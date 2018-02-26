«Она не шла на поводу у публики»

Гелене Великановой пророчили блестящую карьеру. Выпускница музыкального училища им.Глазунова и ГИТИСа, солистка Всесоюзного гастрольно-концертного объединения (1950) и Москонцерта (1965) — в ее репертуаре были жанровые и детские песни, произведения советских и зарубежных композиторов, песни на стихи Сергея Есенина и Новеллы Матвеевой.

«Люди, сидевшие на концерте, знали наизусть ее песни, шептали слова: «Клен ты мой опавший...», «Идут белые снеги...», «Дорогой длинною...», «Может быть...», а в последние годы снова, как раньше, «Ландыши»... Я сама это видела, когда бывала на ее сольных концертах», — вспоминала в своей книге «Я люблю вас…» актриса театра «Современник», знаменитая Шурочка из «Служебного романа» и подруга Великановой Людмила Иванова.

«Мы дружили с ней много лет, и всегда она была в поиске.

Первая спела на эстраде серьезных поэтов: Марину Цветаеву, Сергея Есенина, Новеллу Матвееву, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Римму Казакову. Первая из эстрадных певцов привела на эстраду бардов: Булата Окуджаву, Сергея Никитина. Этим она завоевала интеллигентную публику. Сколько сердец откликнулись на песню «Когда мы были молодыми» (музыка Сергея Никитина, слова Юнны Мориц), как люди были счастливы, когда она ходила между рядами в зале и пела песню Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья!», и весь зал пел с нею! Оскар Фельцман был ее постоянным автором и другом. Гелена искала молодых авторов и не боялась исполнять их. Это были Борис и Луиза Хмельницкие, Карина Филиппова, Валерий Миляев, Виктор Фридман и другие». (Из книги Людмилы Ивановой «Я люблю вас…»).

Реклама

Петь песни на их стихи в те годы не приветствовалось. «Булат Окуджава говорил: «Ты даже не понимаешь, что ты сделала! Для тебя — выпустить новую песню, а для меня — это судьба». Ведь его в те годы просто запрещали. И все боялись петь песни на его стихи. А я была «отчаянной девчонкой», — рассказывала Великанова в интервью Виталию Гапоненко.

Между тем Великанова была несоветской певицей. Ее платья не нравились министру культуры Фурцевой — она считала их слишком буржуазными. На сцене держалась сдержанно, никогда не теряла лицо — давало знать дворянское происхождение матери.

«Гелена всегда очень тщательно подбирала костюмы к песням. Это ведь очень важно: выйти нарядной на сцену, но чтобы платья соответствовали репертуару. Может быть, теперь, во времена шоу-бизнеса, это трудно понять молодым. Сейчас публику привлекают раздеванием, чем-то очень экстравагантным, не имеющим смысла. Поклонники Гелены помнят ее наряды: она пела в голубом парчовом брючном костюмчике и таких же сапогах песню «О русском солдате» и «Про папу-начальника», в белом платье — «Идут белые снеги» и «Клен». А «Цыганку» и «Дорогой длинною» — с цыганским платком. Ей очень важны были детали. Она всегда хорошо двигалась на сцене, отрабатывала движения. Вообще очень много работала, была великой труженицей. Это обязательно для большого артиста!» (Из книги Людмилы Ивановой «Я люблю вас…»).

Сейчас трудно представить, но главный хит певицы — знаменитая песня «Ландыши» — вызвал шквал дикой критики.

«Вдруг началось яростное гонение прессы на милую, веселую песенку Оскара Фельцмана «Ландыши».

Скромные цветы, скромная песенка! Обвинили в пошлости, навалились. Я не знаю, как выдерживают такие кампании художники, композиторы, певцы. Сердце может разорваться». (Из книги Людмилы Ивановой «Я люблю вас…»).

Как рассказывала Великанова в интервью Виталию Гапоненко, она потом много лет не пела «Ландыши», но позже снова ее восстановила, уже в другой аранжировке, и на каждом концерте публика не отпускала ее, пока певица не исполнит эту песню.



