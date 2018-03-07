«Голос. дети»: всем командует Пелагея

Перед началом пятого выпуска «слепых прослушиваний» Баста сильно отставал от своих коллег по судейским креслам пятого сезона шоу «Голос. Дети». За четыре выпуска он набрал в свою команду лишь восемь исполнителей, тогда как у Пелагеи и Валерия Меладзе было по одиннадцать. Конечно, «слепые» в любом случае будут продолжать до тех пор, пока все команды не будут укомплектованы — это требование правил конкурса, да и отставание в данном случае не критическое. Что и показал пятый выпуск сезона.

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Следует отметить, что как правило, Пелагея в этом сезоне детского «Голоса» оказалась едва ли не вне конкуренции, и если она нажимает на большую красную кнопку, у Меладзе и Басты шансы заполучить перспективного претендента стремятся к нулю.

Объясняется это просто — юные конкурсанты хотя и имеют определенные музыкальные предпочтения, но в первую очередь для них важна внешность наставника. Пелагея в данном случае выигрывает с разгромным счетом даже у импозантного Меладзе, не говоря уж о предельном неформальном рэпере.

Так что двух новых членов команды Пелагея в этом выпуске получила без труда.

За одного из них — 7-летнего Леонида Новожилова из Нижнего Новгорода, который очень похоже сыграл под Андрея Миронова с песней «Белеет мой парус», — она соревновалась с Меладзе, но кресло развернула первой. «Не могу, — призналась Пелагея, расплакавшись, и нажала на кнопку. — Это невозможно». Утешали ее все, в том числе и юный музыкант, который, возможно, еще и поэтому выбрал именно ее в качестве наставника.

А к 13-летней Веронике Инкико, приехавшей из Италии с песней «Blow Your Mind» Дуа Липы, повернулись все три кресла, но и в данном случае юная певица почти без колебаний назвала имя Пелагеи.

Валерий Меладзе, впрочем, тоже добавил в свою команду двух исполнителей.

11-летняя Эмилия Хайриева из Татарстана поразила всех наставников, спев песенку Челиты. Тут обаяние Пелагеи дало сбой — или же Эмилия изначально нацеливалась попасть в команду более академичного Меладзе. Баста же, кажется, нажал кнопку просто за компанию — посмотреть, кто поет.

А еще у одного исполнителя выбора, куда пойти, не было — Меладзе повернулся к нему один. 14-летний Вадим Якушев выглядел настоящим рокером, пел «Whole Lotta Love» группы Led Zeppelin и был весьма активен на сцене.

Что касается Басты, то он почти догнал других судей после этого выпуска — видимо, наконец нащупав нужный ритм, то есть поняв, когда надо поворачивать кресло, а когда можно и пропустить ход.

С другой стороны, если никто не поворачивается, для совсем юных дарований это становится большим шоком, чем для участников взрослого «Голоса». Например, 9-летнего Никиту Никифорова, который от волнения не справился с песней «Волшебник-недоучка», в итоге пришлось утешать всем наставникам, а тому же Басте — поить из своей бутылки.

В команду к рэперу попала совершенно замечательная юная гимнастка, 7-летняя Анастасия Григорьева из Петербурга, которая демонстрировала кульбиты и шпагаты прямо во время исполнения песни «Леди Совершенство» из фильма про Мэри Поппинс — причем Баста реагировал на это настолько эмоционально, что едва не заставил любопытную Пелагею тоже нажать на кнопку — просто, чтобы увидеть номер.

13-лений Михаил Ногинский из Москвы вызвал интерес Басты своим исполнением композиции Джона Ньюмана «Love Me Again», а 14-летняя Алина Сидорова из Петербурга — выступлением с песней Бьянки «Я не отступлю».

А к 12-летней Елизавете Лабодиной, вышедшей на сцену с песней «Something New», судей-мужчин фактически заставила развернуться Пелагея — но они послушались, почти безоговорочно признав ее лидерство.

Пелагея использовала свое положение, спев с юной певицей песню «Let It Be», а конкурсантка выбрала Басту.

Сейчас у Пелагеи и Меладзе по тринадцать членов команды, а у Басты — одиннадцать. И уже в следующем выпуске «слепых» все наставники наберут свои команды полностью — а конкурс перейдет к следующей стадии, на которых от полноценных команд останутся очень немногие. Впрочем, на «Голосе» — и взрослом, и детском — победитель только один.