Верещагин и другие: 10 лучших выставок марта

Гастроли. Музей Людвига – собрание Русского музея в МАММ

mamm-mdf.ru Жан-Мишель Баския, Энди Уорхол. Без названия. 1984. Холст, акрил, масло. // Государственный Русский музей

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В экспозиции, которую Музей Людвига (Русский музей) привез в Москву, — 38 работ всемирно известных художников ХХ века, среди которых Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Роберт Раушенберг, Йозеф Бойс, Клас Олденбург, Илья Кабаков, Эрик Булатов, Дмитрий Пригов, Михаил Рогинский, Игорь Макаревич, Виктор Пивоваров и многие другие.

Музей Людвига появился в 1994 году, когда легендарные коллекционеры Петер и Ирене Людвиг подарили Русскому музею собрание картин выдающихся художников второй половины ХХ века. Их дар стал основой постоянной экспозиции «Музей Людвига в Русском музее» — новая институция разместилась в залах Мраморного дворца и получила особый статус «музея в музее». Экспозиция Людвига — единственное в России крупное собрание произведений современного актуального искусства с послевоенного времени до начала XXI века.

Выставка работает до 1 мая.

Владимир Янкилевский. Непостижимость бытия. ММОМА

mamm-mdf.ru Портрет молодого человека, 1984. Бумага, гуашь, 50х65 см

Московский музей современного искусства представляет масштабную юбилейную выставку одного из ярчайших представителей советского «неофициального искусства», нонконформиста Владимира Янкилевского. Художник не дожил до своего 80-летия полтора месяца и скончался 4 января этого года в Париже.

Выпускник художественной школы при Институте им. В. И. Сурикова и Полиграфического института, в 1962 году Янкилевский участвовал в скандально знаменитой выставке «30 лет МОСХа» в Манеже, где его работы в числе других подверг резкой критике Никита Хрущев, и впоследствии не выставлялся. Ситуация изменилась в 1975 году, когда Янкилевский принял участие в экспозиции в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ. А через три года в Москве прошла первая ретроспектива художника.

Работы художника экспонировались на 40 персональных и более чем на 170 групповых выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Бохуме, Париже и Лондоне. В конце 1980-х Янкилевский эмигрировал и жил в Нью-Йорке и Париже.

Его картины хранятся в собраниях Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Русского музея, Центра Помпиду, Национальной галереи в Праге, Музея Людвига в Кельне.

Выставка «Владимир Янкилевский. Непостижимость бытия» будет работать со 2 марта до 29 апреля.

Василий Верещагин. Новая Третьяковка

Государственная Третьяковская галерея Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871. Холст, Масло. 127х197 см

Третьяковская галерея открывает крупнейший проект сезона — большую ретроспективную выставку художника-баталиста, боевого офицера, этнографа, писателя и философа Василия Верещагина. Публика увидит около 100 живописных и 130 графических его работ из собраний Третьяковки, Русского музея, музеев Новгорода, Вологды, Ярославля, Казани, Иванова, Серпухова, Череповца, Перми.

Экспозиция разделена на серии, посвященные походам и путешествиям Верещагина, — посетители увидят Туркестанскую, Балканскую, Индийскую, Русскую, Японскую серии. Кроме того, зрителям представят «Трилогию казней», цикл «1812 год» и «Палестинскую серию».

Выставка будет работать с 7 марта по 15 июля.

Трансатлантическая альтернатива в Гараже

Предоставлено галереей Nara Roesler, Сан-Паулу Авраам Палатник. Кинетический объект KK 9а. 1966/2009

Музей современного искусства «Гараж» совместно с варшавским Музеем современного искусства представляют «Трансатлантическую альтернативу. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е».

Экспозиция включает фильмы, архивные материалы, рисунки, скульптуры, картины, инсталляции и реконструкции проектов художников послевоенного времени, выдвинувших концепцию новой субъективности. В центре внимания — кинетическое искусство и оп-арт (оптические иллюзии). Миссия проекта, по мнению кураторов, — «переосмысление истории, актуализация в настоящем внешне далекого и туманного прошлого».

Выставка пройдет с 17 марта по 9 мая.

Прибытие. Выставка Александра Артемова и Юрия Молодковца. Эрарта

erarta.com

Необычная выставка в петербургской Эрарте показывает фотографии Александра Артемова и Юрия Молодковца. В центре сюжета — новорожденные — сильные младенцы, у каждого из которых — своя миссия, характер, судьба.

