, как это сейчас называют, глюки, жить ему по всем приметам осталось недолго, так что наследники уже примеряют титул и мысленно обживают богато украшенную юрту, мечтая о славе завоевателя.

Кадр из сериала «Орда» (2018) Пресс-служба Первого канала
Кадр из сериала «Орда» (2018)

Но собственный город этот хан, видимо, основать успеет --

Сарай-Берке известен и историкам, которые, правда, никак не придут к согласию о его местоположении; где-то в Астраханской области, наверное.

Мечи во всем этом великолепии, разумеется, присутствуют, и персонажи ими машут в свое удовольствие, а разговаривают все на одном (всеобщем, великом и могучем) языке, как и положено в фэнтези. Конечно, с помощью драконов и магии герои таких фильмов могли бы окончательно переместиться в фэнтезийный мир, чтобы повторить (или предварить) успех, например, «Последнего богатыря». Но, кажется, использовать в качестве основы для сюжета былины и сказания об Илье Муромце и Змее Горыныче допустимо только авторам сказок. Фэнтези же считается жанром, который легкомысленности не терпит. «Других монголов у меня для вас нет», — говорит хан своему главному художнику и не верить в эти слова как-то страшно. Вдруг действительно нет.