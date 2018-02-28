«Лето» под запретом: Цоя не пускают на экран

Виталий Милонов попросил Министерство культуры не выдавать прокатное удостоверение фильму Кирилла Серебренникова «Лето». Депутат Госдумы собирается направить в ведомство соответствующее обращение в среду, 28 февраля.

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По словам Милонова, сценарий картины уже подвергся критике со стороны коллег и друзей лидера группы «Кино» — последние утверждают, что лента не имеет ничего общего с реальными событиями.

«Моя юность проходила именно в то самое время, на тех самых улицах, где собирались и формировались творческие коллективы и группы, о которых впоследствии узнает вся страна.

Я все прекрасно помню, поэтому считаю, что искажение действительности может оскорбить не только участников тех событий, но и обычных людей, поклонников русского рока», — приводит RT слова Милонова.

По мнению депутата, любая попытка экранизации событий 30-летней давности требует деликатного и внимательного подхода — картину необходимо переснять, прислушавшись к рекомендациям ныне живущих представителей Ленинградского рок-клуба. Милонов обращает внимание на то, что фильм был снят в том числе на государственные деньги.

Александр Гальперин/РИА «Новости» Депутат Госдумы Виталий Милонов во время крестного хода в честь дня перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербурге, 12 сентября 2017 года

В Минкультуре «Газете.Ru» сообщили, что письмо в ведомство еще не поступило. После получения письма на него будет подготовлен официальный ответ. Кроме того, сами авторы «Лета» еще не обращались в министерстве за прокатным удостоверением.

Фильм «Лето» основан на отдельных моментах биографии Виктора Цоя и Майка Науменко; действие происходит летом 1981 года.

По сюжету картины, этим летом Цой познакомился с Науменко и начал записывать свой первый альбом, а Науменко собрал группу «Зоопарк». Правда, продюсер картины Илья Стюарт заявил, что фильм не является байопиком. «Кирилл Серебренников рассказывает историю трех героев — Майка, Натальи и Виктора, а также событий, которые происходили летом 1981 года в Ленинграде вокруг легендарного рок-клуба. В фильме очень много музыки и невероятной энергии того времени», — приводятся в релизе кинокомпании Hype Film слова Стюарта.

Работа над «Летом» велась в 2017 году, но в августе Серебренников был задержан прямо на съемочной площадке картины по «делу «Седьмой студии». Суд отправил его под домашний арест (он несколько раз продлевался, срок очередного продления истекает в апреле 2018-го) и, несмотря на ходатайства, не разрешил вернуться к производству фильма. Серебренников дома завершил монтаж, «Лето» было представлено на прошедшем в этом году Берлинском кинофестивале. Ожидается, что полностью работа над картиной закончится весной 2018-го, а в прокат она выйдет во втором полугодии.

Майка Науменко в картине Серебренникова сыграл Рома Зверь, роль его жены исполнила Ирина Старшенбаум, а Цоя изобразил корейский актер Тео Ю («Один за другим» Ким Ки Дука).

Ранее фильм Серебренникова раскритиковал музыкант Борис Гребенщиков, который после прочтения сценария назвал его «ложью от начала до конца». По мнению музыканта, герои «Лета» похожи на «каких-то московских хипстеров», сообщает «Фонтанка».

«Я знаком с продюсером этой картины Ильей Стюартом, он милейший человек, и он заверил меня, что ни упоминаний моего имени, ни песен «Аквариума» в этой картине не будет. Дело в том, что я лично знал людей, о которых снял фильм Серебренников. Ничего общего с героями его картины они не имеют», — заявил БГ 15 февраля в Петербурге на презентации своей пластинки «Время N».

По словам лидера «Аквариума», сценарий писал человек с другой планеты. «Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ», — сказал Гребенщиков.

Вслед за Гребенщиковым свою оценку фильму Серебренникова дал сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин. «Мне присылали сценарий. Прочитав его, я написал режиссеру, что категорически против использования моего образа в этой истории», — заявил Рыбин. По словам музыканта, его представления о морали слишком расходятся с представлениями автора «Лета», сообщает РИА «Новости». Рыбин планирует снять собственную картину о Цое, съемки начнутся в марте этого года.

Еще одну картину о Цое, посвященную гибели музыканта, собирается снимать режиссер Алексей Учитель. Релиз ленты может состояться в 2019 году.