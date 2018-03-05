«У копов навсегда остаются инстинкты и знания»

Бывший полицейский Майкл МакКоли (Лиам Нисон) вот уже десять лет работает страховым агентом и каждое утро, попрощавшись с женой, ездит на работу одной и той же электричкой. Денег в семье постоянно не хватает, и когда Майклу объявляют об увольнении, он приходит в отчаяние. На обратном пути к нему подсаживается красивая девушка (Вера Фармига), которая просит за немалую сумму разыскать одного из пассажиров поезда. Майкл берет деньги и почти выполняет просьбу, но потом просит своего бывшего коллегу-полицейского Мерфи (Патрик Уилсон) проверить личность разыскиваемого — и оказывается вовлечен в целую цепь трагических событий.

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В российский прокат выходит триллер «Пассажир» — четвертая совместная работа Нисона и режиссера Жаума Кольет-Серра, которые вместе делали фильмы «Неизвестный», «Воздушный маршал» и «Ночной беглец». Накануне премьеры фильм актер Патрик Уилсон (сериал «Фарго», «Команда-А», «Заклятье») рассказал «Газете.Ru» о работе в картине





— Расскажите о своем персонаже, пожалуйста. Какой он — хороший, плохой или что-то совсем другое? Что происходит с ним в фильме?

— Я бы сказал, что он хороший парень. Он коп, полицейский, бывший партнер главного героя. Было интересно наблюдать за тем, как меняется жизнь всех этих людей после того выбора, который они делают. Персонаж Лиама Нисона начинает эту игру, взяв деньги, а потом все похоже на луковицу, с которой снимают слой за слоем — по методу Хичкока, и в итоге вы понимаете, что все совсем не в порядке. И вы узнаете, я думаю, что не все люди настолько правдивы, какими хотят казаться. Но для актера в данном случае наиболее интересно то, что эти деньги — как морковка для осла. Ведь любопытно, что отличает хорошего парня от плохого парня, если они оба работают за деньги. Это интересно играть, и я думаю, что именно поэтому в фильме собрался такой разнородный, симпатичный и звездный актерский состав — и я говорю не о себе.

— Как вы думаете, такие ситуации выбора часто случаются в жизни? Когда существует возможность пересечь незаметную границу, и все пойдет не так?

— Да, часто. Я имею в виду это постоянное упоминание соломинки, которая сломала спину верблюду. И приятно видеть в фильме историю, которая может быть такой простой. Персонаж Нисона очень узнаваемый, и любой зритель сразу понимает это и может сказать — да, я бы поступил так же, как и он. Так что когда вы в фильме увидите момент, из которого потом вырастает новый сюжет — да, я думаю, что у нас у всех был такой момент в жизни. И то, что этот момент стал сюжетообразующим элементом для боевика — это даже забавно. Но главной заботой для персонажа Нисона является любовь и семья — это то, что превращает все остальное в нечто не слишком важное. Вот многие думают, что сделали бы все ради детей или семьи. Но смотрите, он не какой-то случайный человек, оказавшийся не в том месте. Он бывший коп, у него есть особые таланты. Нельзя перестать быть полицейским. У копов навсегда остаются наработанные инстинкты и знания. Так что именно этот персонаж подходит для данной ситуации.

— В фильме упоминается об экономическом кризисе 2008 года, который стал поворотным моментом для персонажа Нисона. И не только с экономической точки зрения, но, видимо, и с моральной тоже — как для большинства людей. Это упоминание появилось просто так или что-то пытались донести? Как это выглядит для вас?

— О, я уверен, что кризис повлиял на дела каждого человека, на ваши, на мои тоже. Многое изменилось — количество рабочих мест, например. Структура фильмов тоже изменилась. Когда вас загоняют в угол, вы будете сражаться любым возможным способом, чтобы выбраться оттуда. Я думаю, именно поэтому в подобного рода фильмы, которые рассказывают об обыденных вещах, включают некоторые узнаваемые ситуации. Ведь все взрослые люди прошли через этот кризис, на кого-то он повлиял сильно, на других слабее, в общем, вы наверняка знаете кого-то, на кого он повлиял.

И для фильма, особенно если он выстроен как триллеры Хичкока, хорошим приемом будет начать переход к боевику с чего-то обыденного и знакомого зрителям.

После все может идти как угодно безумно, но это все равно будет «фильмом, который очень хорош». Конечно, нельзя говорить «давайте сделаем фильм о финансовом кризисе». Но использование знакомых обстоятельств помогает цеплять аудиторию, и мне нравятся фильмы, которые используют этот прием. Мне нравится в них играть как актеру, потому что актеры всегда ищут роли, в которых могут представить себя или соседского парня.

imdb.com

— Вы сказали о том, что ищете в ролях как актер. Но у вас есть такие разные работы как криминальный триллер «Леденец» или мелодрама «Как малые дети». В вашей фильмографии есть и романтические комедии, и боевики. Как вы справляетесь с таким разнообразием?

