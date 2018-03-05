«Оскар-2018»: почему победила «Форма воды»

В Лос-Анджелесе раздали юбилейных «Оскаров» — это была 90-я церемония самой авторитетной мировой кинопремии, которая за свое существование пережила, кажется, все. И это шоу, несмотря на некоторую предсказуемость победителей, все равно уже вошло в историю — наградив достойных кинематографистов за достойные работы.

Сначала о грустном — Андрей Звягинцев второй раз остается без «Оскара».

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В 2015 году премию не получил «Левиафан», сейчас без призов осталась драма «Нелюбовь» — которая снова подошла к заветной награде на расстояние вытянутой руки, пройдя строгий отбор из более чем девяноста претендентов. Но премия досталась картине, представлявшей Чили — фильму Себастьян Лелио «Фантастическая женщина». Впрочем, более удачливый соперник «Нелюбви» по основному конкурсу Каннского кинофестиваля, обладатель «Золотой пальмовой ветви» шведский «Квадрат» Рубена Эстлунда, тоже не получил «Оскара» — видимо, академики подходили к оценке номинантов со своих позиций. Любопытно, что букмекеры ставили именно на победу «Женщины». В других номинациях, кстати, царило примерно такое же единодушие — и временами возникало ощущение, что академики Американской киноакадемии подсмотрели результаты у букмекерских контор. И только самая последняя — и самая главная — номинация спутала все прогнозы.

Лучшим фильмом была названа фэнтезийная мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды».

Эта картина рассказывает о немой женщине (Салли Хокинс), которая во времена Холодной войны работает в секретной лаборатории, изучающей неведомую антропоморфную форму жизни (Даг Джонс), и, узнав о том, что подопытному грозит смерть, организует его побег. Фильм дель Торо завоевал «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале-2017, так что его победа, в принципе, ожидалась. Но безусловным фаворитом в этой категории была драма британского режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», которая в той же Венеции получил за фильм сценарный приз. «Три билборда» называли лучшим фильмом его все премии, предшествовавшие «Оскару» — фильм стал лучшей драмой по версии «Золотого глобуса», лучшей картиной на британской BAFTA и получил приз за «лучший актёрский состав» от Гильдии актеров США. В общем, было бы удивительно, если бы фильм Макдонаха остался без «Оскара» — но именно так рассудили американские киноакадемики.

Впрочем, у «Трех билбордов», словно в утешение, две ожидаемые актерские награды — Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой, а Сэм Рокуэлл — лучшим актером второго плана.

«Форме воды», правда, достались и другие призы — это и входящая в «большую пятерку» режиссерская премия (собственно дель Торо), и приз за музыку, который получил Александр Деспла. Кроме того, у картины есть и приз за работу художника-постановщика.

Лучшим актером стал Гэри Олдман за роль Уинстона Черчилля в военной драме «Темные времена».

На главный приз фильм Джо Райта тоже претендовал, но, кажется, без особого задора, а вот номинацию «Лучший грим и причёски» выиграл по праву — гримеры разделили победу с актером, которого они вполне достоверно превратили в известного политика.

В актерских номинациях вообще неожиданностей не случилось — лауреаты «Оскара» до этого собрали все полагающиеся им награды (что и сделало премию Американской киноакадемии этого года предсказуемой). А лучшей актрисой второго плана была названа Эллисон Дженни, сыгравшая роль Лавоны Голден в спортивном байопике скандальной фигуристки Тони Хардинг «Тоня против всех».

Таким же предсказуемым было вручение фантастике «Бегущий по лезвию 2049» призов за визуальные эффекты и операторскую работу — фильм однозначно заслужил свои статуэтки.

Равно как и дизайнер Марк Бриджес, который делал костюмы для исторического рассказа о мире лондонской моды 50-х «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, или мастера звука, работавшие над военной драмой Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Также заслужены награды, полученные пиксаровским мультфильмом «Тайна Коко», который в целом поднимает совсем не детские темы — эта картина стала лучшими полнометражным анимационным фильмом, а песня из нее — «Remember Me» — победила в соответствующей категории. Возможно, за песню стоило бы наградить мюзикл «Величайший шоумен», но как и было сказано, у академиков свои резоны.

Впрочем, предсказуемость не означает, что выбор академиков «Оскара» оказался каким-то плохим — просто это обстоятельство лишает церемонию определенной доли драйва.

И происходит такое уже не первый год, бороться с этим честно пытаются ведущие церемонии и вся творческая команда шоу, но внешние обстоятельства — вроде той же проблемы сексуальных домогательств — заставляют их отказываться от привычных тем для шуток. Они, конечно, стараются, выдумывая различные приемы — в этом году, к примеру, отправили часть гостей церемонии в кинотеатр через дорогу, пообщаться с обычными зрителями, а также предложили гидроцикл за самую короткую благодарственную речь. Но сократить само четырехчасовое шоу это, разумеется, не могло. Как и сделать его более интересным. С другой стороны, рейтинги трансляции покажут, насколько организаторы сумели справиться — и если в этот раз не получилось, они через год придумают что-нибудь новое. Ну и, разумеется, тогда будут другие претенденты на победу и, возможно, будет более острая конкуренция, которая способна на удивительные вещи. Особенно в мире кино.