«Какая же она была, Гелена Великанова? Женственная, элегантная? Да! Мужественная, чрезвычайно работоспособная? Да! Интеллигентная, умная, с хорошим вкусом? Да! Мастер, делающий каждую песню маленьким спектаклем, и для этого все продумано: платья, аранжировка песни, движения? Да! Да! Да! Но я все время спрашиваю себя: что же главное? Что дает возможность продержаться на эстраде с таким успехом столько лет, ведь это немыслимо трудно! Конечно, талант и любовь к профессии, наверное. Она получала удовольствие от песни, от общения с залом, в ней была этакая пружина, кураж, которые заводили зал. Она вызывала у зала энергию, любовь к жизни, к музыке, к людям! Это должно быть внутри артиста!» (Из книги Людмилы Ивановой «Я люблю вас…»).

В прежние времена путь эстрадного артиста к пику популярности растягивался на долгие годы, был сопряжен с конкурсами, художественными советами, аттестациями, говорила певица. «Имя приобреталось или ценой унижений, или адским каждодневным изнурительным трудом. Сегодня стать артистом эстрады и к тому же попасть в список «звезд» не составляет труда и довольно просто. Это рождает недобросовестное отношение к труду, к сцене, неуважительное отношение вообще к публике. ...Сейчас даже у среднего артиста эстрады целый штат «обслуги», а прежде исполнитель песен был, как говорится, и певец, и жнец, и на дуде игрец. Было тяжело, но зато в звезды выходили истинные таланты и труженики», — рассказывала певица в интервью Валентине Терской.

После нескольких лет успешных выступлений однажды во время гастролей Великанова потеряла голос — после неправильного лечения и наркотической блокады восстановиться до конца певице так и не удалось. С 1986 по 1995 гг. Великанова преподавала в гнесинском музыкальном училище, в 1992-м — в возрасте 69 лет — стала «Народной».

«Какой Гелена была в жизни? У нее был хороший, гостеприимный дом, много друзей. Она любила дружить, умела быть очень заботливой. Например,

всю жизнь дружила с тремя своими школьными подругами, ездила в больницу, когда одна из них тяжело заболела.

У Гелены была сестра-учительница, Гелена очень заботилась о ней. Дома всегда стерильная чистота. Неделю из отпуска она разбирала вещи, все приводила в порядок, мыла окна, сама перемывала посуду. Меня всегда ругала за то, что у меня беспорядок и я не люблю убираться, не люблю шить новые платья.

...Гелена была очень нежной матерью, но и очень строгой — дочь понимала слово «нельзя». ...Гелена всегда была рядом с Леночкой, постоянно наблюдала, направляла, беседовала, объясняла. ...Я запомнила один забавный эпизод, который очень был типичен для Гелены... Она поехала отдыхать летом с дочкой в Тучково, в дом творчества писателей. Накупила деревянных грибочков, какого-то гномика. В лесу заранее расставила их под деревьями. Потом шла с Леночкой, та находила и радовалась. (Из книги Людмилы Ивановой «Я люблю вас…»).

10 ноября 1998 года должен был состояться «прощальный» концерт Великановой в Доме актера. За два часа до выступления певица скончалась в своей квартире от сердечного приступа.

«За неделю до ее смерти мы с Геленой долго разговаривали по телефону. Она пригласила меня на свой творческий вечер 10 ноября. Я сказала, что не могу прийти, у меня в этот вечер премьера в «Современнике», спектакль «Аккомпаниатор». Она была грустной, мы вдруг стали говорить об очень важных вещах, о Боге, о вере.

...Умерла Гелена тоже удивительно — в день своего так и не состоявшегося творческого вечера в Доме актера. Она не успела прийти на него, умерла, собираясь, дома, хотя и в 75 лет, но полной творческих сил, замыслов, планов. А нам остались ее песни и пример самоотверженной жизни артистки». (Из книги Людмилы Ивановой «Я люблю вас…»).