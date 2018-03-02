«Плоскому миру» придумали сериал

Компания BBC Studios займется производством сериала по серии романов британского писателя Терри Пратчетта «Плоский мир». Делать этот проект будет сценарист и продюсер Саймон Аллен, среди работ которого сериал «Мушкетеры» и предстоящая телеверсия «Подводной лодки» Вольфганга Петерсена. Сериал BBC Studios произведет совместно с основанной Пратчеттом компанией Narrativia, которой принадлежат все права на экранизацию его книг.

Первый сезон будет называть «Стража», но дата его премьеры пока не называется.

Также неизвестно, кто из актеров будет участвовать в этом проекте и получит ли телевизионная история «Плоского мира» продолжение. Первоначально о проекте сообщило издание Deadline со ссылкой на анонимные источники, но позже последовало подтверждение от «Би-би-си», пишет The Guardian.

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Британский писатель Терри Пратчетт написал около семидесяти книг, из которых более сорока относятся именно к «Плоскому миру». Сам этот цикл юмористического фэнтези Пратчетт начал в 1983 году сборником повестей «Цвет волшебства», а в целом в книгах рассказывается о людях, которые живут на лежащей на четырех слонах плоской земле; эти слоны стоят на спине плывущей через космос огромной черепахи неопределенного пола по имени А'Туин.

«Плоский мир» традиционно делится на несколько серий – например, есть серии о волшебниках из Незримого университета, о ведьмах из Ланкра, о Смерти (антропоморфная сущность мужского пола).

Пол Кидби (Paul Kidby) Иллюстрация к книге «Плоский мир»

Впрочем, деление это по большей части условное, а герои из одной серии вполне могут появляться (пусть и не на главных ролях) в других – ведь все события на Плоском мире взаимосвязаны. Пратчетт скончался в марте 2015 года на 67-м году жизни от болезни Альцгеймера; после его смерти вышел последний написанный им роман цикла — «Пастушья корона», а все остальные наработки, в соответствии с завещанием писателя, были уничтожены – жесткий диск компьютера, на котором они хранились, был раздавлен асфальтоукладчиком.

Судя по рабочему названию сериала, в первом сезоне «Плоского мира» на экран будет перенесена история Городской стражи Анк-Морпорка во главе с доблестным командором Сэмюэлем Ваймсом.

В сериале также должна появиться и одна из самых колоритных фигур «Плоского мира» — выпускник Гильдии убийц и патриций Анк-Морпорка лорд Витинари.

Произведения Пратчетта о «Плоском мире» уже экранизировались. Так, в 1997 году вышли два анимационных сериала – «Вещие сестрички» и «Роковая музыка», во второй половине нулевых британское телевидение выпустило три двух серийные адаптации – романов «Санта-Хрякус», «Цвет волшебства» (вместе с «Безумной звездой») и «Держи марку!» (Going Postal, в другом переводе – «Опочтарение»). Назвать все эти фильмы (и мультфильмы) шедеврами, конечно, нельзя, но фанаты Пратчетта были рады и такому подарку.

Пол Кидби (Paul Kidby) Иллюстрация к книге «Плоский мир»

Впрочем, сейчас поклонники творчества этого писателя больше ждут выхода другого телепроекта по написанному Пратчеттом в соавторстве с Нилом Гейманом роману –

сериала «Благие знамения» (Good Omens, в других переводах «Добрые предзнаменования»).

Эта книга вышла еще в 1990-м и стала первой для Нила Геймана, она не входит в цикл «Плоский мир», но стиль изложения истории о ребенке, который должен стать Антихристом, очень похож. Про этот сериал – как и про экранизацию «Плоского мира» — тоже долго говорили, но сдвинулся он с мертвой точки только после успеха телешоу «Американские боги», снятому по роману Геймана.

Главные роли в «Благих знамениях» сыграют Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Фрост против Никсона», «Королева»). Нил Гейман сам написал сценарий для шести часовых серий. Производством сериала занимается Amazon, а его показ намечен на 2019 год.