Назад в «Простоквашино»: гражданин Матроскин и певец Шарик

«Через месяц новая серия будет доступна всем, она будет размещена на ютьюб-канале «Союзмультфильма». Она будет размещена буквально 1 апреля», — рассказал директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев во время закрытого показа первой серии нового мультсериала.

О намерении продолжить историю героев «Простоквашино» студия «Союзмультфильм» сообщила еще в июне прошлого года.

Изначально предполагалось, что новая серия мультфильма появится в январе 2018-го, однако впоследствии сроки премьеры были перенесены.

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Оригинальная трилогия, в которую входят ленты «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», выходила в 1978-1984 годах и была основана на повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Теперь до 2020 года «Союзмульфильм» намерен выпустить еще тридцать серий, которые, правда, будут почти в два раза короче старых эпизодов.

К работе над новым проектом был привлечен действительно звездный состав:

кота Матроскина озвучил Михаил Ефремов (и, надо сказать, лучшего Матроскина после Олега Табакова сложно себе представить), музыкант Гарик Сукачев подарил свой голос псу Шарику, а реплики почтальона Печкина начитал Иван Охлобыстин.

Мама теперь говорит голосом Юлии Меньшовой, а Галчонка озвучивает Ольга Голованова — дочка актрисы Марии Виноградовой, которая в оригинальных мультфильмах говорила за Дядю Федора.

Хотя действие новых 30 эпизодов будет разворачиваться уже в наши дни, герои оригинального мультфильма повзрослели разве что на пару лет. За это время у Дяди Федора (Алексей Онежен) появилась младшая сестра Вера Павловна, а в Простоквашино провели интернет. Еще один новый персонаж — зверек пока неизвестного происхождения Тама-Тама. По задумке создателей, вместе с Верой Павловной они будут двигателями сюжета большинства серий.

Во время беседы с журналистами Иван Охлобыстин признался, что очень боялся, что из мультфильма уйдет некая «детскость»,

однако после просмотра финального варианта премьерной серии убедился, что опасения были напрасны.

И действительно — у творческой группы, работавшей над мультфильмом, кажется, получилось сохранить уютную и непринужденную атмосферу оригинального «Простоквашина», при этом вписав происходящее в сегодняшние реалии.

Матроскин здесь подтрунивает над Шариком, который беспокоится о «разбегающихся» в отсутствие у него интернета подписчиках, а родители Дяди Федора пытаются доехать до деревни по скверно работающему навигатору.

При том, что обновленные герои старательно демонстрируют свою прогрессивность и актуальность (в основном, успешно, конечно), не обошлось и без ложки дегтя — в виде отпускающего сексистские замечания Папы («Тебе в навигаторе надо мужской голос выбрать, женский часто право и лево путает»).

Еще одним минусом — правда, теперь уже не для зрителя, а для самих создателей — стало решение писателя и автора сценария оригинальных мульфильмов Эдуарда Успенского подать на них в суд. Ранее он заявил, что намерен заняться этим сразу же после пресс-показа первой серии.

«Как только мои адвокаты увидят, что было продемонстрировано, то немедленно», — приводит его слова НСН. Он отметил, что относится к героям мультфильма, как к детям, которых у него пытаются отобрать.

Как заявили представители «Союзмульфильма» во время показа, они пытались договориться с Успенским о сотрудничестве, однако он якобы был согласен на это только за сумму, сопоставимую с «годовым бюджетом» студии. Также создатели нового «Простоквашина» отметили, что права на название и героев принадлежат им, а сюжеты Успенского в новых сериях использованы не были, поэтому с юридической точки зрения к ним не может быть претензий.