— Я думаю, что при выборе роли учитывается не пара вещей, а больше. Положительный момент в этом разнообразии — если позволите похвалить себя — я довольно уверенно чувствую себя в большинстве жанров. Ведь хорошая история всегда хорошая история. И я думаю, что нужно обладать талантом, чтобы работать во всех этих фильмах. С другой стороны, если бы я смирился с ролью героя боевиков пятнадцать лет назад, то вы бы увидели меня в большем числе таких картин. Но я этого не сделал, и сейчас могу свободно выбирать, где сниматься — и мне нравится самые разные фильмы, я люблю и необычное небольшое кино, и большие блокбастеры. Кроме того, так как я начал сниматься в тридцать лет, то никогда не был парнем типа «мы сделаем из тебя суперзвезду» — причем не имело бы значения, есть у меня способности или нет. Поэтому многие мои роли были теми, что я мог получить. Но, к счастью, у меня сложились хорошие отношения с режиссерами и людьми, которые по-настоящему понимали актеров. Я могу сняться в может быть не яркой роли, но зрители ее запомнят.

— Но в кинобизнесе возраст по-разному действует на мужчин и женщин. Начав карьеру в тридцать, вы просто получили больший шанс избежать амплуа «сексуального мальчика».

— Да, но это не потому, что я не пытался (смеется). Я мог бы сказать так, просто чтобы быть самокритичным, но большую часть своего времени тогда, когда мне было за двадцать, я был занят в театре. Кроме того, и кинобизнес в Нью-Йорке был другим. Конечно, я ходил на пробы в разные телешоу или сериалы, но не получал ролей или проекты не были реализованы. Но я тогда и не уделял этому направлению много внимания.

— Легко ли было играть вместе с Нисоном? Какие у вас были отношения на площадке?

— Я его обожаю, мы неплохо повеселились на съемках «Команды-А» (боевик 2010 года — «Газета.Ru»). Не сочтите неуважением к Вере Фармиге, она была украшением картины, как и [режиссер] Жаума Кольет-Серра, но когда я узнал, что в фильме будет занят Нисон… я слишком большой его поклонник. Я ведь знал его еще по Нью-Йорку, у нас хорошие отношения, так что я счел возможность сыграть с ним очень соблазнительной. Он для меня — классическая кинозвезда. Он просто делает свою работу и хорошо относится к окружающим, и это то, что я слышал, например, о Поле Ньюмене или Томе Хэнксе, которых считаю кинозвездами. И для меня это одна из причин, по которым я готов сыграть почти что угодно в одной картине с Нисоном.

— Лиам Нисон и журналистам известен как человек, который сохраняет должное самообладание и всегда ведет себя прилично. На фоне всего, что мы слышали в последнее время — о сексуальных домогательствах и прочем, — быть насколько хорошим действительно очень трудно.

— Это так, но это не значит, что у вас не может быть плохих дней. Нельзя совершить ошибку, если ко всем относиться с уважением… но это не означает отсутствие задора. Я, к примеру, могу быть очень увлечен работой, но при этом всегда стараюсь относиться к людям уважительно.

Я думаю, что в наши дни такое поведение кажется роскошью, но на самом деле оно должно стать нормой.

Иногда можно чем-то сильно увлечься, например, разозлиться, что вам принесли ужасную еду — но вы будете кричать из-за этого на официанта? Нет, мне не нравятся те люди, которые кричат на официанта. Всегда есть способ справиться со своей злостью.

— Вы хотите сказать, что американцы склонны избегать конфликтов? Даже в фильме, когда героиня Веры Фармиги начинает разговор с персонажем Нисона, они постоянно извиняются друг перед другом — это очень по-американски и выглядит странно для жителей других стран.

— Я не соглашусь. Все зависит, из какой вы части Соединенных Штатов — люди с юга сильно отличаются от жителей Нью-Йорка или от кого-либо еще, кто оказался на том поезде. Но кое-в чем вы правы. Вы верно заметили, что американцы очень трепетно относятся к личному пространству. Они его очень любят, и когда кто-то в это пространство вторгается, они, как правило, реагируют. Но реагируют все по-разному.

— Думаю, это сложилось исторически...

— Возможно. Я прожил полгода в Австралии, и там все воспринимается иначе.

— Американцы одержимы своими тихими машинами.

— Ну это потому, что нет ничего хуже, чем какой-то парень, болтающий по телефону рядом с тобой. Таких я терпеть не могу. В фильме, кстати, есть такой персонаж — весьма узнаваемый. Я с такими тоже встречался, они так делают от отсутствия уважения к окружающим.