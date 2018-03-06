«Ника-2018»: «Нелюбовь», «Аритмия» и немного «Матильды»

Старейшая российская премия за достижения в области кино «Ника» объявила номинантов по итогам 2017 года. В категории «лучший игровой фильм» представлены шесть картин. Среди них – «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Теснота» Кантемира Балагова, «Холодное танго» Павла Чухрая.

На звание лучшего фильма претендуют драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и лента Клима Шипенко «Салют-7».

Практически все картины из этого списка рассматривались в качестве претендентов от России на премию «Оскар» в иностранной категории. В сентябре выбор был сделан в пользу «Нелюбви» и, в принципе, он оказался удачным – фильм Звягинцева попал в короткий список награды Американской киноакадемии, но в итоге проиграл чилийской драме «Фантастическая женщина».

Реклама

Впрочем, у других претендентов на «Нику» тоже собственные достижения. Так, «Аритмия» выиграла фестиваль «Кинотавр-2017» (а сыгравший в ней Александр Яценко стал лучшим актером), «Теснота» Балагова там же получил приз за лучший дебют (и награду Гильдии киноведов и кинокритиков).

А «Салют-7» стал лучшим фильмом по версии еще одной отечественной кинопремии – «Золотой орел».

Лидером же по числу номинаций на «Нику» стала «Аритмия», которая представлена в семи категориях. Впрочем, лидерство это без явного преимущества – у «Нелюбви» в итоге получилось попасть в шесть номинаций, а «Тесноте» — в пять. Но конкуренция обещает быть жесткой. Например, именно эти три картины – вернее, Хлебников, Звягинцев и Балагов – будут бороться за режиссерский приз. И в сценарной категории представлены только эти фильмы.

Пожалуй, можно удивляться отсутствию в основных категориях «Ники-2018» исторической мелодрамы Алексея Учителя «Матильда», но ясно, что академики делали свой выбор не с закрытыми глазами. «Матильда» представлена, к примеру, в операторской категории (вместе с «Аритмией», «Нелюбовью» и «Салютом-7»). Также фильм Учителя может получить призы за лучшую работу художника и художника по костюмам – если, конечно, обыграет также не попавшие в категорию «лучший фильм» большие костюмные картины вроде «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова или «Большого» Валерия Тодоровского.

Любопытно, что выбор между двумя фильмами на тему покорения космоса академиками «Ники» был сделан в пользу именно «Салюта-7».

«Время первых» Дмитрия Киселева в итоге может претендовать только на награду в категории «лучший актер второго плана», в которой Владимир Ильин конкурирует с Сергеем Гармашом («Холодное танго») и Максимом Лагашкиным («Аритмия»). Ильин, кстати, выиграл эту номинацию на «Золотом орле».

В актерских номинациях российских кинопремий традиционно царит разнообразие – не в том, конечно, смысле, который в это слово вкладывают, допустим, на «Оскаре». Просто именно здесь чаще представлены фильмы, которые не попали в категории «лучший фильм» или «лучший режиссер».

Так, за приз за лучшую мужская роль претендуют Валерий Маслов («Турецкое седло»), Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок…») и Александр Яценко (все та же «Аритмия»), а среди актрис лучшей на «Нике» могут стать Ирина Горбачева («Аритмия»), Дарья Жовнер («Теснота») и Марина Неёлова («Карп отмороженный»). Причем если ориентироваться на «Золотой орел», то фаворитом будет Горбачева, а вот получивший эту премию Евгений Миронов, сыгравший Алексея Леонова во «Времени первых», на «Нике» в номинацию не попал.

В категории «лучшая женская роль второго плана» конкуренции заслуженной Алисы Фрейндлих с самой собой (за роли в «Большом» и «Карпе отмороженном») мешает Валентина Теличкина – тоже сыгравшая в фильме Тодоровского.

В общем, победит либо Фрейндлих, либо «Большой».

«Ника» была создана еще Союзом кинематографистов СССР в 1987 году и долгое время оставалась в России единственной кинопремией; с середины нулевых с ней конкурирует «Золотой орел», но авторитет наград, в принципе, находится на одном уровне. Награждения лауреатов «Ники» в этом году пройдет в 31-й раз, они будут названы на торжественной церемонии, которая пройдет в начале апреля.