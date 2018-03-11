Пантера стала миллиардером

Кинокомикс «Черная пантера» идет в прокате четвертую неделю и по всем приметам должен был сдать лидерство одной из новинок. Тем более что и претендент был — тоже диснеевский (но не марвеловский) фантастический фильм «Излом времени», рассчитанный на семейную аудиторию, который в пятницу, 9 марта, занял первое место в бокс-офисе США, хотя, конечно, не слишком уверенно. И эта неуверенность в итоге сказалась.

«Черная пантера» заработала за уикенд с 9 по 11 марта $41,1 млн и осталась лидером американского проката.

Кроме этого достижения у очередного фильма из марвеловской киновселенной появился и другой, более весомый повод гордиться. После этого уикенда картина заработала во всем мире $1,078 млрд и вошла в престижный «клуб миллиардеров», в котором теперь 33 ленты.

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До первых мест в этом рейтинге, разумеется, «Черной пантере» очень далеко — там «Аватар» ($2,79 млрд), «Титаник» ($2,19 млрд) и «Пробуждение силы» ($2,07 млрд) из саги про «Звездные войны». Но среди 18-ти марвеловских кинокомиксов преодолеть эту отметку удавалось только пяти фильмам — причем у «Пантеры» есть все шансы опередить, к примеру, «Первого мстителя: Противостояние» ($1,153 млрд) или «Железного человека 3» ($1,215 млрд). Вот до лидеров — «Мстителей: Эра Альтрона» ($1,4 млрд) и «Мстителей» ($1,52 млрд) добраться будет труднее.

Впрочем, в мире кинокомиксов ничего невозможного нет.

Disney Enterprises, Inc. Кадр из фильма «Излом времени» (2018)

Что касается «Излома времени», то, по идее, «Дисней» этим фильмом нацеливался на примерно ту же аудиторию, что и «Черная пантера», только помладше. Это экранизация одноименного романа Мадлен Л'Энгл о девочке, которая вместе с кузеном спасает отца, пропавшего после неудачного эксперимента со временем. Поставила картину Ава Дюверней («Сельма»), и это первый случай, когда солидный бюджет («Излом» стоил $103 млн) был доверен чернокожей женщине-режиссеру.

Впрочем, после прошлогодней, поставленной Пэтти Дженкинс «Чудо-женщины», которая в прокате показала настоящее чудо (сборы $ 821,8 млн) такие эксперименты, в принципе, оправданы. Но в данном случае, возможно, не стоило выпускать фильм против «Черной пантеры» — хотя, конечно, никто не мог прогнозировать, что этот кинокомикс задержится в лидерах так надолго.

«Излом времени» заработал за уикенд $33,3 млн и занял второе место.

Критики, кстати, фильм не оценили — на Rotten Tomatoes его индекс «свежести» составляется всего 42%, а зрители выставили ему оценку «B» (хотя тем, кому меньше 18-ти лет, картина понравилась). Так что аналитики хоть и надеются на финальные сборы в США в $100 млн, но вряд ли удивятся, если «Излом» закончит прокат с 70 млн долларов.

На третьем месте в американском бокс-офисе — еще одна новинка, фильм ужасов «Незнакомцы: Жестокие игры» с $10,5 млн.

Aviron Pictures Кадр из фильма «Незнакомцы: Жестокие игры» (2018)

Это сиквел относительно успешного фильма «Незнакомцы», который вышел аж в 2008 году и заработал в прокате $82 млн при 9-миллионном бюджете. Речь тогда шла о семейной паре (жену сыграла Лив Тайлер), которая за ночь переживает нападение незнакомцев масках. Продолжение начали разрабатывать сразу после выхода оригинального фильма, но проект попал в «производственный ад» и несколько раз откладывался. Впрочем, тут речь может идти как о сиквеле, так и о ремейке — те же бандиты в масках терроризируют очередную семью, которая живет в парке трейлеров.

Производство продолжения оказалось чуть дешевле первого фильма ($5 млн), так что свой бюджет картина уже окупила лишь за счет проката в США. В России «Жестокие игры» выйдут в конце марта.

Шпионский триллер «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс пока никаких чудес не показывает. За второй уикенд в США фильм заработал $8,2 млн и занял четвертое место; общая выручка картины сейчас составляет $82,9 млн — что не слишком много для 70-миллионного бюджета. А замыкает топ-5 американского проката комедийный боевик «Ночные игры», заработавший за уикенд $7,9 млн; общие сборы ленты за три недели составляют $69,7 млн.