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«Голос. дети»: всем командует Пелагея

Вышел пятый выпуск «Слепых прослушиваний» шоу «Голос. Дети»

Пресс-служба Первого канала
Пелагея пользуется служебным положением и плачет, Меладзе уверен в себе, а Баста почти догнал коллег по судейским креслам — вышел пятый выпуск «слепых прослушиваний» пятого сезона шоу «Голос. Дети».

Перед началом пятого выпуска «слепых прослушиваний» Баста сильно отставал от своих коллег по судейским креслам пятого сезона шоу «Голос. Дети». За четыре выпуска он набрал в свою команду лишь восемь исполнителей, тогда как у Пелагеи и Валерия Меладзе было по одиннадцать. Конечно, «слепые» в любом случае будут продолжать до тех пор, пока все команды не будут укомплектованы — это требование правил конкурса, да и отставание в данном случае не критическое. Что и показал пятый выпуск сезона.

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Следует отметить, что как правило, Пелагея в этом сезоне детского «Голоса» оказалась едва ли не вне конкуренции, и если она нажимает на большую красную кнопку, у Меладзе и Басты шансы заполучить перспективного претендента стремятся к нулю.

Объясняется это просто — юные конкурсанты хотя и имеют определенные музыкальные предпочтения, но в первую очередь для них важна внешность наставника. Пелагея в данном случае выигрывает с разгромным счетом даже у импозантного Меладзе, не говоря уж о предельном неформальном рэпере.

Так что двух новых членов команды Пелагея в этом выпуске получила без труда.

За одного из них — 7-летнего Леонида Новожилова из Нижнего Новгорода, который очень похоже сыграл под Андрея Миронова с песней «Белеет мой парус», — она соревновалась с Меладзе, но кресло развернула первой. «Не могу, — призналась Пелагея, расплакавшись, и нажала на кнопку. — Это невозможно». Утешали ее все, в том числе и юный музыкант, который, возможно, еще и поэтому выбрал именно ее в качестве наставника.

А к 13-летней Веронике Инкико, приехавшей из Италии с песней «Blow Your Mind» Дуа Липы, повернулись все три кресла, но и в данном случае юная певица почти без колебаний назвала имя Пелагеи.

Валерий Меладзе, впрочем, тоже добавил в свою команду двух исполнителей.

11-летняя Эмилия Хайриева из Татарстана поразила всех наставников, спев песенку Челиты. Тут обаяние Пелагеи дало сбой — или же Эмилия изначально нацеливалась попасть в команду более академичного Меладзе. Баста же, кажется, нажал кнопку просто за компанию — посмотреть, кто поет.

А еще у одного исполнителя выбора, куда пойти, не было — Меладзе повернулся к нему один. 14-летний Вадим Якушев выглядел настоящим рокером, пел «Whole Lotta Love» группы Led Zeppelin и был весьма активен на сцене.

Что касается Басты, то он почти догнал других судей после этого выпуска — видимо, наконец нащупав нужный ритм, то есть поняв, когда надо поворачивать кресло, а когда можно и пропустить ход.

С другой стороны, если никто не поворачивается, для совсем юных дарований это становится большим шоком, чем для участников взрослого «Голоса». Например, 9-летнего Никиту Никифорова, который от волнения не справился с песней «Волшебник-недоучка», в итоге пришлось утешать всем наставникам, а тому же Басте — поить из своей бутылки.

В команду к рэперу попала совершенно замечательная юная гимнастка, 7-летняя Анастасия Григорьева из Петербурга, которая демонстрировала кульбиты и шпагаты прямо во время исполнения песни «Леди Совершенство» из фильма про Мэри Поппинс — причем Баста реагировал на это настолько эмоционально, что едва не заставил любопытную Пелагею тоже нажать на кнопку — просто, чтобы увидеть номер.

13-лений Михаил Ногинский из Москвы вызвал интерес Басты своим исполнением композиции Джона Ньюмана «Love Me Again», а 14-летняя Алина Сидорова из Петербурга — выступлением с песней Бьянки «Я не отступлю».

А к 12-летней Елизавете Лабодиной, вышедшей на сцену с песней «Something New», судей-мужчин фактически заставила развернуться Пелагея — но они послушались, почти безоговорочно признав ее лидерство.

Пелагея использовала свое положение, спев с юной певицей песню «Let It Be», а конкурсантка выбрала Басту.

Сейчас у Пелагеи и Меладзе по тринадцать членов команды, а у Басты — одиннадцать. И уже в следующем выпуске «слепых» все наставники наберут свои команды полностью — а конкурс перейдет к следующей стадии, на которых от полноценных команд останутся очень немногие. Впрочем, на «Голосе» — и взрослом, и детском — победитель только один.