«Рождение ребенка — это самый прямой вывод нового космического корабля на орбиту жизни. Мы приезжаем в роддом, нас встречает очень суровая и статная заведующая, я объясняю задачу, она кивает головой и чеканит: «Хорошо! Я вам дам лучших девочек!!!». И вот мы идем по коридору, главврач на мгновение заглядывает в палаты и командует: «Ты и ты! На съемку!!! ...Каждый день по всему миру рождаются дети, это Прибытие… О чем эта история? О Космосе и о Боге» (из интервью фотографов).

Выставка работает до 25 марта.

В поисках современного стиля. Ленинградский опыт. Русский музей

rusmuseum.ru А.Ведерников. В интерьере. 1966

В Мраморном дворце (Русский музей) стартовала выставка «В поисках современного стиля. Ленинградский опыт. Вторая половина 1950-х — середина 1960-х». В экспозиции — более 200 произведений декоративно-прикладного искусства, графики, живописи и скульптуры. Кураторы предлагают зрителям вспомнить, когда появилось понятие «современный стиль», почему он противопоставлял себя статусному сталинскому ампиру, и как ленинградские художники трансформировали идею «Искусство в массы!».

Выставка работает до 16 апреля.

Роберт Фальк. Из частных собраний. KGallery

kgallery.ru Бумажные цветы. 1915. Холст, масло. 105,5х89,5. Частное собрание

Петербургская KGallery показывает Роберта Фалька — всего 35 картин из собрания галереи и частных собраний двух столиц. В экспозицию вошли самаркандские пейзажи конца 30-40-х гг., парижские пейзажи 20-30-х гг., портреты и натюрморты. Некоторые работы выставляются впервые.

Импрессионист, сезаннист, бубнововалетовец, пейзажист и портретист, работавший в «тихой, приглушенной» манере, Фальк был посмертно осужден за «формализм» Никитой Хрущевым на скандально знаменитой выставке к 30-летию МОСХа.

Выставка пройдет со 2 марта по 15 апреля.

Александра Митлянская. В другое время. Росфото

rosphoto.org Александра Митлянская. В толпе. 2014

В рамках ретроспективной выставки Александры Митлянской будут представлены более 30 видеоработ. Выпускница Московского полиграфического института, член Московского союза художников, стипендиат Берлинской академии искусств, номинант Премии Кандинского-2017 Митлянская работает в жанре видеоарта и находит свою грань между статичным кадром и движущимся изображением.

Работы художницы хранятся в Эрмитаже, Третьяковке, Русском музее, Московском музее современного искусства, а также в коллекциях Denver Museum of Contemporary Art (США), Wooyang Museum of Contemporary Art (Корея), Wilhelm Otten Kunstraum (Австрия) и других музеях.

Выставка будет работать с 7 марта до 6 мая.

Алексей и Андреас Явленские. Приключения цвета. Русский музей

На выставке отца и сына Явленских в Русском музее представлено более 100 картин художников, а также документальные и архивные материалы. Работы Алексея фон Явленского (1864–1941) — современника, единомышленника и друга Кандинского и Пауля Клее — украшают экспозиции многих музеев мира. Судьба сына Явленского-старшего сложилась непросто — одаренный и самобытный художник долгие годы находился в тени известного отца.

Выставка работает до 10 апреля.

Вера Матюх. Эксперименты. Музей петербургского авангарда

spbmuseum.ru Вера Матюх. На пляже. 1970-е. Бумага, акварель

В музее петербургского авангарда — акварели и рисунки Веры Матюх. Будущая художница родилась в Берлине, в 1923 году переехала в СССР, училась в Харьковском художественном институте у Ермилова, а в 1931-ом оказалась в Ленинграде. Работала в Экспериментальной литографской мастерской, пережила блокаду и эвакуацию в Казань. После войны вернулась в северную столицу.

Смелые и экспериментальные работы Матюх разрушают представления о «воздушных и нежных» акварелях — большие, перепачканные листы часто протерты до дыр и заклеены яркими коллажными вставками. Героини сюжетов Матюх — угловатые солдатские матери, «русские мадонны», стоящие в очередях за хлебом, нищие и рыночные торговки.

Работы художницы находятся в собраниях Музея истории Санкт-Петербурга, Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им.А.С. Пушкина и других российских и зарубежных коллекциях.

Выставка работает до 14 мая.