Курсы валют$ 56.89 (-0.142) 70.05 (-0.459)
Сочинский форум 2018
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт

Пантере Лоуренс не страшна

Кинокомикс «Черная пантера» остался лидером проката США

Кадр из фильма «Черная Пантера» (2018) Marvel Studios Inc.
Кадр из фильма «Черная Пантера» (2018)
Бокс-офис США: оскаровские картины получают дорогу к зрителю, «Черная пантера» рвется в лидеры рейтингов, а новые релизы с Дженнифер Лоуренс и Брюсом Уиллисом проигрывают на старте.

Американский прокат тоже в меру сил готовится к вручению «Оскаров». Конечно, все фильмы-фавориты премии вышли в прокат уже давно — по меркам бокс-офиса, — так что на первые места претендовать они не могут. Но им добавили прокатных копий — так, идущая уже более трех месяцев «Форма воды» Гильермо дель Торо получила 111 экранов, а «Зови меня своим именем» — 239. То же самое можно сказать и про «Темные времена», или «Призрачную нить», или «Леди Берд», или «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — в общем, про любой фильм, шансы которых на награду Американской киноакадемии активно оценивались всю прошлую неделю в профильной прессе. В итоге они прочно оккупировали вторую десятку бокс-офиса США, продолжая зарабатывать деньги — пусть и не столько, сколько в самом начале своего проката. Ну а победителями уикенда, если брать не полученные «Оскары», а деньги, стали совсем другие картины.

Кинокомикс «Черная пантера» заработал за уикенд со 2 по 4 марта $65,7 млн и сохранил лидерство в американском прокате — третью неделю подряд.

Реклама

Фильм из марвеловской киновселенной рекордами пока похвастаться не может, но кое-какие достижения есть и у него. Выручка в третьи выходные стала третьей за всю историю проката — сразу после «Пробуждения силы» ($90,2 млн в 2015-м) и «Аватара» ($68,5 млн в 2009-м). Сборы картины в США по итогам уикенда превысили 500 млн долларов ($501,1), и она вошла в десятку лучших американских релизов — всего за 17 дней, кстати. Если продолжать про США, то «Черная пантера» сейчас вышла на второе место в марвеловской франшизе, впереди только «Мстители» с заработанными в 2012-м $623,3 млн. Ожидается, что уже к концу следующей недели фильм преодолеет и это препятствие, и не исключено, что он опередит также «Мир Юрского периода» ($652 млн) и «Титаник» ($659 млн), выйдя на третье место в рейтинге. Находящиеся на первых двух местах «Аватар» ($760,5 млн) и особенно «Пробуждение силы» ($936,6 млн) выглядят все же недосягаемыми для «Черной пантеры».

В мировом бокс-офисе дела у этого кинокомикса не столь хорошие. Общие сборы картины сейчас составляют $897,7 млн (пятое место во вселенной Marvel); отметку в миллиард долларов она, конечно, преодолеет, но до, к примеру, «Мстителей» ($1,519 млрд) еще очень и очень далеко.

Кадр из фильма «Красный воробей» (2018) Chernin Entertainment
Кадр из фильма «Красный воробей» (2018)

Новинки проката справиться с «Черной пантерой» даже на третьей неделе не смогли. Второе место досталось шпионскому боевику с Дженнифер Лоуренс «Красный воробей». Главный герой картины — русская балерина, которая в силу обстоятельств становится шпионской, проходит обучение в школе «Воробьев», становится лучшей среди сотрудников секретной службы и вступает в смертельное противостояние с агентами ЦРУ. Фильм снят на основе вышедшего в 2013 году романа бывшего оперативника ЦРУ Джейсона Мэттьюса и получил смешанные отзывы (51% положительных рецензий на Rotten Tomatoes).

За уикенд фильм заработал $17 млн. Выручка не слишком большая для 70-миллионной картины,

так что вся надежда у продюсеров на международный прокат. Во всем мире «Красный воробей» уже собрал $43,5 млн — тоже, конечно, не слишком много, но для начала достаточно. В России фильм выйдет в конце мая.

На третьем месте — еще один боевик, на этот раз криминальный и тоже со звездой в главной роли. Герой «Жажды смерти» — бывший хирург, который после гибели семьи от уличной банды принимается мстить виновным и всем прочим преступникам, а заодно становится звездой интернета; роль благородного мстителя сыграл заслуженный Брюс Уиллис. Фильм — ремейк одноименной картины 1974 года с Чарльзом Броснаном, но этот проект долго не мог дойти до съемок; в 2006-м его собирался делать Сильвестр Сталлоне с собой в главной роли. У фильма менялись режиссеры (в итоге его снял Элай Рот) и кастинг, так что нет ничего удивительного, что «Жажда смерти» получила очень низкий рейтинг среди критиков — всего 15% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Кадр из фильма «Жажда смерти» (2018) Metro-Goldwyn-Mayer
Кадр из фильма «Жажда смерти» (2018)

За выходные «Жажда смерти» заработала $13 млн — при том, что бюджет картины составляет 30 млн долларов.

В международный прокат фильм пока не выходил; в России его будут показывать в апреле.

Оставшиеся два места поделили между собой фильмы предыдущих недель. Четвертым стал комедийный боевик «Ночные игры», заработавший за уикенд $10,7 млн; общие сборы картины за две недели составляют $49,5 млн. А мультфильм «Кролик Питер», экранизация книг британской писательницы Беатрис Поттер, кажется, прочно занял в американском прокате нишу семейного кино на фоне засилья кинокомиксов и боевиков. У фильма совсем небольшое падение сборов от выходных к выходным — по сравнению с прошлой неделей он потерял всего 22%, заработал $10 млн и сумел удержаться в топ-5 американского бокс-офиса. А общие сборы картины уже перевалили за $100 млн — то есть предварительно она даже окупила свой 50-миллионный бюджет.