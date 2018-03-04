Пантере Лоуренс не страшна

Американский прокат тоже в меру сил готовится к вручению «Оскаров». Конечно, все фильмы-фавориты премии вышли в прокат уже давно — по меркам бокс-офиса, — так что на первые места претендовать они не могут. Но им добавили прокатных копий — так, идущая уже более трех месяцев «Форма воды» Гильермо дель Торо получила 111 экранов, а «Зови меня своим именем» — 239. То же самое можно сказать и про «Темные времена», или «Призрачную нить», или «Леди Берд», или «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — в общем, про любой фильм, шансы которых на награду Американской киноакадемии активно оценивались всю прошлую неделю в профильной прессе. В итоге они прочно оккупировали вторую десятку бокс-офиса США, продолжая зарабатывать деньги — пусть и не столько, сколько в самом начале своего проката. Ну а победителями уикенда, если брать не полученные «Оскары», а деньги, стали совсем другие картины.

Кинокомикс «Черная пантера» заработал за уикенд со 2 по 4 марта $65,7 млн и сохранил лидерство в американском прокате — третью неделю подряд.

Реклама

Фильм из марвеловской киновселенной рекордами пока похвастаться не может, но кое-какие достижения есть и у него. Выручка в третьи выходные стала третьей за всю историю проката — сразу после «Пробуждения силы» ($90,2 млн в 2015-м) и «Аватара» ($68,5 млн в 2009-м). Сборы картины в США по итогам уикенда превысили 500 млн долларов ($501,1), и она вошла в десятку лучших американских релизов — всего за 17 дней, кстати. Если продолжать про США, то «Черная пантера» сейчас вышла на второе место в марвеловской франшизе, впереди только «Мстители» с заработанными в 2012-м $623,3 млн. Ожидается, что уже к концу следующей недели фильм преодолеет и это препятствие, и не исключено, что он опередит также «Мир Юрского периода» ($652 млн) и «Титаник» ($659 млн), выйдя на третье место в рейтинге. Находящиеся на первых двух местах «Аватар» ($760,5 млн) и особенно «Пробуждение силы» ($936,6 млн) выглядят все же недосягаемыми для «Черной пантеры».

В мировом бокс-офисе дела у этого кинокомикса не столь хорошие. Общие сборы картины сейчас составляют $897,7 млн (пятое место во вселенной Marvel); отметку в миллиард долларов она, конечно, преодолеет, но до, к примеру, «Мстителей» ($1,519 млрд) еще очень и очень далеко.

Chernin Entertainment Кадр из фильма «Красный воробей» (2018)

Новинки проката справиться с «Черной пантерой» даже на третьей неделе не смогли. Второе место досталось шпионскому боевику с Дженнифер Лоуренс «Красный воробей». Главный герой картины — русская балерина, которая в силу обстоятельств становится шпионской, проходит обучение в школе «Воробьев», становится лучшей среди сотрудников секретной службы и вступает в смертельное противостояние с агентами ЦРУ. Фильм снят на основе вышедшего в 2013 году романа бывшего оперативника ЦРУ Джейсона Мэттьюса и получил смешанные отзывы (51% положительных рецензий на Rotten Tomatoes).

За уикенд фильм заработал $17 млн. Выручка не слишком большая для 70-миллионной картины,

так что вся надежда у продюсеров на международный прокат. Во всем мире «Красный воробей» уже собрал $43,5 млн — тоже, конечно, не слишком много, но для начала достаточно. В России фильм выйдет в конце мая.

На третьем месте — еще один боевик, на этот раз криминальный и тоже со звездой в главной роли. Герой «Жажды смерти» — бывший хирург, который после гибели семьи от уличной банды принимается мстить виновным и всем прочим преступникам, а заодно становится звездой интернета; роль благородного мстителя сыграл заслуженный Брюс Уиллис. Фильм — ремейк одноименной картины 1974 года с Чарльзом Броснаном, но этот проект долго не мог дойти до съемок; в 2006-м его собирался делать Сильвестр Сталлоне с собой в главной роли. У фильма менялись режиссеры (в итоге его снял Элай Рот) и кастинг, так что нет ничего удивительного, что «Жажда смерти» получила очень низкий рейтинг среди критиков — всего 15% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Metro-Goldwyn-Mayer Кадр из фильма «Жажда смерти» (2018)

За выходные «Жажда смерти» заработала $13 млн — при том, что бюджет картины составляет 30 млн долларов.

В международный прокат фильм пока не выходил; в России его будут показывать в апреле.

Оставшиеся два места поделили между собой фильмы предыдущих недель. Четвертым стал комедийный боевик «Ночные игры», заработавший за уикенд $10,7 млн; общие сборы картины за две недели составляют $49,5 млн. А мультфильм «Кролик Питер», экранизация книг британской писательницы Беатрис Поттер, кажется, прочно занял в американском прокате нишу семейного кино на фоне засилья кинокомиксов и боевиков. У фильма совсем небольшое падение сборов от выходных к выходным — по сравнению с прошлой неделей он потерял всего 22%, заработал $10 млн и сумел удержаться в топ-5 американского бокс-офиса. А общие сборы картины уже перевалили за $100 млн — то есть предварительно она даже окупила свой 50-миллионный бюджет.