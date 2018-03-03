«Нелюбовь» и билборды: кто получит «Оскар»

Вечером в воскресенье, 4 марта, по времени Лос-Анджелеса (и рано утром в понедельник, 5 марта, по Москве) в США пройдет юбилейная, 90-я церемония вручения «Оскаров», наград Американской киноакадемии. Премия считается самой главной в мировом кинематографе, и каждый год около шести тысяч академиков стараются наилучшим образом показать существующие в киноиндустрии тренды — ну или, как минимум, те тренды, которые можно было заметить на протяжении предыдущего года. Номинанты «Оскара-2018» были названы еще в конце января, и с тех пор не утихает гадание — кто получит заветные статуэтки на этот раз. Правда, после награждения Леонардо ДиКаприо пару лет назад интриги почти не осталось, ну а этот премиальный сезон, видимо, войдет в историю как один из самых предсказуемых.

Впрочем, в категории «лучший фильм на иностранном языке», в которой присутствует российский фильм — драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», — полной ясности нет.

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Очевидными претендентами на победу могли бы стать «Нелюбовь» и шведский «Квадрат» Рубена Эстлунда, которые участвовали в основном конкурсе прошлогоднего Каннского кинофестиваля, причем картина Эстлунда получила «Золотую пальмовую ветвь», а фильм Звягинцева удостоился приза жюри.

Но ни та, ни другая лента не выиграла привычные оскаровские индикаторы — так, «Золотой глобус» в этой категории достался представлявшему Германию фильму Фатиха Акина «На пределе», британская премия BAFTA наградила корейскую «Служанку» Пак Чхан Ука; среди пятерки номинантов «Оскара» этих фильмов нет.

У «Нелюбви», правда, на один приз больше — в субботу, 2 марта, фильм победил в иностранной номинации французской кинопремии «Сезар», опередив «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла (во Фрнации он выходил в 2017-м) и все тот же «Квадрат».

Это, конечно, историческое событие — Французская академия кинематографических искусств и техники еще ни разу не награждала российский фильм.

Но на мнение американских киноакадемиков этот приз влияния оказать не сможет — они уже проголосовали, и сейчас идет подсчет голосов и определение лауреатов, которых назовут в воскресенье. Так что не зря сам Звягинцев на церемонии раздачи «Сезаров» не присутствовал — он уже в Лос-Анджелесе.





Лучший фильм на иностранном языке

Нон-стоп продакшн/kino-teatr.ru Кадр из фильма Андрея Звягинцев «Нелюбовь» (2017)

Правда, по прогнозам букмекеров из авторитетных контор LadBrokes (LB) и William Hill (WH), шансов у «Нелюбви» на «Оскар» не слишком много. Конечно, картина сумела выйти из длинного списка, в который входят все номинированные национальными Оскаровскими комитетами картины (их было 92), попала в декабрьскую девятку, а потом и в финальную пятерку претендентов на высший приз. Но среди этой пятерки брокеры обеих контор ставят фильм Звягинцева только на третье место (ставка 7/1 у LB и 10/1 у WH).

Фаворитом у букмекеров в этой номинации стала чилийская картина «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио.

По версии Ladbrokes, у этой картины шансы получить статуэтку 4/7, а WH оценивает ее даже выше — как 4/6. Основным конкурентом «Фантастической женщины» (и «Нелюбви», конечно) стал шведский «Квадрат» Рубен Эстлунд (13/8 у LB и 6/4 у WH).

Ливанский фильм «Оскорбление» режиссера Зиада Дуэри и венгерский «О теле и душе» Ильдико Эньеди, судя по ставками (16/1 и 20/1 по версии LB), станут лауреатами только в случае какого-то невероятного стечения обстоятельств.





Лучшие фильмы и режиссеры

Blueprint Pictures

В главной оскаровской номинации — «лучший фильм» — в этом году представлены девять фильмов, но явных фаворитов из них только два. В первую очередь, это драма Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (11/10 у LB и 10/11 у WH) и фантастический фильм Гильермо дель Торо «Форма воды» (6/4 и 11/8 соответственно).

При этом у «Трех билбордов» — судя по ставкам — имеется довольно солидное преимущество, которое к тому же подтверждается победами на других премиях

— например, этот фильм стал лучшей драмой на «Золотом глобусе» и лучшим фильмом на BAFTA. У «Формы воды» такой впечатляющей коллекции нет, зато сам дель Торо может рассчитывать на режиссерскую номинацию — он уже получил в этой категории и «Глобус», и BAFTA, и даже премию Гильдии режиссеров. Да и букмекеры уверены в его победе — ставки на него принимаются из расчета 1/10 (LB) и 1/16 (WH). У ближайшего конкурента, постановщика военного «Дюнкерка» Кристофера Нолана, шансы на победу значительно ниже (6/1 и 7/1 соответственно).

Что касается других картин, представленных в категории «лучший фильм», то их продюсерам, видимо, не стоит готовить благодарственные речи.

Выше других букмекеры оценивают фильм ужасов «Прочь» (8/1 и 10/1), «Леди Берд» (10/1 и 9/1) и «Дюнкерк» (33/1 в обеих конторах). А вот «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Темные времена» Джо Райта, «Секретное досье» Стивена Спилберга и «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона находятся на самом дне букмекерских рейтингов — но если вдруг какой-либо из этих фильмов сумеет победить, поставивший на них в буквальном смысле озолотится.





Актеры и актеры

Focus Features Кадр из фильма «Темные времена»

В четырех актерских категориях «Оскара» также, скорее всего, обойдется без сюрпризов — выбор американских академиков выглядит однозначным, особенно если учесть предыдущие кинопремии.

Так, в категории «лучший актер» вне конкуренции Гэри Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в военной драме «Темные времена».

Шансы на победу у него невероятные — брокеры LB и WH принимают деньги из расчета 1/25. Сыгравший в фильме «Прочь» Дэниел Калуя и Тимоти Шаламе из «Зови меня своим именем», по мнению букмекеров, не могут рассчитывать на премию (16/1 и 14/1 на Калуя и 16/1 на Шаламе), равно как и Дэниел Дэй-Льюис, исполнивший главную роль в «Призрачной нити» (25/1 у LB и 20/1 у WH), или Дензел Вашингтон (фильм «Роман Израэл, Esq.», ставки 100/1 и 33/1).

Аналогичная ситуация и у актрис — в номинации «лучшая актриса» лидером является Фрэнсис Макдорманд из «Трех билбордов» (1/12 у обеих контор).

Сирша Ронан из «Леди Бёрд», Салли Хокинс из «Формы воды» и Марго Робби, сыгравшая фигуристку Тоню Хардинг в спортивной драме «Тоня против всех», имеют примерно одинаковые шансы — но только на второе место, которого на «Оскаре», разумеется, не существует. А вот заслуженная Мерил Стрип («Секретное досье») даже рассчитывать на победу не может.

Примерно такой расклад был и на «Золотом глобусе», и на BAFTA — но следует учитывать, что на «Глобусах» Олдман и Макдорманд выиграли драматические категории, а Сирша Ронан победила в комедийной — которую оскаровская академия все же всерьез не рассматривает (хотя в 90-летней истории премии случалось всякое).

А вот в случае с актерами второго плана и «Золотой глобус», и BAFTA, а также премия Гильдии актеров США (тоже один из главных индикаторов «Оскаров») однозначно отдают победу Сэму Рокуэллу («Три билборда») и Эллисон Дженни («Тоня против всех»). Букмекеры с ними согласны — а у конкурентов Рокуэлла и Дженни шансов на победу совсем немного.