Меньшинства в почете: за что сейчас дают «Оскар»

Американская киноакадемия в 90-й раз раздала заветные золотые статуэтки деятелям киноиндустрии. В этом году обошлось без серьезных скандалов и неожиданных сюрпризов, однако это, в свою очередь, позволило многим лишь еще больше убедиться в том, что местами это действо имеет мало общего с искусством.

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Главную статуэтку с прошлой церемонии унес (пусть и не с первой попытки, так скажем) «Лунный свет» Барри Дженкинса — история о жизни темнокожего гомосексуального жителя Майами, охватывающая целый букет социальных проблем.

Безусловно, такой выбор членов Академии не мог не спровоцировать бурную реакцию в обществе, которое моментально разделилось на несколько лагерей:

одни открыто обвиняли «Оскар» в том, что сегодня художественная ценность картины стоит не на первом месте, другие отмечали, что «Лунный свет» при всем при этом художественной ценностью вовсе не обделен.

Фоторепортаж: Кому и как вручали "Оскар" __is_photorep_included11671321: 1

В принципе, вопросов к Академии при детальном рассмотрении сложившейся ситуации возникать не должно. Во-первых, «Лунный свет» — действительно первоклассное кино практически во всех отношениях (как минимум в рамках непосредственно 2016 года). Да, «Ла-Ла Ленд» ничуть не уступает ему с этой точки зрения, но отсюда вытекает уже второе — разумеется, в первый год правления Дональда Трампа было бы довольно странным из двух примерно равнозначных по качеству фильмов выбрать красивую сказку-мюзикл, а не проповедующую самые демократические и прогрессивные ценности картину.

Принимая во внимание вышесказанное, нетрудно заметить, что в ночь с воскресенья на понедельник все обстояло практически так же, как и в прошлом году.

Фаворитов снова было ровно две штуки — награду за лучший фильм прочили и «Форме воды» Гильермо дель Торо, и (с небольшим перевесом) «Трем билбордам на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха.

Сперва победа «Формы воды», которая на первый взгляд воспринимается как та же сказка (пусть и довольно жутковатая, но у дель Торо по-другому не бывает), может показаться странной, учитывая, что в «Трех билбордах» довольно легко просматривается сатирическое отображение условной «трамповской Америки», сегодня ставшей практически синонимом понятия «американский юг».

Однако — и об этом уже неоднократно было сказано — это все же не настоящая Америка, а умело сконструированная англичанином Макдонахом ее театральная декорация. И в этой декорации современный зритель из США не может найти себе достойного примера для подражания: герой Сэма Рокуэлла на момент начала финальных титров так и остается расистом, а персонаж Фрэнсис Макдорманд не слишком соответствует представлениям о сильном женском персонаже на экране, да и вообще феминизме в целом.

Другое дело, что Макдонах подобными целями скорее всего и не задавался, но это, впрочем, не помешало обоим артистам получить свои абсолютно заслуженные «Оскары».

Если же совсем чуть-чуть углубиться в «Форму воды», то там мы увидим всю ту же историю о представителях ущемленных меньшинств, пусть и довольно гротескно обставленную. В этом свете все встает на свои места.

Как уже говорилось выше, 90-я церемония вручения наград Американской киноакадемии обошлась по большей части без тревог и сюрпризов, вместо этого подарив чувство удовлетворения от более чем заслуженных наград (один Гэри Олдман чего стоит) и скрупулезно проставив галочки во всех обязательных пунктах.

Приз за лучший фильм на иностранном языке взяла, разумеется, чилийская «Фантастическая женщина» — картина, в которой важен уже как минимум сам факт ее существования, учитывая, что главную роль трансгендерной женщины в ней исполнила настоящая актриса-трансгендер Даниэла Вега. Обратись Андрей Звягинцев к актуальной и для нашей страны проблеме положения представителей ЛГБТ-сообщества, возможно, и у него были бы шансы на победу, но «Нелюбовь», как известно, вообще не об этом.

Российская тема на прошедшей церемонии была закрыта в номинации «Лучший документальный фильм», в которой победила лента «Икар» о допинге в российском спорте. Пожалуй, на данный момент это главное, что ассоциируется у рядовых американцев с Россией.

Впрочем, нужен ли был этот «Оскар» Звягинцеву, который вместе с Александром Роднянским готовится снимать для Paramount сериал на русском и про русских, — тоже до конца не понятно.

Не прошел мимо и расовый вопрос — тоже более чем актуальный в эпоху Трампа. Помимо того, что статуэтку в номинации «Лучший оригинальный сценарий» впервые истории получил афроамериканец (а именно режиссер Джордан Пил за им же написанный фильм «Прочь»), ведущий церемонии Джимми Киммел несколько раз сообщал присутствующим в зале, что «Черная пантера» продолжает собирать несусветное количество денег в прокате. Ксати, во время красной дорожки к звездам нового кинокомикса от Marvel, созданного преимущественно темнокожей командой, было приковано особое внимание.

90-й «Оскар» — тоже ожидаемо — окончательно утвердил в статусе обязательного тренд на проведение общественных акций в рамках подобных мероприятий: на нарядах многих гостей можно было заметить небольшие значки оранжевого цвета, на которых был изображен флаг США.

Таким образом голливудская элита выразила протест против свободной продажи оружия. Эти значки были задумкой инициативной группы, основанной учениками школы Марджори Стоунмен Даглас во Флориде. 14 февраля Николас Круз застрелил там 17 человек.

Естественно, речь заходила и о главной теме ушедшего года — харассменте и положении женщин в обществе как таковом. На эту тему блестяще высказалась Фрэнсис Макдорманд в своей благодарственной речи, всю дорогу старался не отставать и Джимми Киммел, пытаясь отпускать шутки на эту тему при любом удобном случае.

Прошедший «Оскар» получился если не скучным, то совсем уж очевидным. Академикам явно нужно что-то менять — об этом говорят и просевшие по сравнению с прошлым годом рейтинги. В конце концов, «главной наградой» «Оскар» остается в основном за счет того, что его таким воспринимают зрители. А они могут легко и передумать.