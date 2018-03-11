Пантера стала миллиардером

Кинокомикс «Черная пантера» идет в прокате четвертую неделю и по всем приметам должен был сдать лидерство одной из новинок. Тем более что и претендент был — тоже диснеевский (но не марвеловский) фантастический фильм «Излом времени», рассчитанный на семейную аудиторию, который в пятницу, 9 марта, занял первое место в бокс-офисе США, хотя, конечно, не слишком уверенно. И эта неуверенность в итоге сказалась.
«Черная пантера» заработала за уикенд с 9 по 11 марта $41,1 млн и осталась лидером американского проката.
Кроме этого достижения у очередного фильма из марвеловской киновселенной появился и другой, более весомый повод гордиться. После этого уикенда картина заработала во всем мире $1,078 млрд и вошла в престижный «клуб миллиардеров», в котором теперь 33 ленты.
До первых мест в этом рейтинге, разумеется, «Черной пантере» очень далеко — там «Аватар» ($2,79 млрд), «Титаник» ($2,19 млрд) и «Пробуждение силы» ($2,07 млрд) из саги про «Звездные войны». Но среди 18-ти марвеловских кинокомиксов преодолеть эту отметку удавалось только пяти фильмам — причем у «Пантеры» есть все шансы опередить, к примеру, «Первого мстителя: Противостояние» ($1,153 млрд) или «Железного человека 3» ($1,215 млрд). Вот до лидеров — «Мстителей: Эра Альтрона» ($1,4 млрд) и «Мстителей» ($1,52 млрд) добраться будет труднее.
Впрочем, в мире кинокомиксов ничего невозможного нет.
Что касается «Излома времени», то, по идее, «Дисней» этим фильмом нацеливался на примерно ту же аудиторию, что и «Черная пантера», только помладше. Это экранизация одноименного романа Мадлен Л'Энгл о девочке, которая вместе с кузеном спасает отца, пропавшего после неудачного эксперимента со временем. Поставила картину Ава Дюверней («Сельма»), и это первый случай, когда солидный бюджет («Излом» стоил $103 млн) был доверен чернокожей женщине-режиссеру.
Впрочем, после прошлогодней, поставленной Пэтти Дженкинс «Чудо-женщины», которая в прокате показала настоящее чудо (сборы $ 821,8 млн) такие эксперименты, в принципе, оправданы. Но в данном случае, возможно, не стоило выпускать фильм против «Черной пантеры» — хотя, конечно, никто не мог прогнозировать, что этот кинокомикс задержится в лидерах так надолго.
«Излом времени» заработал за уикенд $33,3 млн и занял второе место.
Критики, кстати, фильм не оценили — на Rotten Tomatoes его индекс «свежести» составляется всего 42%, а зрители выставили ему оценку «B» (хотя тем, кому меньше 18-ти лет, картина понравилась). Так что аналитики хоть и надеются на финальные сборы в США в $100 млн, но вряд ли удивятся, если «Излом» закончит прокат с 70 млн долларов.
На третьем месте в американском бокс-офисе — еще одна новинка, фильм ужасов «Незнакомцы: Жестокие игры» с $10,5 млн.
Это сиквел относительно успешного фильма «Незнакомцы», который вышел аж в 2008 году и заработал в прокате $82 млн при 9-миллионном бюджете. Речь тогда шла о семейной паре (жену сыграла Лив Тайлер), которая за ночь переживает нападение незнакомцев масках. Продолжение начали разрабатывать сразу после выхода оригинального фильма, но проект попал в «производственный ад» и несколько раз откладывался. Впрочем, тут речь может идти как о сиквеле, так и о ремейке — те же бандиты в масках терроризируют очередную семью, которая живет в парке трейлеров.
Производство продолжения оказалось чуть дешевле первого фильма ($5 млн), так что свой бюджет картина уже окупила лишь за счет проката в США. В России «Жестокие игры» выйдут в конце марта.
Шпионский триллер «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс пока никаких чудес не показывает. За второй уикенд в США фильм заработал $8,2 млн и занял четвертое место; общая выручка картины сейчас составляет $82,9 млн — что не слишком много для 70-миллионного бюджета. А замыкает топ-5 американского проката комедийный боевик «Ночные игры», заработавший за уикенд $7,9 млн; общие сборы ленты за три недели составляют $69,7 млн.